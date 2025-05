Megújul a Netflix, méghozzá nem is akárhogyan. Teljesen új felületet kap a platform tévés, webes és mobilos felülete, ezenfelül pedig egy TikTok-szerű hírfolyamot is bevezetnek, hogy a felhasználók minden korábbinál könnyebben és gyorsabban megtalálhassák azt, amire éppen vágynak.

Jelentős frissítéseket jelentett be mobilos és tévés felületén a Netflix, egy letisztultabb, könnyebben kezelhető és intuitívabb felhasználói élményt ígérve. Eunice Kim, a vállalat termékfejlesztési vezetője és Elizabeth Stone technológiai igazgató leplezték le a megújult dizájnt, amelynek célja, hogy az előfizetők még egyszerűbben találhassanak rá a következő kedvenc filmjükre vagy sorozatukra.

Az új Netflix tévés élmény továbbra is az a platform marad, amit a felhasználók megszerettek – csak éppen sokkal jobbá válik

– hangsúlyozta Kim a bejelentéskor.

Stone hozzátette: „Az egyik fő ok, amiért csatlakoztam ehhez a céghez (és amiért itt is maradok), az az, ahogy a vállalat képes a technológiát a szórakoztatással ötvözni. Ez a mi titkos fegyverünk. Természetesen minden a nagyszerű, közkedvelt műsorokkal és filmekkel kezdődik. De ha végiggondoljuk, hol is van a Netflixnek jelentős előnye – a hatalmas elérésünk, a kifinomult ajánlásaink, a lelkes rajongótáborunk –, akkor láthatjuk, hogy a technológia teszi mindezt lehetővé.”

Modernebb és átláthatóbb lesz

A tervek szerint az elkövetkező hetekben és hónapokban a világ minden táján elérhetővé válik a frissített tévés kezdőlap. Az előfizetők a következő újításokra számíthatnak:

Egyszerűbb tartalomfelfedezés: A felhasználók mostantól minden fontos információt a képernyő közepén találnak, megkönnyítve a választást. Olyan kiemelések segítik a döntést, mint az „Emmy-díjas” vagy a „#1 a tévéműsorok között”.

Jobban látható gyorselérési ikonok: A Keresés és a Saját lista gombjai, amelyek eddig a bal oldalon kevésbé voltak feltűnőek, most az oldal tetejére kerülnek, így sokkal könnyebben elérhetők lesznek.

Valós idejű, pontosabb ajánlások: A kezdőlapon megjelenő ajánlások dinamikusabban igazodnak a felhasználók pillanatnyi hangulatához és érdeklődéséhez.

Modern, letisztult dizájn: Az új kezdőlap elegáns és modern megjelenésével még jobban tükrözi majd a Netflixen megszokott magas színvonalát.

A mobilalkalmazás is új funkciókkal bővül

A tévés és webes felületek mellett a Netflix mobilos alkalmazás is megújul; itt egyelőre kísérleti jelleggel a Netflix bevezeti a generatív mesterséges intelligenciát a tartalomfelfedezésbe. Az iOS-en induló, opcionális béta-verzió lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelven, akár beszélgetés közben fogalmazott kérdésekkel keressenek műsorokat és filmeket, például: „Valami vicceset és pörgőset szeretnék megnézni.”

Ami azonban még ennél is érdekesebb, az az, hogy a következő hetekben bevezetnek egy TikTok-szerű függőleges formátumú hírfolyamot is, amely rövid klipeket tartalmaz majd a Netflixen fellelhető filmekből és sorozatokból – ezzel is szórakoztatóbbá és egyszerűbbé téve a felfedezést.

A bejelentésről készült videót alább tekintheti meg:

(Borítókép: Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)