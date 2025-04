Magyarországra is megérkezett a Mark Zuckerberg által vezetett Meta saját mesterséges intelligenciája, a Meta AI, amelyet egyenesen két népszerű alkalmazásukba is belepakoltak – ott virít már a Messengerben és az Instagramban is. Hasznát egyelőre nem igazán tudtuk venni, és a Meta AI még magyarul sem tud, mégis mérföldkőnek számít a piacon. Bevezetésével magyar felhasználók százezreinek telefonjára került fel az AI anélkül, hogy dedikált appot kellett volna ehhez letölteniük.