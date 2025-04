Amikor arról van szó, hogy milyen idegen bolygókon terjeszkedhet tovább az emberiség, a Mars általában az elsődleges célpont. A Vénusz légkörében is tanyát üthetnénk és felhővárosokat létesíthetnénk, ha nem zavarna a tömény kénsav csapadék és a lehetőség, hogy egy malőr esetén a felszínen a biztos halál vár minket. A terjeszkedés terén tehát több opciónk van és mindegyiknek megvannak a maga nem éppen egyszerű kihívásai.

A Mars esetében probléma a mérgező talaj és fizikailag pusztító por, nem utolsó sorban a hideg, a ritka légkör, illetve az erős felszíni sugárzás. Ez utóbbi megoldására már született egy ötlet, a porra viszont még nem. Ezekkel szemben ugyanakkor ott van az erős és világos benyomás, hogy a Mars egyszer már élhető hely volt, így ha a bolygó lakhatóvá alakításával vagyis terraformálással próbálkozunk, nem kell a nulláról kezdenünk a dolgot.

A teendőkre több tudós is megpróbált jó megfejtést kínálni az 56. Nemzetközi Hold és Bolygótudományi Konferencián, amit a texasi Woodlandsben rendeztek márciusban. A felvetések jellemzője, hogy évezredes vagy több évszázados menetrend helyett sokkal gyorsabb tempóban vágnának a vörös bolygó átalakításába.

Ha a Földön sikerült, máshol is menni fog

A Mars esetében a terraformálás három összefüggő feladatra bontható – ha előrelépést érünk el az egyikben, azzal a többi kérdésben is közelebb kerülünk az optimális állapothoz:

a légkör felmelegítése,

a légkör sűrűségének emelése,

a sarki jég felolvasztása.

A Curiosity marsjáró tudományos csapatának egykori tagja, Edwin S. Kite és csapata szerint a leghatékonyabb megoldás kifejezetten erre a célra előállított aeroszolokkal felmelegíteni a bolygó légkörét. Az MIT és a NASA munkatársait is tartalmazó csapat a meglévő földi WFT légkörmodellt módosítva, a Marson feltörő metánt vizsgáló kutatás adatait felhasználva épített egy marsi légköri keringési modellt. Ezen vizsgálták, hogy milyen változásokhoz vezetne, ha grafén és alumínium részecskékből álló aeroszolt juttatunk ki a vörös bolygón.

Megállapították, hogy légköri porral keringve a részecskék egy éven belül beborítanák a Marsot. A felső légkört sűrűbbé tevő aeroszol a beérkező fényt elnyelve és közép infravörös tartományban szétszórva melegítene. A számítások szerint ez 10 év alatt 35 kelvinnel emelné a marsi átlaghőmérsékletet, ami

a sarki jég és szárazjég olvadásával járna.

Ez a légkörbe kerülő pára és szén-dioxid által tovább fokozná a melegedést. Lényeges továbbá, hogy az aeroszolt nem máshonnan kellene a helyszínre kamionozni, hanem a Marson elérhető nyersanyagot használhatnánk az előállításához.

A folyamat elméletben 300 millibar légnyomást eredményezne a felszínen, vagyis a Földön a tengerszinten jellemző nyomás harmadát. Ez azt jelenti, hogy az embereknek a felszíni tartózkodáshoz elegendő lenne egy oxigénmaszk és jól szigetelő, meleg ruházat.

Inkább bombázzuk le aszteroidákkal

Ezen a ponton ragadja meg a történetet Leszek Czechowski, a Lengyel Tudományos Akadémia munkatársa, aki szerint az a gond, hogy jelenleg csak űrruhában lehet megmaradni a bolygó felszínén, az alacsony nyomás miatt ugyanis felforr az emberi testben található víz. Legalább a földi nyomás tizede kell ahhoz, hogy ez ne következzen be, de az átlagos marsi légnyomás a földi százada a kifejezetten mélyen fekvő Hellas Planitián.

A Mars mágneses mezejének gyengesége az egyik ok, ami miatt a bolygó légköre az évmilliók alatt elpárolgott az űrbe. Ezt valahonnan pótolni kell dr. Czechowski szerint, amihez leginkább a Kuiper-övben érdemes kutakodnunk. A Kuiper-öv a Neptunusz pályáján túl húzódó kisbolygókat és aszteroidákat tartalmazó terület. Száz kilométeresnél nagyobb itteni égitestekből már most is több mint százezret ismerünk.

Czechowski a Mars és Jupiter között húzódó fő aszteroida övet is figyelembe vette, illetve a Naprendszert körülvevő Oort-felhőt. A belső aszteroida öv első pillantásra azért ideális, mert a Mars szomszédságában húzódik, az itteni aszteroidák azonban nem bírnak annyi vízzel és nitrogénnal, amennyi egy földihez hasonló légkörhöz kellene. Az Oort-felhő ezzel szemben jeges égitestek milliárdjait tartalmazza, de nem csak óriási, messze is van. Egy itteni égitestet 15 ezer évig tartana a Marsig vontatni.

A lengyel szakember megoldása: a Kuiper-övből pár évtized alatt a vörös bolygóhoz lehetne juttatni egy köves-jeges égitestet, ami becsapódva elég anyagot juttatna a felszínre és szükséges energiát szabadítana fel, hogy megugorjuk a fizikai elviselhetőség határát. Czechowski felvetésének gyenge pontja, hogy a laza szerkezetű, jeges aszteroidákkal nem lehet gravitációs manővereket végezni, mert könnyen széthullanak. Tehát olyan hajtóművet kell építenünk, ami önmagában elegendő tolóerőt biztosít a feladathoz. Ilyenünk egyelőre nincs, de mellette szól, hogy mindenképpen szükségünk lesz rá például ahhoz, hogy a Földet veszélyes aszteroidáktól megvédjük.

(Science Alert, Universe Today)