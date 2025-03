Nemcsak jól kinéző, hanem kifejezetten megfizethető okosórát hozott a magyar piacra a Xiaomi. A gyártó a 2025-ös barcelonai Mobile World Congressen leplezte le a Xiaomi 15 és a Xiaomi 15 Ultra társaságában a Watch S4-et, ami a techvilágban jártasak számára már nem feltétlenül jelent újdonságot. Akárcsak a két csúcsmobil, úgy az okosóra specifikációi is ismertek voltak már a hónapokkal ezelőtti kínai bemutató miatt – Európában viszont most először került fel a boltok polcaira az új óra. A készüléket már a hazai rajt előtt lehetőségünk volt huzamosabb ideig használni, röviden és tömören pedig elmondhatjuk, hogy a Xiaomi mostanra a viselhető kütyük között is kezd egyre inkább kikerülhetetlen tényezővé válni.

Sportosan elegáns

A Watch S4, akárcsak a legtöbb okosóra, egy hosszúkás dobozban érkezik a vásárlóhoz, amiben a készüléken – és a rajta lévő szíjakon – felül csak egy töltőt és némi leírást találunk. Maga az óra megjelenése abszolút a klasszikus ketyegők küllemét idézi – kör alakú kijelzőt, rozsdamentes acélból készült tokozást és letisztult szilikonszíjakat kapunk, ami sportosan elegánssá teszi a Watch S4 kinézetét. Gombokból kettőt találunk, amik a készülék jobb oldalán helyezkednek el. A felső régióban egy tekerhető, digitális koronával görgethetünk a menükben, lenyomva pedig az alkalmazásválasztóba léphetünk. Alatta egy hosszúkásabb gombot találunk, amivel a vezérlőközpontot hívhatjuk elő pillanatok alatt – pontosan úgy, ahogy egy Apple Watchon is.

A kör alakú kijelző körül találjuk a kitüremkedő lünettát, ami első ránézésre azt az érzést kelti, mintha az az egykori samsungos órákhoz hasonlóan forgatható lenne. Ezt tesztelve kiderül, hogy ez igaz is – bár egyáltalán nem abban az értelemben, mint azt elsőre gondolnánk. A forgatható lünetta nem arra szolgál, hogy a HyperOS 2-re épülő menüben navigáljunk, hanem arra, hogy azt szó szerint levegyük az óráról. A Watch S4 különlegessége, hogy nemcsak a szíjakkal tehetjük egyedivé megjelenését, hanem a lünettával is. A Xiaomi Bezel and Strap Kit néven árulja különböző lünettákból és szíjakból álló összeállításait – hátrány, hogy ezeket idehaza a teszt írásakor egy hivatalos viszonteladó sem forgalmazza. Külföldről viszont az AliExpresshez és az Ebayhez hasonló oldalakról meg lehet rendelni.

9 Galéria: Xiaomi Watch S4 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Vásárlás előtt azt is érdemes figyelembe venni, hogy a Watch S4 egyértelműen a nagyobb okosórák táborát erősíti. 47,3 × 47,3 × 12 milliméteres dimenziójával és 44,5 grammos súlyával nem éppen az a kecses darab, ilyen téren inkább férfikézre készült – ez viszont nem jelenti azt, hogy a hölgyek ne szerethetnének bele. A kijelző 1,43 hüvelykes, felbontása 466 × 466 képpont, fényereje pedig 1500 nit, amit extrém világos körülmények között képes 2200-ra is megemelni az óra – így (elméletben) a döglesztő nyári napsütés alatt is olvasható marad a megjelenítő. Mivel idehaza csak most kezdődik a tavasz, ezt értelemszerűen nem tudtuk kipróbálni, tapasztalataink alapján viszont garantálni tudjuk, hogy a kijelző fényerejével nem lesz gondja.

Bírja a gyűrődést

Csatlakoztathatóság tekintetében ugyancsak nem lehet panasz a Watch S4-re – a készülék nem várja el, hogy mindenképp Xiaomi telefonnal használjuk azt. Az órát bármilyen androidos és iOS-es telefonhoz párosíthatjuk, amire letölthető a Mi Fitness nevezetű alkalmazás. Amellett, hogy itt követhetjük napi aktivitásunkat, az óra párosítását szintén ezen keresztül végezhetjük el, de a különböző finomhangolásokért is ez az app felel. Egyszóval a Mi Fitness a Watch S4 otthona. Az alkalmazás egy helyre gyűjti az óra által rögzített összes adatot. Itt követhetjük figyelemmel, hogy mennyi kalóriát égettünk, hányat léptünk, hány percet mozogtunk aktívan, hogyan alakult a nap folyamán a pulzusunk, miképp aludtunk, milyen a véroxigénszintünk, vagy hogy éppen stresszesek vagyunk-e – ha magunk nem tudnánk ezt megállapítani.

