Közel egy éve már, hogy az Apple a 2024-es júniusi Worldwide Developer Conference-en leleplezte az iOS 18-at, vele együtt pedig saját mesterséges intelligenciáját, az Apple Intelligence-t. Az új szoftver számos újítást hozott az iPhone-okra: hosszú évek után végre szabadon rendezhetővé váltak az alkalmazásikonok, de megváltoztathatjuk már akár azok színét is. Ugyancsak több újdonság érkezett az iMessage-be és a Fotók appba, amit tulajdonképpen teljesen újratervezett az Apple. A legnagyobb durranás azonban egyértelműen az Apple Intelligence volt, amivel teljesen új korszakot nyitottak a cég történetében. Legalábbis nyitni szerettek volna,

az Apple Intelligence ugyanis az elmúlt hónapok legnagyobb átverésének és bukásának ígérkezik.

Az Apple nemcsak füllentett azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire lesz képes az almás mesterséges intelligencia, de azzal kapcsolatban is megtévesztették a felhasználókat, hogy a fejlesztések mikortól lesznek használhatók. Tavaly nyáron a vállalat azt ígérte, hogy az Apple Intelligence már ősszel elstartol, amit kis csúszással ugyan, de tartani tudtak. Ekkor azonban a belengetett funkciók töredéke vált csak a felhasználók számára elérhetővé. Később az iOS 18.2-vel és az iOS 18.3-mal újabb Apple Intelligence-alapú fejlesztések érkeztek az iPhone-okra, ez azonban még mindig messze állt attól, amit az Apple néhány hónappal korábban belengetett. De pontosan mit is kellene tudnia az Apple Intelligence-nek?

Zseniálisnak ígérkezett

Az almás mesterséges intelligencia a gyártó szerint képes:

szöveget generálni, átfogalmazni és összesíteni a Writing Toolokkal;

képeket generálni és vázlatot feljavítani az Image Playgrounddal és az Image Wanddal;

zavaró tényezőket eltüntetni a képekről a Clean Uppal;

emojikat generálni a Genmojival;

illetve értesítéseket összegezni, priorizálni, valamint emlékfilmeket készíteni.

A legjelentősebb újítás mégis a fejlettebb Siri lett volna, ami minden korábbinál magasabb szintre emelte volna az Apple virtuális személyi asszisztensét. Az új Siri promója olyannyira jól sikerült, hogy a ChatGPT, a Google Gemini és az Alexa+ korában a felhasználók is ezt várták a legjobban. Az Apple ígérete szerint az Apple Intelligence és az új Siri képes kontextusában értelmezni az utasításokat, valamint azt is fel tudja fogni, hogy éppen mit jelenít meg a készülék. Ennek köszönhetően az alábbi műveletsor csupán a hangunkkal is elvégezhetővé válik:

Mutasd meg, milyen lesz az időjárás szombaton Budapesten.

Milyen túraútvonalak találhatók a környéken?

Válaszd ki az értékelések alapján a legjobbat és hozz létre egy naptáreseményt délelőtt 10 órára.

Küldd el a meghívót Kittinek és Gabinak is.

Az új Siri – elméletben – emellett képes minden korábbinál személyre szabottabb ajánlásokat tenni, köszönhetően annak, hogy válaszait és eredményeit nem egy „átlagos embernek”, hanem kifejezetten az iPhone, iPad vagy Mac tulajának, azaz nekünk fogalmazza meg. Ráadásul mivel a Sirinek hozzáférése van minden készüléken tárolt adathoz, ezért olyan kérésekre is választ tud adni, mint például:

„Indítsd el azt a podcastot, amit a feleségem küldött nekem a múltkor!”

„Mutasd meg azokat a fájlokat, amiket Lacitól kaptam a múlt héten!”

„Mutasd meg azokat a képeket, amin Gabi van lila felsőben!”

Remekül hangzik, nem? Nos úgy tűnik, az ígéretek ellenére ilyen dolgokra idén már nem lesz képes az Apple Intelligence. És hogy miért probléma ez? Azért, mert a gyártó az iPhone 16-os telefoncsalád teljes marketingkampányát saját mesterséges intelligenciájukra húzta fel. A vállalat csak úgy öntötte a pénzt a reklámokba – az egyikben még a Trónok harcából és a The Last of Usból ismert Bella Ramsey is feltűnt.

Próbálták eltüntetni a nyomokat

A helyzet a napokban vált a korábbiaknál is pikánsabbá, amikor Jacqueline Roy, az Apple szóvivője a Daring Fireballnak megerősítette, hogy a gyártó elhalasztja a személyre szabottabb Siri megjelenését. Ezek után az Apple villámgyorsan eltüntette felületeiről azokat a reklámokat, amikben hónapokkal ezelőtt az új Sirit népszerűsítették. A Hello Apple Intelligence című reklámsorozat célja az volt, hogy demonstrálja, hogyan segíthet az intelligens asszisztens a mindennapi helyzetekben. A visszavont reklámban Bella Ramsey a személyre szabottabb Siri segítségével próbált egy korábban megismert személy nevére emlékezni – a naptárbejegyzések, e-mailek és üzenetek elemzésével pedig Siri pillanatok alatt segített is a személy nevének kiderítésében.

A vállalat közleménye szerint továbbra is dolgoznak egy intelligensebb és kontextusérzékenyebb Siri fejlesztésén, amely képes lesz személyre szabott műveleteket végrehajtani az alkalmazások között. Ugyanakkor azt már nem hangsúlyozták, hogy ennek érkezésére mikor számíthatnak a felhasználók. Öröm az ürömben, hogy a félkész Apple Intelligence az iOS 18.4-gyel idehaza is megjelenik – amennyiben iPhone 15 Pro vagy bármilyen iPhone 16-os készüléket használ, úgy áprilisban már ön is használhatja az almás mesterséges intelligenciát.

Érdemes azonban szót ejteni az Apple jelenlegi helyzetéről is – talán soha nem volt ekkora lemaradásban a gyártó a konkurenciához képest, mint most. Androidos fronton a Google AI, a Galaxy AI és a Honor AI is sokkal fejlettebb, mint az Apple Intelligence, amivel az égvilágon semmi probléma nem lenne, ha nem ezzel szeretnék eladni új készülékeiket. Ráadásul a már meglévő AI-funkciók is megkérdőjelezhetően működnek. A visszatáncolás pedig kifejezetten idegen a vállalattól, legutóbb 2017-ben lehetett ilyen mértékű halasztásról olvasni. Akkor a gyártó az AirPower elnevezésű, vezeték nélküli töltőjének megjelenését tolta el határozatlan időre, mígnem 2019-ben úgy ahogy van, kukázták a projektet. Az persze borítékolható, hogy a kontextusalapú Siri előbb vagy utóbb megérkezik, így semmiképp sem jut majd az AirPower sorsára, ilyen mértékű slamasztikába viszont egyértelműen rég került a vállalat. Nem ezek az Apple legfényesebb napjai.

(Borítókép: Az Apple logója látható egy Apple Store kirakatán 2019. január 7-én Pekingben. Fotó: Kevin Frayer / Getty Images)