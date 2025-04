Miközben a techvilág jelentős része a barcelonai Mobile World Congressre figyelt, addig az Apple úgy gondolta, itt az idő kicsit saját magukra irányítani a reflektorfényt – derült égből villámcsapásként nem egy, nem kettő, hanem egyenesen három új iPadet is bemutattak. Aztán érkezett még új MacBook Air és Mac Studio is (benne a vállalat eddigi legerősebb chipjével), ebben a cikkben viszont nem róluk lesz szó. A hangsúly az új belépőszintű iPaden lesz, ami már eddig is az Apple egyik legjobb ár-érték arányú készüléke volt, most viszont még jobb lett. A gyártó olyat tett, ami teljesen szokatlan tőlük: csökkentették az iPad árát, miközben erősebb chipet és dupla akkora indulótárhelyet pakoltak bele. Teszten a tabletek Margherita pizzája – vagy ahogy az Apple hívja, az iPad (A16).

Jól kisütötték

A 2022-ben debütáló 10,9 hüvelykes, 10. generációs iPadhez képest szinte semmit sem változott az iPad csomagolása és külseje – egyedül onnan tudjuk, hogy nem a három évvel ezelőtti modellt tartjuk a kezünkben, hogy az újnak a hátlapján már nem találunk „iPad” feliratot. Ennek megfelelően a dobozban sem várnak érdekességek, a tableten felül egy szövetborítású USB-C-s adatkábelt találunk a csomagolásban, illetve egy gyorstalpalót arról, hogyan használjuk a készüléket. Az új iPad méretéhez sem nyúlt az Apple, a 248,6 x 179,5 x 7 milliméteres dimenziók változatlanok, súlyban viszont majdnem két grammot gyarapodott az új tablet – ez minden bizonnyal az új chipnek tudható be. Az ujjlenyomat-olvasót ezúttal is a bekapcsoló gombba építve találjuk, ahogy a két oldalra néző sztereó hangszórók is jelen vannak.

A kialakítás továbbra is masszív, ahogy az összeszerelési minőségre sem lehet panasz. A 2025-ös iPad – akárcsak a többi Apple-termék – már az első kézbevételkor prémium készüléknek érződik,

egyedül a kijelző körüli méretes keret és a laminált kijelző hiánya rontja az összképet. Utóbbi azt jelenti, hogy a Liquid Retina kijelző és a kijelzőt védő üveg között vékony levegőréteg található. A megoldás hátránya, hogy az iPad vastagabb az Air vagy Pro modellekhez képest, illetve hogy kijelzője jobban tükröződik – sérülés esetén viszont a nem laminált kijelző cseréje nemcsak könnyebb, de olcsóbb is. És ha már a kijelzőnél tartunk: továbbra is egy 1640 x 2360 képpontos, 60 hertzes, 500 nites csúcsfényerő kibocsátására képes IPS-panelt kapunk, amire ezúttal már 11 hüvelykesként hivatkozik a gyártó. Érdekesség, hogy ez csak egy felkerekítés, semmi nem változott az előző generáció 10,9 hüvelykes paneljéhez képest. Lehetett volna jobb kijelzőt pakolni az iPadbe? Igen. Lehetett volna 120 hertzes? Igen. Ezek mind olyan területek, ahol az Apple igazán beadhatná már a derekát, a helyzet viszont az, hogy ezt a közeljövőben szándékosan nem fogják meglépni.

11 Galéria: Apple iPad (A16) Fotó: Tövissi Bence / Index

Az iPad (A16) ugyanis egy olyan tablet, ami szinte csakis kizárólag az átlagfelhasználóknak készült, ebből a szempontból nézve pedig – az iPhone 16e-vel ellentétben – a recept szinte tökéletes. Ahogy írtuk, ez a készülék a tabletek Margherita pizzája – van jobb, van drágább, van laktatóbb, összességében viszont nem lehet vele mellélőni.

De mire jó egy iPad?

Ugyanakkor egy iPad Próval vagy akár egy iPad Airrel ellentétben a belépőszintű iPadet nem tudjuk kifejezetten munkára ajánlani. Ha digitális rajzolásra, tervezésre, programozásra, képszerkesztésre vagy videóvágásra keres tabletet, valószínűleg már ön is tudja, hogy a felsőbb polcokon lesz érdemes nézelődnie. Az iPadOS 18-nak hála viszont az iPad (A16) szinte minden más területen remekel, zseniálisan együttműködik a többi Apple-készülékkel – összességében túlzások nélkül lehet rá egy produktivitási zseniként hivatkozni. Remek választás, ha a kanapén ülve mobilja helyett nagyobb képernyőn böngészné a közösségi oldalakat, nézne YouTube-videókat vagy streamelne sorozatokat – de főzés közben is egyszerűbb az iPad kijelzőjén olvasni receptet. Arról nem is beszélve, hogy a beépített szemkímélő funkciókat bekapcsolva eBook-olvasóként is megállja a helyét.

