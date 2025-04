Az egyik legmegbízhatóbb bennfentes, Mark Gurman értesülései szerint az érkező iPadOS 19 gyökeresen megváltoztathatja az iPadek használati élményét. A régóta várt frissítés a macOS-hez hasonlóbb működést ígér, emellett pedig a többfeladatos munkavégzés és az ablakkezelés terén is jelentős előrelépéseket hozhat. A kérdés már csak az, hogy ez a szoftveres paradigmaváltás végre eljuttatja-e az iPadeket arra a szintre, ahová hardveresen már négy évvel ezelőtt elértek.

Az iPadek operációs rendszerének korlátait évek óta visszatérő kritika övezi. A felhasználók – különösen azok, akik professzionális célokra használják a tabletet – rendre hiányolják a hatékonyabb, többfeladatos munkavégzést és a rugalmasabb ablakkezelést, amelyek – egyelőre – a hagyományos asztali operációs rendszerek kiváltságai. Most viszont úgy tűnik, az Apple végre reagál a felhasználók kéréseire és az iPadOS 19-cel egy jelentős szemléletváltást eszközölnek.

Középpontban a produktivitás

Mark Gurman értesülései szerint a hangsúly a produktivitás növelésén lesz, ami azt jelenti, hogy az iPadek végre jobban kihasználhatják a bennük rejlő hardveres potenciált. Ugyanakkor Gurman azt is kijelentette, hogy az iPadOS 19 „inkább egy a macOS-hez hasonló” ráncfelvarrást kap, tehát arra nem érdemes számítani, hogy az almás tableteken natív macOS fog futni. De akkor mégis mi várható? Utánajárva az éterben jelenleg keringő pletykáknak és szivárogtatásoknak, az alábbi fejlesztéseket tudtuk összegyűjteni:

Fejlettebb ablakkezelés: A macOS egyik erőssége a rugalmas ablakkezelés, így várhatóan az iPadOS 19 is bevezet valamilyen formában átméretezhető, egymás mellé rendezhető ablakokat, esetleg lebegő ablakokat is. Érdemes megjegyezni, hogy a Porondmester használatával már most is lehetőség van ilyenre, az iPadOS 19 viszont elméletben rendszerszintűvé tenné az átméretezhető ablakokat.

Továbbfejlesztett multitasking: A hatékonyabb ablakkezelővel kéz a kézben jár a többfeladatos munkavégzés. A szivárogtatások szerint az új iPadOS intuitívabbá teszi az alkalmazások közötti váltást, de a drag and drop funkciók is finomabbak lesznek, miközben a háttérben futó alkalmazások kezelése is hatékonyabbá válik.

Maces alkalmazások: A macOS-en elérhető professzionális alkalmazások egy része eddig hiányzott az iPadOS-ről a rendszer eltérő felépítése miatt. Ha az iPadOS viszont közelebb kerül a macOS működéséhez, az megnyithatja az utat olyan szoftverek előtt, amelyek korábban nem voltak elérhetőek az almás tableteken: mint például a komplex videószerkesztők, grafikai programok vagy kódolási alkalmazások. Bár a teljes macOS alkalmazáskompatibilitás valószínűtlen, a határok elmosódhatnak – nemrégiben ebből kaptunk ízelítőt az iPades FinalCut és Photoshop érkezésével.

Értelmet nyerhet a bivalyerős hardver

Ahogy arról a 2022-es és a 2024-es iPad Próról készült tesztünkben is beszámoltunk, az Apple táblagépei kegyetlenül, már-már indokolatlanul erős hardverrel vannak felszerelve. Amióta a vállalat a Macekbe szánt M-szériás ARM-chipeket helyezi az iPadekbe, azóta azok teljesítménye bőven túlmutat azon, mint amit az iPadOS „engedélyez” – a macOS-szerűbb megközelítés viszont remélhetőleg változtat ezen. A hatékonyabb, többfeladatos munkavégzés és az erőforrás-igényesebb alkalmazások futtatásának lehetősége végre megmutathatja, mire is képesek valójában az almás tabletek.

Az iPadOS 19 változtatásai komoly hatással lehetnek az iPadek pozicionálására is a piacon. Ha a táblagépek valóban hatékonyabb munkaeszközökké válnak, az elmoshatja a határokat a laptopok és az iPadek között, ami különösen vonzó lehet azok számára, akik egy hordozható, sokoldalú eszközt keresnek munkához és szórakozáshoz egyaránt. Azonban fontos megjegyezni, hogy Gurman óvatosságra int, szerinte több mint valószínű, hogy továbbra is lesznek olyan területek, ahol az iPadOS elmarad a macOS-től; a nap végén ugyanis az Apple célja az, hogy egyaránt sikeresek maradjanak az iPadek és a MacBookok is.

Az iOS-t és a macOS-t is átszabják

Nem az iPadOS 19 lesz azonban az egyetlen operációs rendszer, ami jelentős változtatásokon megy majd keresztül idén. Ahogy arról az Indexen is írtunk, az iOS mellett a macOS is jelentős ráncfelvarrásokat kap. A cél az, hogy a különböző Apple-platformok közötti dizájnelemek egységesebbé váljanak, és a kezelőfelület minden eszközön következetes felhasználói élményt nyújtson. A Bloomberg forrásai szerint az iOS 19 „jóval túlmutat majd az esztétikai változtatásokon”, és egy átfogó, mélyreható újragondolása lesz az iPhone szoftveres felületének.

Bár a pontos részletek egyelőre nem ismertek, Gurman több olyan területet is megnevezett, ahol jelentősebb változtatásokat láthatunk majd idén júniusban. Az új dizájn alapjai a visionOS megjelenésére épülnek majd, amit az Apple a Vision Pro headset számára fejlesztett ki. Hogy pontosan hogyan is nézhet ki az új dizájnnyelvezet, arra több példát is mutatott már nekünk az Apple, legújabb alkalmazásaik – mint a tavaly indított Apple Sports vagy az év elején bemutatott Apple-Meghívók – már mind a vélhetően új alapelvek alapján készültek el.

Az alkalmazások letisztultabbak, emellett pedig rengeteg félig áttetsző, ködösített üvegre emlékeztető elemet alkalmaznak. Ugyancsak merészen bánik az Apple a színekkel, még a jelenleginél is szaturáltabb megjelenésre kell majd számítani. Emellett egyesek szerint az Apple most először lehetővé teszi az alkalmazásikonok alakjának megváltoztatását – a jelenleg is használatban lévő, ikonikus forma helyett dönthetünk majd úgy, hogy kör alakú ikonokkal pakoljuk tele kezdőképernyőnket.

Ezek persze egyelőre mind csak találgatások, biztosat a 2025-ös Worldwide Developer Conference után fogunk tudni, amit idén június 9-én rendez majd meg az Apple.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images)