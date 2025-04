Röviddel azután, hogy az Apple piacra dobta frissített iPadjeit, a Samsung is megmutatta, mire képesek a közép-felső kategóriás táblagépek piacán. A Galaxy Tab S10 FE árazását tekintve az új iPad Airrel szeretné felvenni a versenyt, amire papíron képes is lenne, a részletekbe belemenve viszont több területen is elvérzik a dél-koreaiak megoldása.

Míg a telefonok területén már egyáltalán nem annyira egyértelmű az Apple vezető szerepe, mint 5-10 évvel ezelőtt, addig az okosórák és tabletek esetében jelenleg nem igazán talál méltó kihívóra a gyártó. Az Apple Watchok és iPadek az elmúlt időszakban olyannyira kiforrott termékekké váltak, amelyekkel a konkurencia vagy nem tudja tartani a lépést, vagy nem is akarja felvenni a versenyt. Próbálkozni persze mindig lehet. Így tett most a Samsung is, akik rákontrázva az M3-as chippel szerelt iPad Airre és az A16-os belépő szintű iPadre piacra dobták a Galaxy Tab S10 FE-sorozatot, az általunk is tesztelt csúcskategóriás tabletcsalád megfizethetőbb kiadásait. Míg azonban a Galaxy Tab S10-es sorozat képes volt újat mutatni, addig az FE modellek nem igazán tudják mivel felhívni magukra a figyelmet – ráadásul még kifejezetten drágák is lettek. Teszten a Galaxy Tab S10 FE, azaz Fan Edition.

Nem ezt vártuk

Hogy pontosan milyen csomagolásban érkezik a vásárlókhoz a termék, arról nem tudunk beszámolni, a tesztkészüléket buborékfóliába csomagolva kaptuk meg a gyártótól. A Samsung weboldaláról viszont könnyen kideríthető, hogy a tableten felül adatkábelt és S Pent csomagolnak majd a Galaxy Tab S10 FE mellé – utóbbiért hatalmas pluszpont jár a dél-koreaiaknak. A készülék megtévesztésig hasonlít az elődre, egy rendkívül vékony, mindösszesen 6 milliméteres, alumíniumból készült készülékházat kapunk, aminek 497 grammos súlya épphogy becsúszik a félkilós lélektani határ alá. Maga a tablet összeszerelési minősége kiváló, adott a tabletek esetében kifejezetten ritkaságnak számító IP68-as por- és vízállósági tanúsítvány is, így erre panasz semmiképp sem lehet.

Méretéből és súlyából adódóan pedig fogni sem kényelmetlen a Galaxy Tab S10 FE-t, akár vertikálisan, akár horizontálisan tartjuk azt.

A kijelző ezúttal is 10,9 hüvelykes, ahhoz nem igazán nyúlt a Samsung – ennek függvényében a képfrissítés továbbra is csak 90 hertzes, ahogy a felbontás is maradt 1440 × 2304 képpont. A körülbelül 800 nites csúcsfényerő ugyancsak elegendő ahhoz, hogy kültéren is olvasható maradjon a panel, ebben az árkategóriában viszont már elvártuk volna a Samsungtól, hogy OLED-kijelzőt használjon – a Galaxy Tab S10 FE viszont csak egy TFT LCD-panelt kapott. A betekintési szögek ettől függetlenül rendben vannak, a megvilágítás viszont nem tökéletes, a tesztidőszak alatt úgy ítéltük meg, hogy a széleknél – egy hajszálnyival ugyan, de – sötétebb a kép. A színhűség LCD-panelhez mérten ugyancsak jó, a feketék viszont sajnos a panel adottságai miatt leginkább csak sötétszürkék.

10 Galéria: Samsung Galaxy Tab S10 FE Fotó: Szollár Zsófi / Index

Van, ahol elvérzik

Nem a kijelző azonban a táblagép legnagyobb problémája. A készülék belsejében a Samsung saját fejlesztésű Exynos 1580-as lapkája ketyeg, amit néhány héttel ezelőtt már bemutattunk a Galaxy A56-ról készült tesztünkben; a két készülékben pontosan ugyanaz a chip kapott helyet. A gond csak az, hogy míg a mobilban úgy-ahogy, de hozta a tőle elvárható középkategóriás teljesítményt, addig a Galaxy Tab S10 FE-ben elvérzik. Az Android 15-ös alapokra épített One UI 7-es felület gyakran akadozik, az animációk nem futnak végig, néhány játék és alkalmazás pedig irreálisan lassan tölt be – ebből adódóan elsősorban optimalizálási gondokra tudunk gyanakodni.

Jó hír viszont, hogy akárcsak a Galaxy A56 esetében, úgy itt sem jelent problémát a melegedés.

A One UI 7-es felület több újdonságot is hozott a samsungos tabletek világába, ilyen például a Samsung Notes alkalmazásba épített matematikai segéd, ami az Apple megoldásához hasonlóan képes a komolyabb feladványokat is megoldani. Jegyzetelésre remek készülék a Galaxy Tab S10 FE, főleg a mellékelt S Pennek köszönhetően. Hátrány viszont, hogy Galaxy AI helyett itt is csak az A szériás intelligenciához hasonló megoldásokat kapunk. Van bekarikázással keresés, ami jól működik, a galérián belül előhívható tárgyeltávolító viszont továbbra is megkérdőjelezhető eredményeket produkál.

A bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasó ugyancsak nem a legpontosabb, az oldalra néző sztereó hangszórók viszont kellően hangosak.

10 Galéria: Samsung Galaxy Tab S10 FE Fotó: Szollár Zsófi / Index

Összegezve

Amit viszont már nem sikerült annyira jól kimatekoznia a gyártónak, az a készülék ára. A Samsung alsó hangon 250 ezer forintot kér el a Galaxy Tab S10 FE-ért, amivel enyhén szólva is túllőttek a célon. Összehasonlításképp a belépőszintű iPad hasonlóan jó, 10,9 hüvelykes kijelzővel, mérföldekkel jobb szoftverrel és jelentősen erősebb hardverrel már 70 ezerrel olcsóbban, 170 ezer forintért beszerezhető. Igaz, ebben nincs benne az Apple Pencil ára, amit 37 ezer forintért lehet beszerezni az iPad mellé, de még ezzel is 50 ezer forint a különbség az Apple javára.

A dél-koreaiak egyértelműen az iPad Airekkel azonos kategóriába szerették volna pozicionálni a Galaxy Tab S10 FE-t, arról azonban megfeledkeztek, hogy míg az Apple 300 ezer forintról induló táblagépei az M3-as chipnek köszönhetően bőven használhatók profi munkára is, addig az Exynos 1580 még az alapvető animációkat sem tudja zökkenőmentesen futtatni a kezdőképernyőn. A Samsung új középkategóriás táblagépe tehát a jelenlegi áron nem igazán ajánlható készülék.

A Galaxy Tab S10 FE két kiadásban, WiFi-s és 5G-s változatban szerezhető be, előbbi 250, míg utóbbi 290 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron – ezért mindkét esetben nyolc gigabyte memóriát és 128 gigabyte tárhelyet kapunk. Felár ellenében természetesen lehetőség van a bővítésre, a 12 gigabyte memóriával és 256 gigabyte tárhellyel szerelt tabletek induló árát 290 és 335 ezer forintra lőtte be a Samsung. Érdekesség, hogy MicroSD-kártyával bármikor tovább bővíthetjük a tárhelyet. A Galaxy Tab S10 FE szürke, kék és ezüst színekben érhető el, nálunk az utóbbi modell járt.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)