A Watch S4-en a különböző edzéstípusok követéséből sincs hiány, több mint 150 különböző lehetőség közül választhatunk. Mivel adott az 5ATM-es osztályozás, ezért úszóedzésekhez és vízi sportokhoz is bátran választhatjuk a Xiaomi óráját. Érdekesség, hogy a hétköznapibb edzéstípusok – mint a kül- és beltéri futás, a túrázás vagy éppen a síelés – mellett egészen egzotikus lehetőségekkel is találkozhatunk, mint például az autós versenyzéssel vagy a lábtoll-labdával.

9 Galéria: Xiaomi Watch S4 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ahogy írtuk, az órán a HyperOS 2 fut, ami tulajdonképpen a Xiaomi okostelefonjain is futó felület lebutított, okosórákra igazított változata. A rendszer teljesen zárt, így alkalmazásokat nem tudunk rá semmilyen formában telepíteni. Pluszpont viszont, hogy az animációk gyorsak, és maga az óra vezérlése is pillanatok alatt megszokható. Számlapok tekintetében, mondhatni, végtelen a lehetőségek tárháza, a Mi Fitness appon keresztül rengeteg opció közül válogathatunk; a párosított okostelefonnal viszont nem mindig van meg az összhang. A hívások például kivétel nélkül megérkeznek az órára, az értesítések viszont bizonyos esetekben nem, vagy ha meg is érkeznek, akkor is csak egy rezgéssel jelzi azt az óra, az értesítési központban már nem tudjuk visszaolvasni őket. Mivel a funkció néha működik, néha pedig nem, ezért úgy gondoljuk, hogy egy szoftverfrissítéssel orvosolható bugról van szó. Jó hír viszont, hogy a telefonunkon éppen játszott médiát probléma nélkül vezérelhetjük a Watch S4-ről, és a naptárunkhoz is hozzáférhetünk.

Van továbbá Bluetooth 5.3, kétcsatornás GPS és NFC is – utóbbit akár fizetésre is használhatjuk, de csak akkor, ha bank- vagy hitelkártyánkat hozzáadjuk a Xiaomi Payhez.

Kapott az óra még iránytűt, barométert és giroszkópot, érdemes viszont kitérni arra is, ami nincs. Árából adódóan a Watch S4 értelemszerűen nem az olyan készülékekkel kíván versenyezni, mint egy Apple Watch vagy egy Galaxy Watch. A Xiaomi egy olyan órát készített, ami elérhető áron próbálja a legtöbbet nyújtani. A repertoárba például már nem fért bele az EKG-készítés, ahogy nincs bőrhőmérséklet-mérés sem, illetve ahogy korábban említettük, külső appokat sem tudunk a készülékre telepíteni.

9 Galéria: Xiaomi Watch S4 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Megfizethető akkubajnok

Az üzemidő viszont zseniális. Az órában egy 486 milliamperórás telep lapul, aminek hála a Xiaomi ígérete szerint akár két hétig is kihúzhatjuk egyetlen töltéssel. Ennek persze megvannak a feltételei is. Ha kikapcsoljuk a mindig éber kijelzőt és a vitális adatok automatikus gyűjtését, akkor talán kivitelezhető lehet a kéthetes intervallum – esetünkben viszont inkább 6-7 napos üzemidőről tudunk beszélni. Ez feleannyi, mint amit a Xiaomi ígér, viszont még így is elképesztő számokról van szó – a tesztidőszak alatt olyan érzésünk volt, mintha a Watch S4 lemeríthetetlen lenne. A töltést a hátlapra cuppanó fejjel oldhatjuk meg, mindösszesen öt perc alatt pedig akár két napra elegendő töltést zsúfolhatunk az órába. Egy teljes töltés kicsivel több mint egy órát vesz igénybe.

Mindent összevetve tehát egy remekül összerakott órát kapunk a Xiaomitól. Dicséretre méltó a Watch S4 dizájnja és kijelzője, ahogy aktivitásmérőnek sem rossz választás – persze csak akkor, ha nem profi szinten sportol, ebben az esetben a Garmin portfólióját tudjuk ajánlani. Remek az alváselemzés, és praktikus extra a vitalitási pontszám is, ami előző napi aktivitásunk, alvásunk, valamint pulzusunk alapján értékel minket. Negatívum, hogy a rendszer zárt, illetve hogy az óra és a telefon közötti kommunikáció nem tökéletes – ezen viszont idővel tud javítani a Xiaomi, ha akar. A Watch S4 ajánlott fogyasztói ára 65 ezer forint körül alakul – ez körülbelül feleannyi, mint amennyiért a legolcsóbb Apple Watchot vagy Galaxy Watchot beszerezhetjük. A Watch S4 fekete, szivárvány és ezüst színekben érhető el – nálunk az utóbbi variáns járt.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)