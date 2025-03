A 2025-ös Mobile World Congressen mutatta be legújabb Yoga és IdeaPad AI laptopjait a Lenovo, mégis innovatív szoftveres és hardveres koncepcióik voltak azok, amelyek ellopták a show-t. Hardveres frissítést kapott a Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, a Yoga pro 7i Aura Edition, a Yoga Pro 7, a Yoga Slim 7, a 16 és 14 hüvelykes kijelzővel szerelt Yoga 7 2-in1, valamint az IdeaPad Slim 3x is. Az új készülékek ugyan az elődökhöz képest új dizájnt nem kaptak, a legfrissebb Intel, AMD és Snapdragon X chipeknek köszönhetően viszont még évekig helytállnak majd, legyen szó hétköznapi felhasználásról vagy AI-alapú munkavégzésről. A Yoga Pro 9i-ben található Nvidia RTX 5070-es GPU pedig még az erőforrás-igényesebb feladatokkal is megbirkózik majd.

Előttünk a jövő laptopjai

Ahogy azonban írtuk, a Lenovo most koncepcionális termékeivel robbantotta a legnagyobbat. Ezek olyan készülékeket jelentenek, amelyek 100 százalékban működőképesek, de még nem lettek forgalomba hozva – látva őket viszont mi azonnal beléjük szerettünk.

6 Galéria: Lenovo a 2025-ös MWC-n Fotó: Gábor Zoltán / Index

Az esemény egyik legizgalmasabb újdonsága a Lenovo Yoga Solar PC-koncepció volt, amely egy környezettudatos, napenergiával működő laptopot jelent. A készülék megjelenése semmiben sem tér el egy hagyományos laptoptól, egészen addig, míg rá nem pillantunk a fedlapjára. Itt találjuk azt a 24 százalékos hatékonysággal működő napelemet, amely iparági szinten is kiemelkedő teljesítménynek számít. A készülék ráadásul nem csak kifejezetten napfényből tud energiát gyűjteni,

a beltéri világítás vagy egy led-csík fénye is táplálni tudja azt.

Az energiagyűjtést a Dinamikus napelemkövető rendszer optimalizálja, így 20 percnyi napfény akár egyórányi videólejátszáshoz szükséges energiával is feltöltheti a Solar PC-t. Bár a Lenovo nem jelentette ki, akárhogyan nézzük, ez a gyakorlatban még egy „lemeríthetetlen” laptopot is jelenthet. Ami pedig a specifikációkat illeti: a laptop belsejében Intel Core Ultra chipek ketyeghetnek majd 32 gigabyte memória és akár egy terabyte tárhely kiegészítésével. Hangszórókból egyenesen négyet kapunk, és van infravörös kamera is a Windows Hello támogatásához.

A Lenovo üzleti szegmense sem maradt újítások nélkül: bemutatták a ThinkBook „codename Flip” AI PC-koncepciót, amely egy 18,1 hüvelykes, kifelé hajtható OLED-kijelzővel rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy 13 hüvelykes kompakt laptopból egy nagyobb, hatékonyabb munkaterületet hozzanak létre. Az eszköz öt különböző módot kínál, így a felhasználók válthatnak a hagyományos laptop-, tablet-, dokumentumolvasó és két képernyős együttműködési módok között. A beépített Workspace Split Screen funkció pedig megszünteti az extra monitor szükségességét.

Az okosgyűrű sem maradhatott ki

A Lenovo bemutatta a Magic Bay kiegészítők sorozatát is, amelyek az AI segítségével növelik a termelékenységet. Ilyen például a laptopok hátához tapadó Magic Bay Dual Display, amely egy második és egy harmadik 13,3 hüvelykes kijelzőt ad a laptophoz. A végeredmény? Egy háromkijelzős, végtelenül profi munkaállomás, ami kapcsán nem is értjük, hogy miért csak koncepciószinten létezik még.

6 Galéria: Lenovo a 2025-ös MWC-n Fotó: Gábor Zoltán / Index

A vállalat leleplezte a ThinkBook 3D Laptop koncepcióját is, amely szemüveg nélküli 3D megjelenítést kínál, pontosan úgy, mint az általunk is tesztelt ThinkVision 27 3D monitor. Ezt az élményt hivatott tovább fokozni a Lenovo okosgyűrűje, amely a Samsung megoldásával ellentétben teljesen más dologra való. Az AI Ring nevű gyűrű pulzusmérés és egészségfigyelés helyett gesztusalapú vezérlést biztosít a 3D-s térben; segítségével a felhasználók kézmozdulatokkal vezérelhetik az eszközeiket, interaktívvá téve a munkafolyamatokat.

Mindent összevetve tehát egyértelmű, hogy a Lenovo nem állt le az innovációkkal, sőt zseniális koncepcióinak köszönhetően jelenleg abszolút az élmezőnyt képviselik ilyen téren. De a már elérhető készülékeikkel sem okoztak csalódást. Bár az eget rengető újítások elmaradtak, a specifikációs frissítéseknek és az AI-alapú megoldásoknak hála továbbra is relevánsak maradtak a Lenovo laptopok. A kérdés már csak az, hogy mindebből idehaza mi lesz elérhető, ezzel kapcsolatban viszont sajnos egyelőre még semmilyen információ nem áll a rendelkezésünkre.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)