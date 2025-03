Az Amazon február 26-án, a New Yorkban megrendezett Devices and Services eseményen hivatalosan is bemutatta az Alexa+-t, amely a vállalat eddigi legfejlettebb hangasszisztense. A generatív mesterséges intelligenciával működő új verzió természetesebb beszélgetési élményt, összetettebb feladatkezelést és személyre szabottabb ajánlásokat ígér. A bejelentés az eddigi legjelentősebb mérföldkő az Amazon AI-stratégiájában, amelynek lényege, hogy versenybe szálljanak a Google, az Apple és a Microsoft egyre fejlettebb virtuális asszisztenseivel.

Az Alexa+ egyik legnagyobb újdonsága, hogy a felhasználók természetesebb módon kommunikálhatnak vele, anélkül hogy minden egyes interakció előtt meg kellene ismételniük az „Alexa” ébresztőszót. A rendszer fejlett nyelvfeldolgozása révén képes hosszabb, kontextusfüggő beszélgetéseket folytatni, és akár bonyolultabb feladatokat is végrehajtani. Az új funkciók között szerepel a koncertjegyek foglalása, éttermi asztalok lefoglalása, sőt, akár üzenetek küldése is a felhasználók nevében. Az AI-alapú asszisztens az egyéni preferenciák és korábbi interakciók alapján személyre szabott ajánlásokat kínál, valamint proaktívan segíti a mindennapi teendőket is.

Megkérik az árát

Az Alexa+-t előfizetéses szolgáltatásként vezeti be az Amazon, ami különbözik a vállalat eddigi megoldásaitól. Az új hangasszisztens ára a következőképpen alakul:

Amazon Prime-tagok számára: 19,99 dollár havonta vagy 199 dollár évente;

Nem Prime-tagok számára: 24,99 dollár havonta vagy 249 dollár évente.

A szolgáltatás minden kompatibilis Alexa-eszközre érvényes egy háztartáson belül, és a meglévő Echo eszközök tulajdonosai külön hardvervásárlás nélkül is frissíthetik az asszisztenst. Az Alexa+ elsőként az Egyesült Államokban válik elérhetővé, de az Amazon a következő hónapokban tervezi a nemzetközi bevezetését is.

Az Amazon az Alexa+ fejlesztésében az Anthropic startup technológiájára támaszkodik, amelybe a vállalat nyolc milliárd dollárt fektetett be. A generatív AI-alapú megoldások célja, hogy az Alexa+ felvegye a versenyt a Geminivel és a Sirivel, amelyek az elmúlt években jelentős fejlesztéseken mentek keresztül – bár utóbbi még ezek ellenére is buta, mint a tök.

Egy új korszak kezdete

A megújult Alexa különösen az okosotthon-integráció terén tűnik ki, mivel szélesebb eszköztámogatással és komplexebb automatizációs lehetőségekkel rendelkezik, mint versenytársai. A multimodális interakcióknak köszönhetően pedig már vizuális információkat is képes feldolgozni, ami új dimenziót nyit az AI-asszisztensek piacán.

Bár a Google Asszisztens még mindig vezető szerepet tölt be a navigáció és tömegközlekedési információk terén, valamint a Siri az Apple ökoszisztémájában kikerülhetetlen tényező, az Alexa+ fejlett beszélgetési képességei és AI-alapú funkciói miatt az Amazon most minden korábbinál erősebb versenytársként prezentálta magát.

Az Alexa+ megjelenése tehát hatalmas mérföldkő az Amazon számára a generatív AI világában. Az új hangasszisztens személyre szabottabb, intelligensebb és hatékonyabb interakciókat kínál, az előfizetéses modell pedig az előrejelzések szerint remek döntés volt a vállalat részéről – bár árazása még a tengerentúlon is húzósnak számít. Egy biztos: az elkövetkező hónapokban még kiderül, hogy az új funkciók és az árazási stratégia elegendő lesz-e ahhoz, hogy az Alexa+ a piac élére kerüljön.

(Borítókép: Panos Panay, az Amazon vezérigazgatója bemutatja az új Alexát. / Fotó: Andrej Sokolow / picture alliance via Getty Images)