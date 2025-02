Január végén valódi termékdömpinget tartott Budapesten a Huawei, egy okosóra és két okostelefon mellett két fülhallgatót is lelepleztek, név szerint a Huawei FreeBuds SE 3-at és a FreeBuds Pro 4-et. Közülük az utóbbi járt nálunk az elmúlt két hétben, rövid, de annál intenzívebb kapcsolatunk alatt pedig tüzetesebben is átnéztük – vagyis áthallgattuk –, mire is képes a Huawei új fülese. A gyártó olyannyira nagy reményeket fűz a készülékhez, hogy egy új brandet is aláraktak – a Huawei prémiumfülesei a jövőben már a Huawei Sound márkanév alatt jelennek meg. És hogy mindez mit jelent a gyakorlatban? Semmi eget rengetőt, a kiváló minőségű hangzás és profi zajszűrés viszont továbbra is adott. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Huawei FreeBuds Pro 4-ről.

Kifinomult elegancia

A készülék a konkurens vezeték nélküli fülhallgatókhoz képest jóval méretesebb dobozban érkezik, fekete és arany színekben tetszelgő megjelenése pedig azonnal arra enged következtetni, hogy itt bizony egy prémiumkategóriás termékkel lesz dolgunk. Bruttó 95 ezer forintos ajánlott fogyasztói ára miatt ez abszolút igaz is a FreeBuds Pro 4-re, szerencsére azonban magában a fülhallgatóban is visszaköszönnek a felső kategóriás jegyek. A dobozban a fülhallgatókon kívül egy USB-A–USB-C végződésű töltőkábelt, valamint hat pár pluszszilikonharangot találunk, hogy tényleg bárki megtalálja a tökéletes méretet. A Huawei azonban ezúttal csavart egyet a történeten.

A FreeBuds Pro 4-hez két különböző anyagból készült harangot választhatunk – a hagyományosabb szilikonharangok mellé a gyártó ezúttal memóriahabos harangokat is kínál S, M, és L méretben.

Ezeket egy végtelenül egyszerű mozdulattal tudjuk cserélgetni a fülhallgatókon. Tapasztalataink alapján a szilikonharangok elsőre kényelmesebb – ha úgy tetszik, megszokottabb – élményt nyújtanak, idővel azonban a memóriahabos harangok váltak a kedvenceinkké, amik a zajszűrést is intenzívebbé teszik. Érdekesség, hogy a harangok azt is módosítják, hogyan szól a fülhallgató, a memóriahabos harangokat használva a mélyek némileg erőteljesebbek – de ne szaladjunk ennyire előre. Maguk a fülesek nagyban hasonlítanak az elődökre, gömbölyded fejrészük tele van érzékelőkkel, míg száruk továbbra is szögletes. Ezeken találjuk az arany Huawei, illetve Huawei Sound logót, valamint a nyomásérzékeny felületet is, amivel az alábbi műveleteket tudjuk végrehajtani:

egyszeri nyomás: lejátszott tartalom megállítása/indítása; bejövő hívás fogadása;

dupla nyomás: előreugrás; bejövő hívás elutasítása;

tripla nyomás: visszaugrás;

nyomva tartás: zajszűrő és átengedő módok közötti váltás;

felfelé simítás: hangerő növelése;

lefelé simítás: hangerő csökkentése.

A vezérlés intuitív, minden magától értetődő, könnyen meg lehet tanulni a műveleteket. Nem csak az ujjunkkal vezérelhetjük azonban a füleseket: a bejövő hívásokat bólintással is tudjuk fogadni, illetve fejrázással elutasítani. A töltőtok a fülhallgatókhoz hasonlóan ugyancsak fekete és arany színekben tetszeleg. Alján USB-C csatlakozót és hangszórót találunk, jobb oldalán a párosítás indításáért felelős gomb figyel ránk, míg a hátoldalán egy méretes Huawei logó kapott helyet. A tok könnyű és kompakt méretű, könnyen elfér a zsebben, kifejezetten helytakarékos volt a gyártó ebből a szempontból.

11 Galéria: Huawei FreeBuds Pro 4 Fotó: Szollár Zsófi / Index

Bombát is robbanthatnának mellettünk

Huawei fülhallgató lévén a készüléket – nagyrészt – kompromisszumok nélkül tudjuk használni androidos és iOS-es telefonokkal is. Ahhoz, hogy a FreeBuds Pro 4-et párosítani tudjuk készülékünkhöz, a Huawei Ai Life appot kell beszereznünk, ami lépésről lépésre végigvezet majd minket a csatlakoztatási folyamaton. Az alkalmazásban személyre tudjuk szabni a hangzást, és a korábban említett gesztusokon is kedvünk szerint változtathatunk. Itt tudjuk majd továbbá frissíteni a fülhallgatók szoftverét, és ami talán a legfontosabb, ebben az appban csekkolhatjuk azt is, hogy tökéletes-e a fülhallgatók illeszkedése.

