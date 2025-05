Veszélyes és drága, de mégis érdemes kísérleteket végző és fejlesztéseket tesztelő űrhajósokat küldeni az űrbe, köztük hamarosan Kapu Tibort is, aki fontos feladatot kap.

Ahogy arról az Index is beszámolt, kevesebb mint egy hónap múlva, május 29-én várhatóan az Axiom-4 küldetés keretein belül elindul az űrbe a harmadik magyar űrhajós, Kapu Tibor. Az Axiom-4 küldetés programja kifejezetten sűrű, mivel a legénység hatvan tudományos vizsgálatot és tevékenységet készül elvégezni. Az emberiség nyolc évtizede jön-megy és kutakodik az űrben, így felmerülhet a kérdés, eddig mit értünk el vele, és miért is fontos. Mint ismert, a 26 éve működő Nemzetközi Űrállomás a maga 430 tonnájával a legnagyobb és legdrágább, emberiség által készített űreszköz. Az űrállomás és a bolygó felszíne között három markáns különbség van:

a súlytalanság,

a harmincszor erősebb háttérsugárzás

és a jobb kilátás.

A tömeggel, a tömegvonzás pontos működésével és mibenlétével kapcsolatban egyelőre nincs megfellebbezhetetlen elméletünk. A tudományos-fantasztikus filmekre és tévésorozatokra jellemző rejtett toposz, hogy a nehézkedés mindenütt a földinek megfelelő, legyen az idegen bolygó vagy egy űrhajó fedélzete. A valóság ugyan teljesen más, de ebből érzékelhető, hogy az élet és az emberi gondolkodás számára is nagyon alapvető a földi gravitáció. Ezzel azonban még keveset állítottunk: ha csak azt nézzük, hogy a tűz teljesen máshogy viselkedik a súlytalanságban, világos, hogy ez egy olyan világ, ahol minden máshogy működik fizikailag, mint ahogy megszoktuk.

Az űrállomástól egyébként sem kell túl messzire menni, hogy vákuummal, illetve mínusz és plusz 250 Celsius-fok közötti hőingással találkozzunk. A lényeg, hogy mindezzel egy új, ismeretlen világ kapujába érkeztünk, amelynek élhetővé tétele rengeteg aktív melóval jár, szemben kellemes éghajlatú otthonunkkal.

A kutatások felbecsülhetetlen értékűek

Mintegy egymillió évvel az után, hogy elődeink elvégezték a felegyenesedéssel és a tűzzel kapcsolatos alapkutatásokat, immár a Földön kívül is megismerkedhetünk a világ működésének alapjaival. Az ember által épített legpontosabb atomórával mérhetjük a relativitás hatásait, gravitációs hullámokat észlelhetünk, vagy anyagok eddig nem ismert halmazállapotait. Az anyag bonyolultabb, élő formái is tanulmányozhatók: az űrben végzett kutatásoknak hála például kiderült, hogy súlytalanságban könnyebben osztódnak, így gyógyításra is jobban használhatók az őssejtek.

Mint már említettük, a gravitáció nagyon fontos, és hiánya meglehetősen megviseli az embert. Az űr kutatásába különösen sok munkát tett az orvostudomány. Scott Kelly és Mark Kelly egypetéjű ikertestvér űrhajósok vizsgálatával például a világűr génekre gyakorolt hatását tudták vizsgálni. Az itt elért eredmények egyik jellegzetes példája, hogy egy magáncég sikerrel tesztelt egy olyan technikát, amivel a súlytalanságban olyan mesterséges retinákat tudtak létrehozni, amelyeket beültetve egy nap visszaadhatóvá válik a látás a retinitis pigmentosa eseteinél. Hasonló eredmény, hogy klinikai tesztelés fázisában van a Duchenne-féle izomdisztrófia kezelése súlytalanságban létrehozott fehérjekristályokkal.

Bár egyelőre nincs kifejezetten az űrben keringő gyógyszerészeti laborban kifejlesztett gyógyszer, létezik olyan, rák elleni antitestgyógyszer, amit itt fejlesztettek tovább. Előbb-utóbb mindenki gyógyításra szorul, de a szerencsésebbek addig is beérhetik a súlytalanságban kikísérletezett kolloidos folyadékokkal és az ezekből származó új mosószerekkel és fogkrémekkel.

A magyarok is érintettek

Tekintve, hogy az ember nem bír meglenni a növényei nélkül, egy sor futurisztikus technikát is fejlesztettek már az űrben, például LED-fénnyel a levegőben lógó gyökérre közvetlenül permetezett tápanyaggal operáló, aeroponikus termesztést. Egy mezőgazdasági ország lakói ettől természetesen nem vetnek hátraszaltót, ám ettől függetlenül is kulcsfontosságú lehet ez a megoldás a jövőben. A technikai fejlesztésre szintén jó példa, hogy az űrben élő mikrobák meghatározására könnyű hordozható DNS-térképező berendezésre volt szükség, ezt kifejezetten a Nemzetközi Űrállomás kedvéért fejlesztették ki és építették meg. Ugyancsak mérföldkő a 3D nyomtató, amivel nem csak olyan szerszámokat hoztak létre, amiket különben körülményes lett volna a felszínről feljuttatni – ez a technikai fejlesztés jelenleg a biofestékek és élő szövetek nyomtatása felé tart.

Nem szabad kifelejteni az egyenletből a magyarokat sem. A magyar űrtechnika első és leghíresebb terméke a 70-es években fejlesztett Pille dózismérő volt, amit az űrhajósok vittek magukkal a Szaljut–6 űrállomásra. Legutóbb az Artemis-program új amerikai, holdra szállást előkészítő tesztjén, az Orion űrhajó fedélzetén utazó próbababákon járt az űrben magyar gyártmányú sugárzásmérő. A világűr erős háttérsugárzása életbe vágó kérdés, az elmúlt fél évszázadban ezen a területen értünk el eredményeket.

Az előbbiek fényében felmerülhet a kérdés, van-e egyáltalán olyan tudomány, aminek nincs köze a Nemzetközi Űrállomáshoz. A politológia biztos rossz tipp. Aki a régészetet mondta volna, szintén leteheti a kezét. Kriminológia? Az sem. Esetleg az áltudomány, de az persze nem tudomány, hanem a szórakoztatóipar egy toxikus leágazása. Marad a numizmatika és az agykutatás.