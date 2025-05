Nagy nap áll a Huawei mögött: a vállalat nem egy, nem kettő, hanem egyenesen három új okosórát is leleplezett. Nevezetesen a Huawei Watch 5-ös szériáról, illetve az általunk többször is dicsért Watch Fit 3 két utódjáról, a Watch Fit 4-ről és a Watch Fit 4 Próról van szó. Előbbit az elmúlt hetekben már a megjelenés előtt lehetőségünk volt használni, röviden és tömören pedig elmondhatjuk, hogy a Huawei ezúttal sem hazudtolta meg magát. Bár nyugaton mobilos divíziójuk már csak árnyéka egykori önmagának, a viselhető eszközök terén rendre nagyot alakítanak. Mutatjuk, mire képes az újratervezett, és minden korábbinál több szenzorral ellátott Huawei Watch 5.

Időtlen elegancia

A dobozban a készüléken kívül csak a kötelező használati utasítást és a vezeték nélküli töltőkábelt találjuk, adapter nélkül. Egészen megmosolyogtató, hogy a kábel végén 2025-ben még mindig USB-A csatlakozót köszön vissza, miközben az EU mindent megtesz azért, hogy az USB-C legyen az abszolút sztenderd – a 2024-ben életbe lépő jogszabály azonban egyelőre csak a készülékeken található portokra terjed ki, és mivel a Watch 5 vezeték nélkül tölthető, így a Huawei nem követ el jogsértést. Ettől függetlenül illene már átállniuk az USB-C-re, a háztartásokban ugyanis egyre kevesebb az USB-A porttal rendelkező adapter, de erről bőven elég ennyi.

A Huawei órák szerelmeseinek nem tartogat sok újdonságot a dizájn, a Watch 5 viszont ennek ellenére is okoz meglepetéseket bizonyos területeken. A készülék négy különböző kiadásban érhető el, nálunk a „legprémiumabb”, 46 milliméteres, titántokozású, titánszíjjal ellátott óra járt, aminek megjelenése leginkább a Huawei Watch 4 Próhoz hasonlítható. Az óra klasszikus megjelenésének köszönhetően időtlenül elegáns, emellett pedig több kollégám is megjegyezte, hogy úgy fest a karomon, mintha nem is okosórát hordanék. A valóságban viszont a Watch 5 nagyon is okos – erről viszont később.

7 Galéria: Huawei Watch 5 Fotó: Tövissi Bence / Index

A domború, rendkívül karcálló zafírüveg alatt ezúttal már egy új, LTPO 2.0-s OLED-kijelző pihen, aminek csúcsfényereje a 3000 nitet is elérheti. Ez nemcsak a kinti, erős napfénnyel szemben jelent hatalmas előnyt, hanem az éjszakai mosdólátogatáskor is – a Watch 5 zseblámpaüzemmódja az egész szobát bevilágítja. Viccet félretéve: a panel az egyik legjobb, amit eddig okosórában láttunk, negatívumokat keresve is alig találni. Ugyanez igaz a Watch 5 általános felépítésére is: az összeszerelési minőség kiváló, egy masszív, IP69-es por- és vízállósági tanúsítvánnyal rendelkező órát kapunk, aminek viselése nem utolsósorban még kényelmes is.

Még nagyobb fókusz az egészségen

Az óra jobb oldalán továbbra is két gombot találunk, a felső részen egy görgethető koronát, míg lent egy műveletgombot, amivel akár azonnal edzést vagy hívást indíthatunk. A két gomb között viszont ezúttal megjelent egy új felület, amit a Huawei X-Tapnek nevezett el, ehhez foghatót pedig még nem igazán láttunk konkurens órákon. Az X-Tap lényege, hogy a Watch 5 a többi okosóránál pontosabb egészségügyi adatokat biztosítson. Mindezt a Huawei úgy éri el, hogy mérésekkor a készülék nemcsak a Watch 5 hátlapi, csuklón pihenő szenzorainak adatát használja, hanem az X-Tapét is, amit ujjbegyünkkel kell lefednünk.

Hátrány, hogy az órában továbbra is csak az EKG app orvosilag hitelesített, ugyanakkor a Huawei által használt szenzorok általánosságban véve megbízható eredményeket szolgáltatnak – így egyáltalán nem vad állítás részükről, hogy két szenzor átlagából pontosabb adatokkal tudnak szolgálni a felhasználó számára. Az X-Tap emellett egy nyomásérzékeny felület, ha három másodpercig rajta tarjtuk az ujjunkat, a Watch 5 elindít egy általános egészségügyi mérést, ami kilenc különböző területen vizsgálja a felhasználót. Megméri:

a pulzust,

a szívfrekvencia-variabilitást,

a véroxigén-szintet,

az érfali merevséget,

a bőr hőmérsékletét,

a stressz-szintet,

ellenőrzi a légzésünket,

megtippeli, milyen érzelmi állapotban lehetünk,

és még egy EKG-t is készít.

