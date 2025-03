Egy új, forradalmi térkép segítségével a British Antarctic Survey sikeresen feltárta az Antarktisz rejtett arcát: a vaskos jégtakaró alatt egy teljes kontinens húzódik, hegyekkel, völgyekkel és még aktív vulkánokkal is. A Bedmap3 nevű térkép, amely több mint hatvan évnyi kutatómunka eredménye, példátlan részletességgel mutatja be a fagyos kontinens felszíne alatti világot. Az eredmény ráadásul nem csupán tudományos szenzáció, hanem kulcsfontosságú információkkal szolgál az éghajlatváltozás hatásainak megértéséhez is.