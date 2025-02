Itt a fordulat, mégsem halt meg a Duolingo kabalája

Hetekig hitték a nyelvtanulók és a Duolingo használói, hogy az app kabalaállata, Duo bagoly meghalt. A cég is erről tájékoztatott, sőt, később még a halál okát is megmondták, de aztán később már arról írtak, hogy ha elér egy bizonyos mérföldkövet az alkalmazás – vagyis a tanulók –, akkor a bagoly visszatér. Nagyon úgy fest, hogy sikerült elérni a kitűzött célt, mert Duo visszatért.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, napokig tartotta lázban a nemzetközi sajtót a népszerű nyelvtanuló alkalmazás (Duolingo) kabalaállatának, Duónak a halála. A cég szóvivője február 11-én jelentette be az állat halálát, mint írták: „Évekig fáradhatatlanul emlékeztetett milliókat, hogy végezzék el a nyelvleckéket – néha gyengéden, néha keményebben. De még a legkönyörtelenebb madár is csak ennyit bír el.”

A madár halálával kapcsolatos nyomozás arra jutott, hogy a felhasználók nem végezték el a következő leckéjüket, ezért múlhatott ki az állat. A 2011-ben született kabala így 14 évet élt, viszont népszerűsége folyamatosan felívelőben volt, így érdekes döntésnek tartották, hogy a cég mégis a halála mellett döntött.

Pár nappal később azonban, február 25-én a Duolingo hivatalos Instagram oldalán két videó vált elérhetővé: az egyiken egy bagolynak öltözött ember ugrik ki egy koporsóból azzal az üzenettel, hogy „a legendák sosem halnak meg”, míg a másik alá egy kis magyarázatot is biggyesztettek az egész ügy megértése végett. Eszerint

ez az egész csak egy teszt volt, és mindenki átment a teszten!

A lényeg, hogy egy héttel ezelőtt a cég arról értesítette felhasználóit, hogy amint elérnek 50 ezer XP-t az appon, a bagoly visszatér. Nagyon úgy fest, hogy sikerült elérni ezt a hatalmas mérföldkövet, ugyanis Duo újra itt van.