Sok korábban készült film is megjósolta már, hogy a jövőben repülő autókkal közlekedünk majd, de mind ez idáig erre nem került sor, továbbra is közúton koptatjuk a járgányainkat. Egy amerikai startup azonban elhozta nekünk a levegőben közlekedő járművet, ráadásul a repülő autó valóban úgy néz ki, mint egy autó.

„Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra” – közli Emmett Brown, alias Doki jóbarátjával, Marty McFlyjal a Vissza a jövőbe-trilógia második epizódjában, majd a DeLorean a levegőbe emelkedik és meg sem állnak 2015-ig. Bár a Robert Zemeckis klasszikussá vált időutazós filmjeiben megjósolt jövő eddig nem érkezett el, úgy tűnik, egy kis késéssel mégis megkapjuk a repülő autókat, amelyeknek már nem lesz szükségük utakra.

Az Alef Aeronautics ugyanis bemutatta a levegőben közlekedő járművét, amely állításuk szerint a világ első repülő autója. A nyilvánosságra hozott videón látható, hogy a Model Zero névre keresztelt prototípus egy parkoló autó felett repül egy kaliforniai közúton, prezentálva a tervezési koncepció első valódi tesztelését.

A The Independent emlékeztet rá a cikkében, hogy a legtöbb eddig fejlesztett repülő autó a drónokhoz hasonló kialakítást alkalmaz rotorlapátokkal, de olyan megoldással is próbálkoztak már, hogy a jármű lehajtható szárnyakat kapott. Ezekkel szemben a most bemutatott Model Zero teljesen úgy néz ki, mint egy közúti közlekedésre szánt gépjármű, csak egy kicsit futurisztikusabban. Rotorlapátok ugyanúgy az autó tartozékai, de azokat elrejtették a jármű vázában, így a külső szemlélő azokat nem láthatja.

A startup közlése szerint a jármű 100 százalékban elektromos meghajtású – szemben a Vissza a jövőbe DeLoreanjével, ami hulladékkal működött. A Model Zero a földön 320, míg a levegőben 160 kilométert képes megtenni egy töltéssel.

Az Alef Aeronautics azt is közölte, hogy még idén elkezdik az autók gyártását, amire már 3300 előrendelés érkezett. A gyártási megállapodásokat már meg is kötötték a PUCARA Aero és az MYC cégekkel, amelyek egy közös vállalkozás keretében az Airbus és a Boeing számára is gyártanak repülőipari alkatrészeket. A most bemutatott repülő autót Alef Model A néven kezdik gyártani, és az ára 300 ezer dollártól – mintegy 115 millió forint – indul.

Ha pedig a Vissza a jövőbe részeit vesszük alapul, akkor pár évtizeden belül bemutathatják a repülő vonatokat is.