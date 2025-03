A kortárs digitális eszközökkel kiválóan működik a képek és hangok továbbítása, a szagok és ízek átadására azonban ezek nem alkalmasak. Az Ohiói Egyetem munkatársai most olyan különleges elektronikai eszközt fejlesztettek ki, amivel az ízlelés is a távközlés részévé válhat. Az „e-Taste” nevű periféria az ételek és italok ízét képes utánozni. A mérnökök szerint, bár a csípős ízt egyelőre még nem tudja, a szerkezet virtuális kóstolókra vagy gyógyászati kutatásra is alkalmas lehet.

A potenciális felhasználási területei a játékok, online vásárlás, oktatás, testsúly menedzsment, érzékelési tesztelés, fizikai rehabilitáció és sok más

– fogalmaztak a szerzők a Science Advances-ben megjelent beszámolóban.

Cukor, só és minden, mi jó

Az eszköz két fő részből áll. Az egyik egy elektronikus nyelv, ami elemzi a folyadékká alakított ételben vagy italban előforduló ízeket. Az elektronikus nyelv adatait ezután a rendszer második eleme fogadja, ahol öt különböző ízanyagból álló keverékkel szintetizálják a vonal másik végén analizált ízt. Egy elektromágneses pumpa ezután egy speciális gélből álló rétegen át továbbítja az anyagot a felhasználó nyelvére.

Fotó: Jinghu Li et. a Az e-Taste a laboratóriumban -- valószínűleg kolbász ízű

Az ízek kikeveréséhez öt alapanyagot használtak: az édességért felelős glükózt, a savanyúságért felelős citromsavat, a sós íz hatását keltő sót, a keserű magnézium-kloridot és az umami ízű glutamátot. Az eszköz a kikevert ízt egy gélhez keveri, majd egy elektromos pumpa segítségével a felhasználó nyelvére juttatja, aki az ízlelést követően kiköpi az üzenetet.

Az eszköz a nyelv különböző részeire juttathat ízeket, de ez nem a konstrukció része, csupán egy potenciális eszköz az ízérzék további kutatására. A virtuális ízek forradalmára egy picit még várni kell, a prototípus tesztjei során az önkéntesek még nem tudtak tökéletes különbséget tenni a különböző ízek között. Egy esetben 10 alanynak kellett osztályoznia az e-Taste által generált savanyú íz intenzitását – ez a teszt mintegy 70 százalékos pontosságot jelzett.

A következő kísérletben hat önkéntesnek összetettebb ízeket kellett megítélnie: limonádé, torta, tükörtojás, kávé és halleves. Itt 87 százalékos volt a találati arány, annak ellenére, hogy a fűszerezéssel egyelőre nem tud mit kezdeni az íztelefon. A kutatást vezető Jinhua Li a Popular Science-nek elárulta, hogy nem volt egyszerű bekalibrálni az alkotóelemek megfelelő mennyiségét. Megállapították továbbá, hogy az ízérzés erősen szubjektív: a szaglás, a látás, az emlékezet és az érzelmi állapot is beleszól, hogy egy adott dolgot milyen ízűnek érzünk.

Szia, uram!

Mivel az ízek és illatok a valóság közvetlen tapasztalását jelentik, a technika története során az elmerülés élményének fokozása érdekében sokszor próbálták ezekkel turbózni egyes médiumokat. Mint ismert, ezek nem arattak kirobbanó sikert. A mozikban a XIX. századtól kísérleteztek kellemes virágillatok nézőtérre pumpálásával. Ennek csúcsa az ötvenes évek Amerikájában a mozikban összecsapó Smell-O-Vision, Smell-O-Rama és AromaRama rendszerek versengése volt. Ezek többnyire egy-egy nem túl erős, filmben kulminálódó marketing felhajtásként végezték. Legutóbb egy évtizede Japánban bukkant fel egy illatgenerátoros HD televízió, de ezúttal sem követelték őrjöngő tömegek, hogy egy kis felárért cserébe hajlakk és hamburgerszagú reklámokon szórakozhassanak.

Már idén történt, hogy a Sony belengette, szuper immerzív, nagy kijelzős és szagolható rendszert építenek a Playstation játékkonzolhoz, amiben átélhető lesz a Last of Us játék lábgombafejű zombijainak bomló szerves anyag szaga (ami elöl hagyott darált hússal és krumplifőzelékkel házilag viszonylag hamar reprodukálható). Az ízeket átadó eszköz sem példátlan dolog, tavaly ugyanis bemutattak már ilyet a hongkongi mérnökök. Nyalókaszerű eszközük kilenc különböző íz generálására alkalmas.

Az ízérzést nyújtó elektronikus eszközök előtt kicsit más perspektívák nyílnak, mint a szagos játékok és filmek előtt. Előnyös lehet megkóstolni valamit, mielőtt online megrendeljük. Orvostechnikai eszközként szintén működhet, mivel betegség jele lehet egyes ízek érzésének elvesztése. Továbbá segédeszköz lehet a neurológiai betegség vagy koronavírus miatt elvesztett ízérzés újratanulásában.

