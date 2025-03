Szövetségi pert indítottak az Apple ellen az Egyesült Államokban, miután a vállalat elhalasztotta az Apple Intelligence egyik kulcsfontosságú funkcióját, a „személyre szabottabb Siri” bevezetését. A keresetet benyújtó felek szerint az Apple tisztességtelen versenyt folytatott és hamis reklámokat tett közzé, mivel olyan mesterségesintelligencia-funkciókat népszerűsített, amelyek a készülékek megjelenésekor nem voltak elérhetők.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple még a 2024. júniusi Worldwide Developer Conference-en leplezte le az iOS 18-at, vele együtt pedig saját mesterséges intelligenciáját, az Apple Intelligence-t. Az új szoftver számos újítást hozott az iPhone-okra: hosszú évek után végre szabadon rendezhetővé váltak az alkalmazásikonok, de megváltoztathatjuk már akár azok színét is. Ugyancsak több újdonság érkezett az iMessage-be és a Fotók appba, amit tulajdonképpen teljesen újratervezett az Apple. A legnagyobb durranás azonban egyértelműen az Apple Intelligence volt, amivel teljesen új korszakot nyitottak a cég történetében. Legalábbis nyitni szerettek volna.

Az Apple ugyanis nemcsak füllentett azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire lesz képes az almás mesterséges intelligencia, de azzal kapcsolatban is megtévesztette a felhasználókat, hogy a fejlesztések mikortól lesznek használhatók. Tavaly nyáron a vállalat azt ígérte, hogy az Apple Intelligence már ősszel elstartol, amit kis csúszással ugyan, de tartani tudtak. Ekkor azonban a belengetett funkciók töredéke vált csak elérhetővé a felhasználók számára. Később az iOS 18.2-vel és az iOS 18.3-mal újabb Apple Intelligence-alapú fejlesztések érkeztek az iPhone-okra, ez azonban még mindig messze állt attól, amit az Apple néhány hónappal korábban belengetett.

Megpróbálták eltüntetni a nyomokat

A helyzet az elmúlt hetekben vált a korábbiaknál is pikánsabbá, amikor Jacqueline Roy, az Apple szóvivője a Daring Fireballnak megerősítette, hogy a gyártó elhalasztja a személyre szabottabb Siri – azaz a felhasználók által leginkább várt Apple Intelligence-funkció – megjelenését. Ezek után az Apple villámgyorsan eltüntette felületeiről azokat a reklámokat, amelyekben hónapokkal azelőtt az új Sirit népszerűsítették. A Hello Apple Intelligence című reklámsorozat célja az volt, hogy demonstrálja, hogyan segíthet az intelligens asszisztens a mindennapi helyzetekben.

A visszavont reklámban Bella Ramsey – a Trónok harca és a The Last of Us sztárja – például a személyre szabottabb Siri segítségével próbál egy korábban megismert személy nevére emlékezni – a naptárbejegyzések, e-mailek és üzenetek elemzésével pedig Siri pillanatok alatt segít is a személy nevének kiderítésében. A reklám kifejezetten nagy sikert aratott, többmilliós megtekintést ért el a vállalat YouTube-csatornáján, emellett pedig a közösségi oldalakon is nagy visszhangot keltett. A probléma csak az volt, hogy a reklámmal nem kizárólagosan az Apple Intelligence-t hirdették, hanem elsősorban az iPhone 16 Pro eladásait szerették volna feltornázni – mint utólag kiderült, egyelőre nem létező funkciókkal.

Tovább dagad a botrány

Éppen ezért a napokban dühös felhasználók egy csoportja bíróságra vitte az ügyet, a keresetet március 20-án nyújtotta be a Clarkson Law Firm a San José-i Kerületi Bíróságon. A felperesek azt állítják, hogy az Apple szándékosan vezette félre a fogyasztókat, amikor az Apple Intelligence teljes funkcionalitását hirdette, miközben tudta, hogy az említett funkciók nem lesznek azonnal elérhetőek. A kereset szerint a reklámok „elárasztották az internetet, a televíziót és más médiacsatornákat”, ezzel pedig azt a benyomást keltették, hogy az iPhone 16 felhasználói a hirdetett képességeket azonnal használhatják majd. A felperesek szerint az Apple emellett nem tett semmit az elmaradt funkciók miatti fogyasztói károk helyrehozásáért sem – írja az Axios.

Az Apple egyelőre nem reagált hivatalosan a perre, a vállalat azonban korábban is hangsúlyozta, hogy folyamatosan dolgozik a Siri fejlettebb változatán, és idővel minden bejelentett funkciót elérhetővé tesznek.

A per eredménye alapjaiban befolyásolhatja, hogy a techóriások a jövőben milyen módon kommunikálhatnak mesterségesintelligencia-fejlesztéseikről. (Érdekesség, hogy a Clarkson Law Firmnek a Google-lel és az OpenAI-jal szemben is van benyújtott keresete hasonló témában.) Ha az Apple most veszít, az precedens lehet a nagyvállalatok által közzétett AI-reklámok valódiságának szigorú ellenőrzésére. Egy biztos: a fogyasztók egyértelművé tették, hogy a jövőben több átláthatóságot és kevesebb mellébeszélést várnak el az Apple-től.

