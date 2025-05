Bemutatta legújabb, 2025-ös televíziókínálatát a Samsung, aminek középpontjában a Vision AI, a dél-koreaiak kifejezetten tévékre fejlesztett mesterséges intelligenciája áll. Az új palettában a megfizethetőbb Crystal UHD-tól a csúcskategóriás OLED-ig minden megtalálható, sőt egy közel pingpongasztal méretű, 115 hüvelykes Neo QLED 4K tévével is bővült a kínálat, persze borsos áron.

Egy esős csütörtöki délelőttön idehaza is leleplezte 2025-ös televízió- és hangprojektor-termékcsaládját a Samsung, amelyeket a nagyközönség először a Las Vegas-i CES kiállításon csodálhatott meg. Az új generációs készülékek a legmodernebb mesterségesintelligencia-technológiák integrálásával eddig soha nem látott, személyre szabott audiovizuális élményt ígérnek a felhasználók számára – kérdéses azonban, hogy mindez a gyakorlatban hogyan csapódik majd le.

Mindent az AI irányít

A 2025-ös felhozatalba új Crystal UHD, QLED, Neo QLED, OLED, The Frame és The Frame Pro tévék is kerültek, amelyekben valamilyen formában egytől egyig megtalálható lesz a Vision AI. A vállalat kifejezetten nagy reményeket fűz a technológiához, úgy vélik, a mesterséges intelligencia által vezérelt 2025-ös modelljeik új dimenziót nyitnak a tévénézésben.

A Samsung Vision AI egy összefoglaló elnevezés a Samsung legújabb televízióiban alkalmazott, mesterséges intelligencián alapuló technológiák gyűjteményére. A célja, hogy a képernyőket intelligens megoldásokká alakítsa, amelyek úgy gazdagítják a felhasználók mindennapi életét, hogy leegyszerűsítik, javítják és felerősítik a különböző élményeket. A Vision AI a Samsung szerint az alábbi területeken fejti ki igazán hatását:

Képminőség optimalizálása: A Vision AI elemzi a megjelenített tartalmat és a nézési környezetet, majd ennek megfelelően automatikusan állítja be a kép különböző paramétereit, például a fényerőt, a kontrasztot vagy a színhőmérsékletet.

A Vision AI elemzi a megjelenített tartalmat és a nézési környezetet, majd ennek megfelelően automatikusan állítja be a kép különböző paramétereit, például a fényerőt, a kontrasztot vagy a színhőmérsékletet. Hangzás javítása: A technológia a hangot is intelligensen optimalizálja a tartalom típusa és a szoba akusztikája alapján, akár térbeli hangélményt teremtve.

A technológia a hangot is intelligensen optimalizálja a tartalom típusa és a szoba akusztikája alapján, akár térbeli hangélményt teremtve. Intelligens funkciók: A Vision AI lehetővé teszi olyan kényelmi funkciók integrálását, mint a tartalommal kapcsolatos információk egyetlen kattintással történő elérése vagy az okosotthon-kiegészítők vezérlése.

A Vision AI lehetővé teszi olyan kényelmi funkciók integrálását, mint a tartalommal kapcsolatos információk egyetlen kattintással történő elérése vagy az okosotthon-kiegészítők vezérlése. Személyre szabott élmény: A Vision AI tanul a felhasználói preferenciákból és igényekből, így a televízió egyre inkább az egyéni elvárásokhoz igazodva működik.

Kiemelkedő újdonság továbbá az átdolgozott tükröződésmentes (Glare-Free) technológia bevezetése egyes modellekben. Az új, matt hatású felület úgy szórja szét a tévéképernyőre érkező nap- vagy lámpafényt, hogy közben nem rontja a tévé képminőségét – sőt a vállalat szerint a technológiával szerelt Samsung Neo QLED és OLED tévék minden korábbinál szebb és fényesebb képet adnak majd. Hátrány, hogy a technológiát csak a prémiumkészülékek esetében alkalmazza a Samsung, melyeknek ára enyhén szólva is borsos.

Pingpongasztal méretű tévé is érkezik

Ahogy azt Vörös Zoltán, a Samsung Electronics szórakoztatóelektronikai üzletágának magyarországi igazgatója is elmondta, a nagy tévéknél manapság csak egy népszerűbb dolog van a piacon – a még nagyobb tévék. Ennek eleget téve a 2025-ös kínálatba bekerült egy új, 115 hüvelykes képátlóval bíró Neo QLED 4K tévé is, aminek mérete egy pingpongasztaléval versenyzik. Előbbi 292, míg utóbbi 314 centiméteres átlóval rendelkezik, a különbség tehát kevesebb mint 25 centiméter. A gigászi képernyőnek viszont az árát is megkéri a Samsung,

a 115 hüvelykes Neo QLED 4K árazásakor irtózatosan vastagon fogott az a bizonyos ceruza, ötmillió forintot kér el érte a gyártó.

Nem ez azonban a legdrágább modell: a 98 hüvelykes Neo QLED 8K modellért majdnem kétszer ennyit, 9 milliót kér a Samsung.

Az esemény végén Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő és jövőkutató tartott rövid, de átfogó előadást az AI jelenlegi helyzetéről. Elmondása szerint rohamos sebességgel fejlődik a technológia, napi szinten kell tartania vele a lépést annak, aki nem akar lemaradni. A modellek ráadásul minél fejlettebbek, annál gyorsabban tanulnak, a jövőben tehát még nagyobb volumenű áttörésekre érdemes számítani. „A mesterségesintelligencia-modellek, mint egy csecsemő, végignézték a világunkat, és rájöttek arra, hogyan működik” – fogalmazott annak kapcsán, hogy a legújabb videógeneráló AI-ok már tökéletesen értik, hogyan viselkednek különböző halmazállapotú testek, de az emberi gesztusokat és mimikákat is szinte hibátlanul utánozzák már.

Kétszázezer alatt is lesz választék

Az új OLED-, Crystal UHD-, The Frame- és QLED-szériák már elérhetők a Samsung webáruházában, ahol a fentebb említett többmilliós árak mellett megfizethetőbb modellekkel is találkozni. A Crystal UHD-széria például 155 ezerről, a QLED 4K-széria pedig 170 ezerről indul – ez mindkét esetben a 43 hüvelykes modellt fedi le. A legolcsóbb 48 hüvelykes OLED-ért 460 ezer forintot kér el a Samsung, amennyiben viszont 8K felbontásra vágyik, már mélyen a zsebébe kell nyúlnia, a Neo QLED 8K alsó hangon egymillió forintba kerül.

Érdekességképp az eseményén érdeklődtünk a napokban hivatalosan is leleplezett Samsung Galaxy S25 Edge hazai elérhetőségéről is, ezzel kapcsolatban viszont egyelőre semmilyen információval nem tudott szolgálni a vállalat – Magyarországon vélhetően nem lesz hivatalosan kapható a készülék.

(Borítókép: A 2025-ös Las Vegas-i CES-en a Samsung bemutatja legújabb Vision AI tévékészülékeit. / Fotó: Samsung Electronics)