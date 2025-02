Háromhetes tesztüzemmel „szülővárosában” állt forgalomba a cseh–magyar együttműködésben készült GANZ-SOR EBN8 midibusz. Az utasok – a többi bajai helyi járathoz hasonlóan – díjmentesen próbálhatják ki a járművet a MÁV-csoport honlapján elérhető menetrend szerint.

A nyolc méter hosszú, 16 ülőhellyel rendelkező, alacsony padlós elektromos midibuszt tavaly nyáron mutatta be a Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft., novemberben pedig megkapta a típusengedélyt is. A prototípusból egy példány létezik. A GTKB Kft. felelt a jármű „szíve”, vagyis az elektromos hajtás kifejlesztéséért, míg a kocsiszekrényt a cseh SOR építette. A rendszer-integrációs és szoftverfejlesztési feladatok is Magyarországon zajlottak.

A 120 kilowatt teljesítményű aszinkron vontatómotort NMC típusú, 200 kilowattórás akkumulátor hajtja, amely plug-in technológiával és pantográfos oszloptöltőről egyaránt tölthető. A busz egyetlen feltöltéssel mintegy 270 kilométer megtételére képes.

A bajai GANZ már 75 éve foglalkozik vasúti járműkészülékek, biztosítóberendezések, áramszedők és más eszközök gyártásával, a midibusz fejlesztésével pedig belépett az e-mobilitás piacára is.

A mini- és midibuszok alkalmazása különösen hasznos azokon a vonalakon, ahol az utazási igények nagyságrendje miatt a normál méretű autóbuszok üzemeltetése gazdaságtalan, vagy a településszerkezeti adottságok miatt a kisebb járművekkel hatékonyabban biztosítható a közszolgáltatás

– mondta el dr. Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója, aki azt is hangsúlyozta, hogy a környezet védelme szempontjából alapvető fontosságú a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.