11 Galéria: Apple iPad (A16) Fotó: Tövissi Bence / Index

A készülék belsejében korábban egy A14-es lapka ketyegett, ezt cserélte most az Apple egy A16-osra, ami az iPhone 15-ben, iPhone 15 Plusban és az iPhone 14 Pro mobilokban található még meg. A teljesítményre ebben a kategóriában nem lehet panasz, egyszerre akár három alkalmazást is játszi könnyedséggel kezel az iPad, de az erőforrás-igényesebb játékok sem jelentenek számára kihívást. Két dolgot viszont fontos megjegyezni, ha már a teljesítményről értekezünk: a hat gigabyte memória miatt a 2025-ös iPad (jelenleg) nem kompatibilis az Apple Intelligence-szel, emellett pedig olyan AAA-játékok futtatására sem képes, mint az Assassin's Creed Mirage, a Death Stranding vagy a Resident Evil-sorozat – ezekhez A17 Pro, vagy újabb lapkával rendelkező Apple készülékre lesz szüksége, például egy iPad minire. Amennyiben tehát ez fontos szempont, úgy ugyancsak nem ez lesz az ön készüléke.

Az üzemidőre nem lehet panasz, bár folyamatos nyomkodással a nap végére okozhat némi meglepetést a tablet – gondolunk itt arra, hogy bizony lemerül. Átlagosan hozza a készülék az ígért tíz órás képernyőidőt, a beépített 7606 milliamperórás lítium-ionos akkumulátor viszont lehetett volna combosabb. Töltőt nem találunk a dobozban, az Apple 15-45 watt közötti hálózati adapterek használatát javasolja – méréseink alapján körülbelül 1,5 óra szükséges ahhoz, hogy nulláról 100 százalékra töltsük az iPadet.

Elfér rajta némi extra feltét

Bár egy Margherita pizza úgy tökéletes, ahogy van, tagadhatatlan, hogy bőven van rajta hely extra feltéteknek – az iPad esetében ez az extra feltét az Apple Pencilben ölt testet. Az almás ceruzát még az első iPad Próval együtt mutatta be a vállalat, azóta pedig több variáns is piacra került; az iPad (A16) ezek közül kettőt támogat. Az egyik az 1. generációs Apple Pencil, míg a második a most már egyszerűen csak Apple Pencilnek nevezett – korábban USB-C-s Apple Pencilként ismert – toll. Előbbiért 50 ezer forintot, míg utóbbiért 37 ezret kér el a gyártó, a legjelentősebb különbség közöttük pedig az, hogy előbbi képes érzékelni a nyomás erősségét, míg utóbbi nem. Ebből fakadóan az 1. generációs Apple Pencil alkalmas digitális rajzolásra, az USB-C-s Pencilt viszont inkább csak jegyzetelésre ajánlanánk.

Az Apple Pencil beszerzése egyáltalán nem kötelező, abban az esetben viszont, ha tanuláshoz vásárolná az iPadet, már egy megfontolandó lépéssé válik – magam is egy iPad + Apple Pencil kombóval éltem túl az egyetemi éveket.

A toll mellett ugyancsak egy vagyont el lehet költeni a tokokra – főleg a billentyűzettel rendelkezőkre. Az egyszerű, mágnesesen hátlapra tapadó Smart Folio Case 40 ezer forintba kerül, míg egy Magic Keyboard Folióért 120 ezret kér el az Apple. Ez már önmagában is sokkolóan magas összeg, belegondolva pedig abba, hogy az Apple Pencil árát ehhez hozzácsapva tulajdonképpen már egy második iPadet is vehetnénk, jogosan jöhet ránk a rosszullét. Tokok terén tehát bőven megeshet, hogy a harmadik feles gyártók megoldásai jobb ajánlatnak bizonyulnak majd.

11 Az 1. generációs Apple Pencillel rajzolásra is alkalmas az új iPad, profi munkára viszont nem ezt a modellt ajánlanánk. Galéria: Apple iPad (A16) (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Összegezve

Az új iPad tehát nem tökéletes, de alacsonyabb árával és 128 gigabyte-os indulótárhelyével közelebb került ahhoz. Ahogy pizzát enni sem kötelező, úgy egy tabletre sincs feltétlenül szükségünk – amennyiben viszont úgy érzi, hogy jól jönne egy a mindennapokban, úgy ár-érték arány szempontjából az iPad (A16) jelenleg a legegyértelműbb választás. A 2025-ös iPadért 170 ezer forintot kér el az Apple, ezzel jelenleg ez a készülék nyújtja a legolcsóbb belépőt az Apple ökoszisztémájába. Konkurenciából persze nincs hiány, androidos fronton a Samsung Galaxy Tab S9 FE szerezhető be hasonló áron, az iPadOS miatt viszont az Apple jelenleg egy az egyben leuralja a tabletes piacot. Az iPad ezüst, sárga, rózsaszín és kék színben érhető el, nálunk az utóbbi modell járt.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)