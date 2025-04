Az otthoni asszisztensek nemcsak a tengerentúlon, de itthon is népszerűek. Az okosotthonok elengedhetetlen kelléke egy Google Nest Hubhoz, Amazon Alexához vagy Apple-féle HomePodhoz hasonló készülék – ezek viszont nem mozognak. Legalábbis ha lerakjuk őket egy helyre, akkor ott is maradnak. A Samsung megoldása viszont nem ilyen. A két kerékkel rendelkező, gömb alakú robot vígan jár fel-alá a lakásban, hogy beépített mikrofonjaival, hangszóróival és projektorával „gazdája” segítségére legyen. A koncepciót még öt évvel ezelőtt, 2020-ban mutatta be dél-koreai vállalat, mostanra viszont kiforrott termék vált belőle.

Hát persze, hogy az AI hajtja

Ballie egészen sok hasonlóságot mutat az Amazon egy korábbi készülékéhez, az Astróhoz – hasonlóan ahhoz a robothoz, a Samsung megoldása is képes az otthoni okoseszközök vezérlésére a SmartThings platformon keresztül. Emellett viszont egy olyan kulcsfontosságú tulajdonsággal is rendelkezik, ami megkülönbözteti a korábbi próbálkozásoktól: Ballie a generatív mesterséges intelligencia erejével bír. A Samsung a Google-lel együttműködve integrálta a Gemini multimodális érvelési képességeit a robotba, amit a Samsung saját fejlesztésű generatív nyelvi modelljeivel kombináltak. Ez lehetővé teszi Ballie számára, hogy „különféle bemeneteket dolgozzon fel és értsen meg, beleértve a hangot, a kamera által rögzített vizuális adatokat és a környezetéből származó szenzoradatokat” – áll a vállalat közleményében.

Aki megveszi, az Ballie-t teheti meg az okosotthona központi figurájává, aki apró irányítóközpontként fogja össze a háztartás okoseszközeit. Ha kell, a benne dolgozó AI felismeri, hogy a macska kiszórta az almot, és utasítja – nem szóban, inkább wifin – IoT pajtását, a robotporszívót, ugyan legyen olyan kedves, és takarítson már össze. Szólhat a párásítónak, hogy száraz a szoba levegője, tegye hát a dolgát. Kamerájával szemmel tarthatja a lakást, biztonsági őrt játszva jelezni tudja, ha valami rendellenességet tapasztal.

Virtuális asszisztensként emellett fejben tarthatja gazdái napi teendőit, jóga közben pedig körbegurulva ellenőrzi, hogy helyes-e a testtartásuk. Távollétükben az elszontyolodott kutyát is felvidítja. Ballie egy sor emberi utasításra is hallgat, tulajdonosa odahívhatja magához, elküldheti, tisztes távolságból követheti őt, már-már folyton láb alatt léve, de azért gondosan ügyelve arra, nehogy rátaposson az ember, akire annyira fölnéz.

A Gemini integrációjának köszönhetően a robot képes a felhasználó stílusának megítélésére is, azaz öltözködési tippeket tud adni. Emellett olyan egyéb, személyre szabott tanácsokat szolgáltat, amelyek aktuálisak a felhasználó számára – például ha úgy érzékeli, hogy a tulajdonos fáradt, vagy lefekvéshez készülődik, az okosotthon-integrációval optimalizálja az alvási környezetet. Projektorával képes a falra vetíteni tulajdonképpen bármit, legyen szó egy filmről, egy receptről vagy egy képválogatásról.

Kérdéses a sikere

Bár Ballie papíron egészen meggyőző képességekkel rendelkezik, egyelőre még kérdéses, hogy ezek hogyan mutatnak majd a gyakorlatban. Bár az elmúlt évek során bőven láttunk már demókat, ezek mind a Samsung által kontrollált környezetben lettek bemutatva, így nem tudni, hogy a való életben hogyan szuperál Ballie.

Érdekesség, hogy az elmúlt hónapokban számos más vállalat is beszállt az okosotthon-robotok piacára, tavaly például az LG megoldását is láthattuk.

Opcióból tehát egyre több lesz, a felmérések mégis azt mutatják, hogy a konkrét felhasználási területeket nélkülöző, úgynevezett „mindent is tud” otthoni robotok nehezen tudnak majd elterjedni. Hogy Ballie fejlett AI-képességeivel képes lesz-e nélkülözhetetlenné válni, az még kérdéses – az viszont már nagy előrelépés, hogy a Samsung nyilvánosságra hozta a megjelenési dátumot. Az Egyesült Államokban élők idén nyártól szerezhetik be a guruló robotot, azt viszont továbbra sem tudni, hogy pontosan melyik naptól – és hogy milyen áron.

(Borítókép: Andrej Sokolow / picture alliance via Getty Images)