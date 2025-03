Kilenc hónap túlóráért szinte bármelyik fejlett országban jelentős túlórapénzt zsebelhet be a munkavállaló, az űrben rekedt asztronauták esetében azonban nagyon úgy tűnik, hogy ez nincs így. A kilenc havi extra munkanap után egészségügyi kockázatok sorával visszatérő űrhajósok napi bérkiegészítése még a fejletlenebb országokban is felhúzná az alkalmazottak szemöldökét.

Suni Williams és Butch Wilmore nagyjából egy-másfél hetesre tervezett űrutazásra indultak 2024. június 5-én, de önhibájukon kívül a visszatérésükre csak 2025 márciusában került sor. Összesen 278 extra napot töltöttek az űrben – vagyis a munkahelyükön –, amiért szép kis összeget feltételezhetnénk túlórában kifizetve, de a NASA szóvivője valószínűleg mindenkit meglepett a The New York Timesnak adott nyilatkozatával.

Jimi Russell elmondása szerint ugyanis a két asztronauta naponta 5 dollárt kereshetett pluszként, ezt az összeget kapja napidíjként minden kormányalkalmazott az Egyesült Államokban eseti juttatás fejében egyéb költségeik fedezésére.

A szárazföldön a csaknem 2000 magyar forintnak megfelelő összeget egy fél (negyed?) ebédre még el tudja költeni egy másik városban ragadt munkavállaló, de az űrben már nehezebb, ahol még ételkiszállítás sincsen. Ráadásul ez az összeg nem hivatalosan a borravalókra van adva. Williams és Wilmore egyébként is megkapott mindent, amire szükségük lehet, és szállodai személyzetnek vagy pincéreknek sem kellett jattolniuk, hacsak nem tették ezt meg egymással.

Az 5 dolláros extra napidíj ebben az esetben felháborító lehet, de azt hozzá kell tenni, hogy a két űrhajós kiemelkedő alapfizetést kap:

éves fizetésük 152 258 dollár, amely átszámítva nagyjából 56 millió forint, ez hónapokra lebontva négy és fél milliós fizetésre jön ki, ami még az óceánon túl is kiemelkedőnek számít.

Ráadásul nem elég, hogy extra napokat kellett tölteniük az űrben, de ennek nyomán komoly egészségügyi kockázatoknak is ki voltak téve. Mi is beszámoltunk már róla, hogy az asztronautákat legalább negyvenszeres sugárzás érte a Földhöz képest, állapotukat jelenleg is egy orvosi csapat vizsgálja, mivel jelentős izom- és csonttömegvesztést is elszenvedtek.

A The New York Times emlékeztetett egy korábbi esetre is: Clayton Anderson 2007-ben 152 napot töltött az űrben, és napidíjként kapott akkor 1,2 dollárt, tehát összesen 172-t. Nagyjából 60 ezer forintot.