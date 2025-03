Butch Wilmore és Suni Williams azért érkeztek a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére még 2024 júniusának elején, hogy egy új űrhajót, a Boeing cég Starliner nevű űrjárművét teszteljék. A küldetés elindítása is éveket csúszott a tervekhez képest, mivel technikai nehézségek léptek fel a a jármű fejlesztése során, de végül júniusban mégis útnak tudták indítani a csapatot.

Ez azonban szintén nem ment könnyen, ugyanis már a felszálláskor is akadtak nehézségek, és a Nemzetközi Űrállomásra való dokkoláskor sem ment minden simán. A problémák elsődlegesen a Starliner hajtóműveihez kötődtek, amire a Föld légkörébe való visszatéréshez, a sebesség lassításához is szüksége lett volna az űrhajósoknak, továbbá héliumgáz szivárgást is észleltek. Ezeknek a fényében (bár a Boeing biztosította a NASA-t, hogy az asztronautái biztonságban vannak) nem engedték a két űrhajóst visszatérni a földre a Starliner fedélzetén.

Az asztronauták sorsa azóta bizonytalan volt. Bár korábban többször már szó esett arról, hogy visszahozzák őket, ezek a missziók meghiúsultak. Most, a BBC beszámolója szerint a Space X (ami a Boeing üzleti riválisa) és a NASA együttműködésében elindítottak egy rakétát – ennek kilövését szintén többször el kellett halasztani –, amin olyan űrhajósok utaznak, akik majd leválthatják kint rekedt kollégáikat.

A rakéta ma, 2025. március 15-én hagyta el a Földet.

A tervek szerint a Wilmore és Williams – plusz két másik űrhajós, akik más küldetés miatt vannak kint az állomáson – az új csapat dokkolása után két nappal indulhat vissza, de ez egyelőre időjárásfüggő is. Őket négy asztronauta váltja majd fel: egy orosz, egy japán és két amerikai. Ezalatt a kétnapos átadás alatt az eddig űrben tartózkodó asztronauták átadják feladatköreiket újonnan érkező kollégáiknak.

Kinek a sara?

Bár Wilmore és Williams bevallásuk szerint jól érezték magukat a Nemzetközi Űrállomáson (Williams úgy fogalmaz az űrről, mint a hely, ami őt „boldoggá teszi”), a szakértők szerint egy ilyen fiaskó komoly árat követel.

„Amikor a munkahelyeden egy egyhetes kiküldetésre mész, nem tervezel azzal, hogy az éved nagyját felemészti majd” – idézi a BBC Simeon Barbert, az Open University szakértőjét. Barber hozzáteszi:

Az ilyen elnyúló űrben töltött idő megzavarja a családi kapcsolatokat. Otthon zajlik az élet, sok mindenről lemaradnak, ami később gondot jelenthet.

Még februárban Donald Trump amerikai elnök és Elon Musk, a Space X vezetője közösen adott interjút a Foxnak az eset kapcsán. Mindketten azt mondták, hogy a két kint rekedt asztronautát jóval korábban is vissza lehetett volna hozni, de politikai kérdést csináltak belőle a döntéshozók akkor. Míg Trump Joe Bident kezdte hibáztatni, és azt mondta az asztronautákról, hogy „kint felejtették őket az űrben”, addig Musk szerint „politikai okokból hagyták odafent őket”.

A NASA vezetősége ezzel szemben egészen mást állít.

Az űrcég bevallása szerint minden lehetőséget mérlegelt, és azért döntött úgy, hogy eddig vár, mert arra jutott, hogy ez a legbiztonságosabb forma az asztronautái hazaszállítására. A Nemzetközi Űrállomás európai központjának munkatársa, a Londoni Tudományos Múzeum űrrészlegének vezetője, Libby Jackson szintén úgy vélekedett, hogy a NASA helyesen cselekedett és körültekintő volt a döntés meghozatalakor.

Butch és Suni jóléte mindig is az elsődleges tényező volt mindenki számára, és a megoldásokat ehhez igazították, alkalmazkodva a váratlan helyzet adta körülményekhez. A NASA a technikai és szervezési tényezőket vette alapul a döntés meghozatalában, és végül megtalálták a legmegfelelőbbet Butch és Suni biztonságának érdekében

– fogalmazott.

(Borítókép: Butch Wilmore és Suni Williams a Boeing Starliner űrhajó szimulátorában 2022. november 3-án. Fotó: Robert Markowitz / NASA / Getty Images)