Az Ai Life app lehetőséget ad a zajszűrés erősségének kiválasztására, három fokozat, illetve egy adaptív mód közül választhatunk. Utóbbi számunkra egyáltalán nem vált be, a zajszűrés szintjének folyamatos változtatása olyan érzést keltett, mintha a fülünk folyamatosan ki- és bedugult volna, így esetünkben ez sokkal inkább volt zavaró, mintsem hasznos. Ettől eltekintve a FreeBuds Pro 4 zajszűrése csillagos ötöst érdemel, főleg, ha a memóriahabos harangokat használjuk. A tesztidőszak alatt nem találtunk olyan esetet, amikor külső zaj szűrődött volna be közepes hangerejű zenehallgatás mellett az Ultra fokozatot használva – hogy egy kis túlzással éljünk, bombát is robbanthattak volna mellettünk, azt sem vettük volna észre.

A sok jó viszont már nem mondható el az áteresztő módról, az Apple-féle AirPods Pro 2-t továbbra sem tudja ilyen téren senki sem letaszítani a trónról.

Ha azt mondjuk, hogy az almás fülhallgató áteresztő módja 95 százalékban tudja azt az illúziót kelteni, mintha nem is lenne a készülék a fülünkben, akkor a FreeBuds Pro 4 körülbelül 65-70 százalékot érne el ugyanezen a skálán. Kiemelendő viszont, hogy hívások alatt rendkívül jól koncentrál a viselő hangjára a készülék. A hárommikrofonos rendszernek és a csontvezetéses, kifejezetten hangfelvételre optimalizált VPU mikrofon zajszigetelő képességének köszönhetően a fogadó fél szinte semmit sem hall majd a viselőt körülvevő környezeti zajból.

11 Galéria: Huawei FreeBuds Pro 4 Fotó: Szollár Zsófi / Index

Brutál jól szól, de...

A FreeBuds Pro 4 lelke a Kirin A2-es chip, ami a zajszűrés és áteresztés mellett a veszteségmentes hangzás biztosításáért is felel. A Huawei ezen a téren ráadásul nagyot lépett előre. Saját, Huawei L2HC 4.0 elnevezésű audio kodekjük akár 2,3 Mbit/s adatátviteli sávszélességre is képes, ami jelentősen nagyobb a konkurens megoldásoknál – hátránya, hogy ez itthon egyelőre konkrétan csak egy telefonnal használható ki. A Huawei saját kodekjét csak Huawei telefonok támogatják, viszont azok közül sem mindegyik – az egyetlen itthon is kapható kompatibilis modell a napokban megjelent hajlított kijelzős Huawei Mate X6, aminek bruttó ajánlott fogyasztói ára 900 ezer forintnál kezdődik.

Kijelenthetjük tehát, hogy ezt a funkcióját a fülhallgatónak aligha fogja tudni kihasználni.

Amennyiben más készülékhez párosítjuk a FreeBuds Pro 4-et, úgy SBC, AAC és LDAC kodekeket támogat a füles. A hangzás összességében ezen a szinten is kiváló, a magas és középtartomány mellett a mélyek is jól szólnak, ilyen téren pontosan azt kapjuk, amit egy felső kategóriás vezeték nélküli fülhallgatótól várni lehet. A hangerő is teljesen rendben van, maximumon soha nem kellett a fülest használnunk. Ami azonban már hagy némi kivetnivalót, az az üzemidő. Tapasztalataink alapján aktív zajszűrés mellett körülbelül 4-4,5 órás üzemidővel bírnak a fülesek, ami nagyjából 1-1,5 órával kevesebb, mint amit a konkurens modellek produkálnak. A töltőtokkal körülbelül négyszer tudjuk a teljesen lemerült fülhallgatókat 100 százalékra tölteni, mielőtt a bölcsőt is áramforráshoz kellene kötnünk.

11 Galéria: Huawei FreeBuds Pro 4 Fotó: Szollár Zsófi / Index

Összegezve

A Huawei FreeBuds Pro 4 egy ízig-vérig prémiumkategóriás fülhallgató, a gyártónak azonban rendkívül nehéz dolga van a piacon, hiszen az, ami kiemelné a tömegből, az átlagfogyasztó számára nagy valószínűséggel nem lesz hozzáférhető. Amennyiben pedig eltekintünk a Huawei L2HC 4.0-s kodektől, úgy már csak a memóriahabos harangok különböztetik meg a FreeBuds Pro 4-et az olyan ugyancsak rendkívül jól szóló konkurensektől, mint a samsungos Galaxy Buds3 Pro vagy az Apple-féle AirPods Pro 2. Előbbit már 90 ezer jó magyar forintért is beszerezheti, míg utóbbit 115 ezer forintért kínálja az Apple. Az ökoszisztémán belüli együttműködés miatt iPhone mellé lehetetlen nem AirPodsot, Galaxy-mobil mellé pedig nem Galaxy Budsot ajánlani, így elsősorban azok számára érdemes a Huawei új fülesével szemezni, akik az említett két gyártótól eltérő telefonnal rendelkeznek. Egy biztos, ha letette a voksát, csalódni nem igazán fog.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)