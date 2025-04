Kedden a második helyen állt az Apple adatai szerint a DHgate nevű kínai e-kereskedelmi platform az App Store-ban, melyet csak a ChatGPT előzött meg. Ugyanakkor nemcsak az amerikai piacon könyvelt el óriási növekedést a cég, hanem a kanadain és az ausztrálon is. A vállalat felfutásában szerepet játszott a Kína és az Egyesült Államok között zajló vámháború, ugyanakkor a DHgate ígéretet tett arra, hogy ez nem érinti érzékenyen a vásárlókat.

Kínai lapértesülés szerint a DHgate nevű kínai e-kereskedelmi platform felugrott a 2. helyre az ingyenes iPhone-alkalmazások listáján Amerikában, csak a ChatGPT előzte meg. Hétfőig az amerikai App Store összesített rangsorában is második helyen állt a DHgate, ezzel alaposan megelőzte a mindössze hatodik helyen álló Google-t az Apple adatai szerint.

A vásárlási kategóriát tekintve az első három helyen az említett két cégen kívül még a Shein szerepel.

Az Appfigures által közzétett adatok szerint a DHgate gyors növekedése szombaton kezdődött, amikor az amerikai letöltések száma a 30 napos átlaghoz képest 56 százalékkal, 35 400-ra ugrott. Vasárnap csak iOS-en 940 százalékkal, 65 100-ra ugrottak az amerikai felhasználói letöltések, akkor a hatodik helyen állt.

Hétfőre már elérte a harmadik helyet, kedden pedig már a ChatGPT mögött a második volt a letöltési listán.

Nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Kanadában és Ausztráliában is kilőtt a kínai cég alkalmazását letöltőinek száma, így Kanadában is a második helyre került, míg Ausztráliában a negyedik helyen állt. A növekedés a kínai TikTok-videóknak tudható be, amelyekben kínai kereskedők magyarázzák el, hogy a gyakran európai gyártásúnak vélt luxuscikkek valójában a távol-keleti országban készülnek.

Ezek közül több videó is közvetlen linket tartalmazott a DHgate-re, ez pedig további forgalomnövekedést okozott.

Ez áll a felfutás hátterében

A cég hirtelen felfutását a vámháború is megkönnyítette, emiatt pénteken a kínai cég bejelentette vámvédelmi tervét, amelyben ígéretet tett arra, hogy a postaköltség nélküli áruk szállítási költsége nem haladja meg a 20 százalékot, illetve a teljes szállítási díj növekedése nem lehet több 20 jüannál (mintegy 975 forint) kilogrammonként.

„A tarifakorlát kihívást jelent, és nagyszerű lehetőség a vállalkozások számára az ellátási lánc optimalizálására, valamint a márkaérték és a szolgáltatás elmélyítésére” − közölte a cég.

A 2004-ben alapított DHgate egy üzleti vállalkozások közötti e-kereskedelmi platform Kínában, amely 77 millió regisztrált vásárlót szolgált ki 225 országban, több mint 33 millió terméklistával.

