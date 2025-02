A cég évek óta próbálja növelni a bevételeit, ezért a tavalyi tőzsdére lépés után már azon dolgoznak, hogy a felület bizonyos területeit fizetőssé tegyék. A Reddit vezérigazgatója egy videóban jelentette be a változásokat, de azt is elmondta, hogy az eddigi alredditek továbbra is ingyenesen elérhetőek lesznek.