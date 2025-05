Mégis nonprofit szervezet marad az OpenAI

Sam Altman, a ChatGPT és más, vezető mesterségesintelligencia-alkalmazásokat kifejlesztő OpenAI vezérigazgatója bejelentette, hogy visszalépnek korábbi elképzelésüktől, amely szerint a céget egy profitorientált vállalattá alakítanák. A nyereségorientált struktúraváltásról szóló döntést több civil szervezet is kritizálta, valamint a társalapító, a cégtől 2018-ban távozó Elon Musk pert is indított miatta a vállalattal szemben.

Az OpenAI, a ChatGPT mögött álló úttörő mesterséges intelligencia cég május 5-én, hétfőn bejelentette, hogy továbbra is nonprofit vállalatként fok működni, visszavonva korábbi, vitatott átszervezési tervét, amely profitorientált szervezetté alakította volna – adta hírül a France24.

A döntést a cég vezérigazgatója, Sam Altman jelentette be. A profitorientált modell bevezetését a befektetők szerették volna elérni, hogy magasabb hozamokat biztosítsanak, ugyanakkor a mesterséges intelligencia biztonsági kérdéseivel foglalkozó aktivista csoportok pont ez miatt adtak hangot aggodalmaiknak.

A nonprofit szervezet irányításának megtartása mellett döntöttünk, miután meghallgattuk a civil vezetőket, és megbeszéléseket folytattunk Kalifornia és Delaware főügyészeinek hivatalaival

– tette hozzá.

A portál megjegyzi, az OpenAI-t 2015-ben nonprofit szervezetként alapították, majd évekkel később egy korlátozott profitszerzést lehetővé tevő szervezetté tették, hogy befektetőket vonzzanak. Ez a változtatás 2023-ban majdnem meghiúsult, mikor az igazgatótanács váratlanul kirúgta Altmant. A cég dolgozóinak felháborodására végül mégis visszahelyezték posztjára a vezérigazgatót, míg az elbocsájtásáért felelősök távoztak a vállalattól. Az instabilitás hatására megriadt befektetők a botrány után azt követelték, hogy a társaság 2 éven belül álljon át egy hagyományosabb, profitorientált struktúrára. Az erről szóló döntéshez szükség volt Kalifornia és Delaware állam kormányának jóváhagyására, ahol a céget bejegyezték, illetve ahol a cégnek jelenleg működik a székhelye.

A reformot a civil szervezetek mellett Elon Musk is hevesen bírálta. A techmilliárdos maga is társalapítója volt az OpenAI-nak, amelyből 2018-ban távozott, és a profitorientált megközelítés miatt 2024-ben be is perelte a vállalatot arra hivatkozva, hogy ezzel megszegik az alapító okiratban foglalt küldetésüket. 2025 év elején azt is bejelentette, hogy 97 milliárd dollárárt (34 564 milliárd foritn) megvenné a céget, de ezt Altmanék visszautasították, áprilisban pedig ők is beperelték Muskot zaklatás vádjával.

A France24 hozzátette, várhatóan a legnagyobb befektetőknek is lesz még beleszólásuk a visszavont reformra. Megemlítik a SoftBank nevű japán befektetési óriást, ami 30 milliárd dolláros (10 689 milliárd forint) befektetése feltételéül szabta a profitorientált struktúrára való átváltást.

