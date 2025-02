Több Instagram-felhasználó is arról , hogy ellepték őket az erőszakos, vérontásokról és más brutális cselekményekről készült Reels videók. A cég anyavállalata, a Meta most elnézést kért a problémákért, és közölték, hogy azt az algoritmus meghibásodás okozta – adta hírül a The Guardian.

A probléma a Reels videók kapcsán keletkeztek. Ez egy olyan funkció, amivel a felhasználók rövid videókat oszthatnak meg a követőikkel, hasonlóan mint a TikTok esetében.

A kifogásolt felvételek összetétele teljes vegyes képet mutat, nem csak emberekkel történt szörnyűségek, de állatokkal való kegyetlenkedések és halállal végződő cselekmények is megjelentek.

A Reddit nevű fórumon több felhasználó is beszámolt tapasztalatairól. Többen említettek egy olyan videót, amin egy elefánt zúz össze egy embert, de volt olyan is, amin egy helikopter darabolt fel egy férfit, egy másikon pedig forró olajba mártja valaki az arcát.

Az egyik felhasználó közlése szerint a kerékpározással foglalkozó oldalán, amin korábban főleg kutyás és kerékpáros tartalmak jelentek meg, egyszer csak feltűntek olyan videók, amin egy malacot kergetnek és vernek villáskulccsal, vagy egy ember felgyújtja magát.

Javítottuk a hibát, amely miatt egyes felhasználók olyan tartalmakkal szembesültek az Instagram Reels hírfolyamában, amelyet nem lett volna szabad ajánlanunk. Elnézést kérünk a tévedésért

– fogalmazott a Meta szóvivője.

A vállalat irányelvei ugyanakkor kimondják, hogy a cég eltávolítja a különösen erőszakos vagy megalázó felvételeket, illetve érzékeny tartalomként jelölhetnek meg egyes tartalmakat.