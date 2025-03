Az Európai Bizottság újabb csapást mért az Apple-re: az uniós versenyhatóságok arra kötelezték a vállalatot, hogy még a korábbiaknál is jobban nyissa meg zárt ökoszisztémáját a versenytársak előtt. Az intézkedés a Digitális Piacokról szóló törvény (Digital Markets Act – DMA) betartatását célozza, amely a nagy technológiai cégek dominanciájának csökkentését szolgálja. A döntés értelmében az Apple-nek engedélyeznie kell más gyártók – például okostelefonok, fejhallgatók és VR-eszközök készítői – számára, hogy készülékeik zökkenőmentesen csatlakozhassanak az iPhone és iPad rendszereihez. Emellett pedig meg kell nyitniuk az iPhone-ok NFC-chipjét is, hogy a harmadik feles alkalmazások még több információhoz férhessenek hozzá.

Az Apple és az EU korábban már többször is összeakasztotta a bajszát, az almás gyártó pedig előbb-utóbb rendre beadta a derekát – látszólag nem lesz ez másképp ezúttal sem. Az EU még 2022-ben szavazta meg a DMA-t, amely szerint egyes nagy online tartalomközvetítő platformok „kapuőr” szerepet töltenek be a kiberszférában, aminek következtében ellehetetlenítik a kisebb vállalkozásokat és tartalomgyártókat. Az Európai Bizottság számos vállalatot megbírságolt és változtatásra kényszerített emiatt – idetartozik az Apple is. Tavaly például brutális mennyiségű, 712 milliárd forintos bírsággal illették őket – erről ide kattintva olvashat részletesebben –, annak érdekében pedig, hogy az iPhone-ok továbbra is az EU-n belüli boltok polcain maradjanak, az App Store-t is át kellett szabniuk.

A DMA 2024 márciusában lépett életbe, ennek megfelelően pedig az Apple is átszabta az iOS számos elemét, hogy megfeleljenek az unió új szabályozásainak. Az EU nyomására például Type C-csatlakozókra váltottak a Lightningról, tavaly viszont radikálisabb lépéseket is tettek, amelyek alapjaiban változtatták meg az iOS-t és az iPadOS-t. Az iOS 17.4-re való frissítést követően az App Store például már felhívja a felhasználó figyelmét, hogy nemcsak innen tölthet le alkalmazásokat, hanem külső, harmadik feles alkalmazásboltokból is. Ugyancsak egy kezdőképernyő fogadja a felhasználót a korábbi alapértelmezett böngésző, a Safari megnyitásakor. Itt lehetősége van arra, hogy egyszer s mindenkorra beállítson egy új alapértelmezett böngészőt, így a közösségi oldalakon, üzenetekben megnyitott linkek már ebben fognak megnyílni.

Az EU-nak ez nem volt elég

Az unió azonban ennyivel nem elégedett meg, így az iOS 18-cal az Apple-nek még nagyobb szabadságot kellett adnia az EU-ban élő felhasználók kezébe. A legfrissebb szoftvert használók a Beállításokban egy teljesen új, Alapértelmezett alkalmazások menüpontot találhatnak, ahol egyszerűen be lehet állítani, hogy az iPhone milyen levelezőappot, böngészőt, esetleg alkalmazásboltot használjon. Elméletben ehhez a listához csatlakoznak majd 2025-ben a térkép- és navigációalkalmazások, ami azonban még ennél is drasztikusabb változtatás lett, az az, hogy az Apple lehetőséget adott a legtöbb első féltől származó alkalmazás törlésére is. Az iOS 18 alatt már néhány koppintással megszabadulhat olyan esszenciális alkalmazásoktól, mint az App Store, az Üzenetek, a Kamera vagy a FaceTime.

A későbbiekben a Google, a Vodafone, a Deutsche Telekom, a Telefónica és az Orange összefogásával az EU az iMessage megnyitásának kötelezővé tételét is fontolóra vette. A vállalatok arra hivatkoznak, hogy iMessage-üzenetet kizárólag egy másik iPhone-nal, iPaddel, Mackel vagy iPoddal rendelkező felhasználónak lehet küldeni. Ha egy olyan telefonszámot célzunk meg, amelyhez nincs Apple-eszköz rendelve, csak sima SMS-ként fog megérkezni az üzenet, az iMessage-es kék helyett egy zöld buborékban. Mivel azonban idehaza az iMessage népszerűsége elenyésző az olyan Meta-alkalmazások mellett, mint a Messenger vagy a WhatsApp, az almás üzenetküldőt egyelőre békén hagyták.

Most még többet akarnak

Brüsszelben ennek ellenére viszont nem unatkoztak, a napokban újabb változtatási kérelmeket nyújtottak be az Apple-nek. Ezek alapján a vállalatnak a jövőben biztosítania kell, hogy harmadik féltől származó eszközök hozzáférhessenek az iOS értesítési rendszeréhez, valamint hogy más vállalatok létrehozhassanak az AirDrop-fájlmegosztásnak és az AirPlay-streamelésnek megfelelő alternatívákat.

Az Európai Bizottság által előírt funkciók listája igen kiterjedt, és azt is egyértelművé teszi, hogy minden jövőbeli, az Apple által fejlesztett, első féltől származó hardverintegrációnak elérhetőnek kell lennie harmadik felek számára is.

A mostani intézkedések elsősorban az iOS csatlakozási funkcióinak megnyitására összpontosítanak. Ez magában foglalja például, hogy a csatlakoztatott eszközök – mint a harmadik féltől származó okosórák – teljes hozzáférést kapjanak az iOS értesítési rendszeréhez, valamint a háttérben való futtatáshoz, ugyanúgy, ahogy az Apple Watch is működik az iPhone-nal. További követelmények közé tartozik, hogy az Apple automatikusan biztosítsa a wifihálózati információkhoz való hozzáférést a kiegészítők számára, engedélyezze a nagy sávszélességű peer-to-peer wifikapcsolatokat, valamint nyissa meg az NFC-chipet, hogy harmadik féltől származó eszközök is hozzáférhessenek például a felhasználók fizetési kártyaadataihoz.

A döntés azonban nemcsak ezekre a konkrét példákra terjed ki. Az EU egyértelművé tette, hogy minden, az Apple által biztosított funkciónak ingyenesen támogatnia kell az interoperabilitást, függetlenül attól, hogy milyen típusú csatlakoztatott eszközről van szó. Az EU továbbá elvárja, hogy az Apple a vonatkozó fejlesztői keretrendszereket és API-kat az Apple-platformokon való bevezetésükkel egy időben tegye elérhetővé – a harmadik féltől származó hozzáférés tehát nem késlekedhet.

Az EU az Apple-lel együttműködve bejelentette az említett funkciók bevezetési ütemtervét is. A harmadik felek számára elérhető iOS értesítési támogatás bétaverziója várhatóan az év végéig megjelenik, teljes körű bevezetésére pedig 2026-ban kerül sor. Hasonló időkeretek vonatkoznak a közelségi párosításra, a háttérben való futtatásra és a többi említett funkcióra. A médiastreamelési alternatívák bevezetését 2026 végére tervezik. Összességében tehát kijelenthetjük, hogy a funkcióknak a nagy része az iOS 19 részeként jelenik meg, a teljes támogatás pedig az iOS 20 valamelyik verziójában várható.

