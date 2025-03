Bemutatkozott az M4-es chippel szerelt új MacBook Air, illetve a 2025-ös Mac Studio, amit ezúttal már M4 Max és M3 Ultra lapkákkal is lehet kérni. Utóbbi az Apple eddigi legerősebb chipje, ami egy bizonyos területen még rekordot is állít a személyi számítógépek világában.

Míg Barcelonában dübörög a 2025-ös MWC, addig az Apple szépen csendben hivatalosan is leleplezte legújabb MacBook Air modelljét, amely az M4-es chip teljesítménye mellett egy új színvariációval és alacsonyabb induló árral tetszelegne a felhasználók előtt.

Az M4 chip jelentős fejlesztéseket hoz a teljesítmény terén. Az Apple szerint az új MacBook Air akár kétszer gyorsabb, mint az M1-es modell, és akár 23-szoros sebességnövekedést érhet el az Intel-alapú elődökkel összehasonlítva. Emellett továbbra is garantált az akár 18 órás üzemidő, hogy akár két munkanapot is kihúzhassunk a géppel egyetlen töltéssel.

A videóhívások kedvelőinek is van egy jó hírünk: az Apple végre egy 12 megapixeles Center Stage kamerával látta el az új MacBook Airt, amely automatikusan középre helyezi a felhasználót a képben. Emellett támogatottá vált a Desk View funkció is, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó asztalát felülnézetből is láthassák a hívás résztvevői.

Újdonság még, hogy az M4-es chipnek hála az új MacBook Air már akár két darab 6K felbontású külső kijelzőt is képes kezelni a beépített Liquid Retina kijelző mellett; illetve, hogy a laptop egy új égkék színben és elérhető lesz – ezen felül viszont tulajdonképpen minden maradt a régi. M2-es vagy M3-as chippel szerelt MacBook Airről abszolút nem éri meg váltani.

Minden eddiginél erősebb chipjüket is bemutatták

Ami talán egy fokkal érdekesebb, az a gyártó új chipje, az M3 Ultra, ami a 2025-ös Mac Studióban kap helyet. A kifejezetten videóvágóknak, grafikusoknak, mérnököknek és filmes szakembereknek tervezett masina két chippel, a tavaly ősszel debütált M4 Max-szal és a teljesen új M3 Ultrával lesz kérhető. A névadást egyáltalán nem értjük, az M3 Ultra ugyanis sokkal erősebb, mint az M4 Max – mégis, az alacsonyabb szám miatt többen azt hihetik majd, hogy utóbbi a tutibb választás.

Ettől eltekintve az M3 Ultra bestiálisank ígérkezik.

Az új lapka akár 2,6-szor nagyobb teljesítményre képes, mint az M1 Ultra, miközben támogatja a Thunderbolt 5 csatlakozást, emellett pedig akár 512 gigabyte egyesített memóriát is képes kezelni – ami rekord egy személyi számítógép esetében.

Az M3 Ultra az Apple saját fejlesztésű UltraFusion technológiájával készült, amely két M3 Max lapkát kapcsol össze több mint 10 ezer nagy sebességű összeköttetéssel. Ennek eredményeként a rendszer egyetlen, rendkívül erős chipként kezeli az egységeket, biztosítva az iparág egyik legnagyobb teljesítményét.

Az M3 Ultrát akár 32 magos CPU-val és 80 magos GPU-val is kérhetjük, amely a grafikus teljesítményt akár kétszeresére növeli az előző generációhoz képest. Az új Neural Engine révén a mesterséges intelligencia-alapú műveletek is gyorsabbak,

a rendszer képes akár 600 milliárd paraméteres nyelvi modellek futtatására is, ami már-már nevetségesen nagynak számít.

Az új MacBook Air és Mac Studio – akárcsak a kedden leleplezett új iPad és iPad Air – március 12-től lesz kapható. Az M4-es chippel szerelt MacBook Air az elődnél 30 ezer forinttal olcsóbban, 500 ezer forintról indul idehaza; ezért cserébe 16 gigabyte memóriát és 256 gigabyte tárhelyet kapunk. Az új Mac Studio induló ára egymillió forint, ha beérjük az M4 Max chip képességeivel – ha az M3 Ultrára fáj a fogunk, ennek a dupláját, kétmilliót kell az Apple-nek kipengetnünk.