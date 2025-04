Bánhatja, ha csúnyán beszélt a ChatGPT-vel

Jelentős lépés tett a személyre szabott mesterséges intelligencia felé az OpenAI: a ChatGPT mostantól képes felidézni a korábbi interakcióink részleteit, bánhatjuk tehát, ha eddig illemtelenül beszéltünk a mesterséges intelligenciával. Sam Altman vezérigazgató az X-en jelentette be, hogy a chatbot mostantól hivatkozhat az összes korábbi beszélgetésünkre. A fejlesztés ráadásul összhangban áll a vállalat azon törekvésével is, hogy „olyan MI-rendszereket fejlesszenek, amelyek megismernek minket életünk során”.

Az új fejlesztés a tavaly bevezetett „Memória” funkcióra épül, amely eddig korlátozott információk – mint például lekérdezések és testreszabások – megőrzését és felhasználását tette lehetővé a jövőbeli válaszokhoz. Az új, hosszú távú memóriafunkcióval a ChatGPT azonban már kétféleképpen tárolja és használja fel az információkat: a felhasználók által manuálisan elmentett „mentett emlékek” mellett a rendszer „chatelőzményekből származó betekintéseket” is alkalmaz, hogy javítsa a jövőbeli válaszait.

Jó hír, hogy a korábbi tesztidőszak visszajelzéseit figyelembe véve az alkalmazás mostantól azonnal jelzi, ha a memóriája frissült. A felhasználók könnyedén áttekinthetik és kezelhetik a rögzített emlékeket: elég a „Memória frissítve” felirat fölé vinni az egeret, majd a „Memóriák kezelése” gombra kattintva böngészhetik a ChatGPT által feljegyzett információkat vagy törölhetik a nem kívánt emlékeket. A beállításokban továbbá bármikor elérhető a memóriák kezelése.

Az OpenAI emellett kiemeli, hogy a felhasználók teljes mértékben irányíthatják a ChatGPT memóriáját. Explicit módon megadhatják, hogy mit jegyezzen meg a chatbot, bármikor rákérdezhetnek, hogy pontosan mire emlékszik, és egyszerűen megparancsolhatják neki, hogy felejtsen el bizonyos dolgokat – akár a beszélgetés közben vagy a beállításokon keresztül. Így elméletben elfelejtethetjük a mesterséges intelligenciával, hogy korábban miket kértünk tőle, illetve hogy milyen hangnemben tettük azt; ehhez viszont mindenképp a felhasználó közbelépése kell majd.

De mégis hogyan működik?

Ahogy írtuk, a ChatGPT a beszélgetések során képes önállóan is feljegyezni részleteket, de a felhasználók közvetlenül is kérhetik bizonyos információk megjegyzését. Minél többet használjuk a funkciót, a ChatGPT memóriája annál kifinomultabbá válik. A cég példákkal is illusztrálta a memória működését: ha egy felhasználó korábban jelezte, hogy a megbeszéléssel kapcsolatos jegyzeteiben címsorokat, felsoroláspontokat és a végén összefoglaló teendőket szeretne látni, a ChatGPT a jövőben automatikusan ebben a formában készíti el az összefoglalókat.

Egy másik példa egy kávézótulajdonost említ, akinek a ChatGPT úgy tud releváns ötleteket szolgáltatni egy közösségimédia-kampányhoz, hogy a felhasználónak – azaz a tulajdonosnak – nem kell minden egyes alkalommal jeleznie a chatbotnak, hogy ő egyébként egy kávézót vezet, és azzal kapcsolatban kérne ötleteket – mivel a mesterséges intelligencia emlékszik a felhasználó ezen „tulajdonságára”. Hasonló példa az anyuka esete, aki egy korábbi beszélgetés során már megemlítette, hogy kisfia szereti a medúzákat, így amikor később egy születésnapi képeslap tervezésére kéri meg a ChatGPT-t, az automatikusan medúzás motívumokat használ majd a generálás során.

Azt mondják, kezünkben az irányítás

Az OpenAI hangsúlyozza, hogy a felhasználók által megadott tartalmakat, beleértve a memóriákat is, biztonságosan kezelik, ugyanakkor nem titkolják, hogy azokat felhasználhatják modelljeik fejlesztésére. A felhasználók ezt a lehetőséget kikapcsolhatják az adatkezelési beállításaikban – alapértelmezett esetben viszont ez engedélyezve van, csakúgy, mint a memóriák használata. Ahogy már említettük, elméletben ebből is kivonhatja magát a felhasználó, alapértelmezetten viszont ez a funkció is automatikusan aktiválódik minden támogatott fiók esetében.

A vállalat emellett azt is hangsúlyozta, hogy lépéseket tesznek az elfogultságok felmérése és csökkentése érdekében, valamint arra is törekszenek, hogy a ChatGPT ne jegyezzen meg proaktívan érzékeny információkat, például egészségügyi adatokat – hacsak a felhasználó kifejezetten nem kéri ezt.

Azok számára, akik nem szeretnék, hogy a beszélgetéseik során memória rögzüljön, az ideiglenes csevegés funkció nyújt megoldást. Az ideiglenes csevegések nem jelennek meg az előzményekben, nem használnak memóriát, és nem használhatók fel a modellek képzéséhez. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a frissítés egyelőre nem lesz elérhető az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben sem, feltehetően a jelenleg is fennálló szigorú MI-szabályozások miatt.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images)

