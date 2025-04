A hagyományos repülőgépek mellett a katonai gépek és az űrkutatás terén is kimagasló tapasztalattal rendelkező Airbust kérte fel az Európai Űrügynökség arra a nemes feladatra, hogy kifejlesszék a Rosalind Franklin nevű rover marsi leszállóegységét; ezzel biztosítva a rover 2030-as landolását a vörös bolygón, miután geopolitikai okokból az orosz alkatrészeket ki kellett cserélni.

Új lendületet vesz az európai űrkutatás: az Airbus 150 millió fontos – azaz mintegy 70 milliárd forintos – megbízást kapott az Európai Űrügynökségtől (ESA), hogy kifejlessze az ExoMars küldetés keretében a Rosalind Franklin nevű rover marsi leszállóegységét. A döntés kulcsfontosságú, hiszen az orosz alkatrészek kényszerű kiváltása után ez biztosítja majd a rover biztonságos eljutását a vörös bolygóra, várhatóan 2030-ban.

A Stevenage-ben működő brit űripari vállalat az ESA és a Thales Alenia Space közös megbízásából felel majd a sorsdöntő leszállórendszerért, amely garantálja a rover épségét a Marsra érkezéskor. A gigászi projekt keretében az Airbus mérnökei tervezik meg a leszállóplatform mechanikai, termikus és meghajtási rendszereit. A tervek szerint a leszállóegység egy rendkívül ellenálló szerkezettel, egy nagy teljesítményű, a végső fékezésért felelős hajtóművel, a biztonságos landoláshoz szükséges stabilizáló talpakkal, valamint kétoldali rámpákkal rendelkezik majd a rover egyszerű leeresztéséhez.

A leszállás kritikus hat percét a platform irányítja, amely ejtőernyők és precízen vezérelt fékezőrakéták segítségével lassítja az űrjárművet a marsi légkörben való száguldás során. A 45 m/s-os kezdeti sebességet a landolás pillanatára 3 m/s alá kell csökkenteni. Amennyiben a fejlesztés sikeres lesz, az történelmi jelentőséggel bír majd – ez lehet ugyanis az első, teljes egészében Európában gyártott rover, amely sikeresen landol a Marson.

A geopolitika kereszttüzében

Az ExoMars küldetés eredetileg 2022 szeptemberében indult volna, ám Oroszország ukrajnai inváziója keresztülhúzta a számításokat. Az ESA kénytelen volt megszakítani az együttműködést a Roszkoszmosszal, ami az orosz alkatrészek – köztük a Kazacsok leszállóplatform és a Proton rakéta – lecserélését tette szükségessé. A nemzetközi összefogásnak köszönhetően azonban a projekt nem állt le, sőt az európai nemzetek fokozottabb szerepvállalásával új lendületet kapott. Az Egyesült Királyság Űrügynöksége például további 10,7 millió fonttal támogatta a Rosalind Franklin rover egyik orosz műszerének kiváltását.

Az új tervek szerint a küldetés így 2028-ban már elindulhat, a Marsra érkezés pedig 2030-ra várható.

Az ExoMars küldetés a Mars eddigi legátfogóbb kutatását ígéri. A rover egyedülálló képessége, hogy akár két méter mélyre is képes a marsi felszín alá fúrni, ami eddig soha nem látott lehetőséget teremt a múltbeli vagy jelenlegi élet nyomainak felkutatására. És hogy erre miért van szükség? A mélyből származó, a felszíni sugárzástól és a szélsőséges hőmérséklettől védett minták elemzése kulcsfontosságú lehet a Mars geológiai történetének és az ősi mikrobiális élet lehetőségének megértésében. A küldetés emellett fontos technológiai demonstráció is a jövőbeli bolygókutatások számára, beleértve az autonóm mintaelemzést és a felszíni navigációt.

„Jártunk” már a felszínén

A Marson számos rover landolt már, hogy a felszínt vagy éppen a bolygó magját tanulmányozza. A 2022-ben munkáját befejező InSight űrszondának köszönhetően többek között megtudtuk például, hogy a vörös bolygó magja közel sem annyira sűrű, mint a Földé, aminek van egy komoly következménye: a planétának nincs mágneses mezeje. Mint ismert, a mágneses mező védi a kozmikus sugárzástól bolygónk felszínét, ezzel megakadályozva, hogy a légkör és a víz az űrbe párologjon – ennek hiányában a Mars viszont csak egy sivár és halott bolygó.

Az InSight 2021-ben egyébként két fontos eseményt is rögzített. Az egyik egy minden korábbinál nagyobb rengés, a másik egy meteor becsapódása volt. Mindkettő a vörös bolygó szondával átellenes oldalán következett be, az eszköz így többször is megfigyelhette, hogyan haladnak át a bolygó magján a szeizmikus hullámok, felfedve az itt található anyagok sűrűségét és összenyomhatóságát. Szemben a Földdel, amelynek belsejében folyékony anyagon belül szilárd mag, abban pedig egy még sűrűbb szilárd mag található, a Mars magja teljesen folyékony. Emellett nagy arányban tartalmaz könnyű elemeket, tömegének ötödét kén, oxigén, szén és hidrogén teszi ki.

Az tehát már tiszta, hogy a bolygón jelenleg kizárt, hogy életet találjunk, ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a vörös bolygón korábban burjánzott az élet, sőt. Egyes feltételezések szerint évmilliókkal ezelőtt a földihez hasonló körülmények uralkodtak a bolygón – a probléma csak az, hogy nem igazán találjuk ezek nyomát. A körülményeskedésre a válasz, hogy nincsenek annyira jó műszereink az élet kimutatására, mint azt eddig hittük; a planétán eddig tevékenykedő Mars-járóknak valószínűleg az sem tűnt volna fel, ha mikrobákból álló szőnyegen gurultak volna végig. Ennek tudtában pedig még izgalmasabbnak ígérkezik az ESA projektje.