Ahogy arról korábban többször beszámoltunk, hét év múlva, vagyis 2032-ben a Földbe csapódhat a 2024 YR4 nevű aszteroida. Eközben Kína megkezdte a bolygóvédelmi erők toborzását, de a két dolog nem feltétlenül áll összefüggésben – írja az Infostart.

Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza szerint a becsapódásra mindössze két százalék az esély, és Kína mellett minden nagy űrügynökségeknek van bolygóvédelmi alegysége, így az európainak és a NASA-nak is.

A bolygóvédelmi egységek alapvető feladata, hogy felfedezzék, majd monitorozzák a Földre potenciálisan veszélyes kisbolygókat, illetve ha bebizonyosodik egy aszteroidáról, hogy valóban felénk tart, akkor kidolgozzanak egy olyan küldetést, amellyel esetlegesen eltérítheti azt

– mondta a csillagász, majd hozzátette, hogy Kínának már van 2027-re egy ilyen küldetése, a NASA pedig 2022-ben egy 170 méteres kisbolygót térített le a pályájáról.

Kína mellett az Európai Űrügynökségnek is most van a toborzási időszaka. A kitétel szerint a jelentkezőnek 30 évesnél fiatalabbnak kell lennie, szükséges rendelkeznie természettudományos vagy mérnöki háttérrel, valamint a hazafiság is feltétel, elvégre a nemzetet kell megmenteni.

Szabó Olivér Norton hozzátette, az űrversenyben Kína új nagyhatalommá lépett elő. Saját űrállomása van, 2030 előtt embert küldene a Holdra, de emellett a marsi küldetései is fejlettek. Ők lehetnek az első ország, akik kőzetet szállítanak haza a vörös bolygóról.