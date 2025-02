Több hibajelentés is érkezett kedd reggel a Downdetectoron keresztül, amely szerint akadoznak a Facebook és a Messenger szolgáltatásai.

Nem mennek át a privát üzenetek, nem töltődnek be a legfrissebb bejegyzések – ezekre panaszkodnak a Meta felhasználói, akik szerint akadoznak a Messenger és a Facebook szolgáltatásai.

A Downdetector felületén elérhető információk alapján a Facebook leginkább a webes felületeken akadozik, de a bejelentett felhasználói problémák harmada szerint a telefonos applikációban is gondok vannak. A Facebooknál súlyosabb probléma lehet azonban a Meta üzenetküldő alkalmazásánál, a Messengernél, ahol a bejelentések szerint nem érkeznek meg a címzettnek az üzenetek.

A The Daily Star közben arról számolt be, hogy a szintén a Metához tartozó alkalmazásnál, a WhatsAppnál is problémák léptek fel, az üzenetek elküldése akadozik. A Meta egyelőre nem kommentálta az alkalmazásainál tapasztalt kimaradásokat.

Az utolsó komolyabb probléma decemberben jelentkezett a Meta platformjainál, akkor százezres nagyságrendben érkeztek felhasználói panaszok a Facebookkal kapcsolatban, de a Messengerre is rengetegen panaszkodtak, hogy nem tudnak üzenetet küldeni.