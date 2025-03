Az Apple bejelentette, hogy az iPhone készülékeken használható Tap to Pay fizetési funkció mostantól Magyarországon is elérhető. A kereskedőknek egyszerűen le kell tölteniük a megfelelő iOS-alkalmazást az Apple App Store-ból egy iPhone XS vagy újabb modellre, és el is kezdhetik az érintésmentes kifizetések elfogadását.