Ezek alapján akár azt is mondhatnánk, hogy a Huawei új órája lassan többet tud rólunk, mint az orvosunk, azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy az óra által mutatott adatok csak jelzésértékűek,

nem válthatják ki egy hivatásos orvos szakvéleményét.

Az X-Tap ettől eltekintve egy hasznos újítás, egyelőre viszont még kicsit esetlen – a jövőben sokkal többet is lehetne vele kezdeni, elsősorban a nyomásérzékeny felületet kihasználva.

7 Galéria: Huawei Watch 5 Fotó: Tövissi Bence / Index

Ezenfelül a Watch 5-nek van egy másik nagy újítása is. Az órán már a HarmonyOS Next elnevezésű szoftveres felület fut, ami sokkal modernebb megjelenést ad az órának. Az animációk simábbak, a navigáció pedig gyorsabb lett, amire már nagyon nagy szüksége volt a Huawei óráinak. Emellett pedig új gesztusvezérlő opciókat is találunk a Watch 5-ben: hüvelyk- és mutatóujjunkat összekoppintva némíthatunk jelzéseket, míg hüvelykujjunkat a mutatóujjunkon végigsimítva a menüpontok között válthatunk.

Van, ami maradt a régi

Akárcsak az eddigi Huawei-órák, a Watch 5 is hibátlanul párosítható a Huawei Health appon keresztül androidos és iOS-es telefonokkal. Az elődökhöz hasonlóan kiváló maradt az üzemidő is: normál használat esetén két-három napig is kibírja a készülék egyetlen töltéssel, de engedélyezve az energiatakarékos módot ez az idő akár két hétre is növelhető. Áramhoz juttatni a már korábban is említett mágneses, vezeték nélküli töltővel tudjuk – nulláról száz százalékig, az adapter erősségétől függően, körülbelül egy-másfél óra alatt tölthetjük az órát.

A Watch 5-ben természetesen továbbra is megtalálható az a több mint száz különálló edzéstípus, amelyet korábbi Huawei-óratesztjeinkben már részletesen is említettünk – bár a nálunk járó titánszíjas Watch 5-öt egyértelmű okokból nem igazán ajánljuk az aktív életmódot folytatóknak.

Pluszpont jár az eSIM-képességért is, a Watch 5-tel így akár telefon nélkül is indíthatunk, illetve fogadhatunk hívásokat.

A pozitívumok mellett viszont (sajnos) néhány negatívum is a régi maradt. A következő generációkban például érdemes lenne fejleszteni az óra rezgőmotorját, új értesítés érkezésekor a Watch 5 ugyanis egy finom rezgés helyett egy áramütés erejével csap rá az ember csuklójára – és nem, a helyzeten a rezgések erősségének csökkentése sem segít. Ugyancsak szomorú, hogy bár van alkalmazásbolt az órán, valóban hasznos appokat nem igazán találtunk rajta, az értesítésekre pedig továbbra sem lehet reagálni.

7 Galéria: Huawei Watch 5 Fotó: Tövissi Bence / Index

Összegezve

Nem titok, hogy a Huawei kiknek tervezte legújabb óráját: a középpontban azok a potenciális vásárlók állnak, akik egy olyan okosórát keresnek, amelynek megjelenése a klasszikus ketyegőkét idézi. A Watch 5 kialakítása pontosan ilyen, anyaghasználata, összeszerelési minősége és strapabírósága pedig kiemeli az átlagból, ugyanakkor hiányosságai miatt messze nem kompromisszummentes választás. Egy Apple Watch vagy egy Galaxy Watch esetében például nem jelent problémát az okosórás fizetés, a harmadik feles alkalmazások tárháza is sokkal szélesebb, és a telefonnal is sokkal jobban együttműködik – a Huawei Watch előnye így elsősorban annak kialakításában és az új X-Tap funkcióban rejlik. Kérdéses, hogy megér-e mindez alsó hangon közel 200 ezer forintot.

A Huawei Watch 5 két méretben és nyolc különböző konfigurációban érhető el. A 42 és 46 milliméteres, rozsdamentesacél-tokozású modellek ára 180 ezer forintról indul, míg a titánváltozatért 220 ezret kér el a Huawei – már amennyiben bőrszíjas kiadást választunk, a nálunk járó titánszíjas modell 260 ezer forintba kerül majd. Az új Watch 5-ös széria tehát nem olcsó mulatság, viszont öröm az ürömben, hogy a május 15. és 25. közötti előrendelői időszakban a gyártó ajándék FreeBuds 6i vezeték nélküli fülhallgatót ad ajándékba, amit egyébként néhány hónappal ezelőtt mi magunk is teszteltünk. Ezenfelül pedig minden Watch 5 mellé jár három hónap Huawei Health+-előfizetés is. A készülékek értékesítése előreláthatólag az előrendelői időszak végén, május 26-án kezdődhet el.

(Borítókép: Tövössi Bence / Index)