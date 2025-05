A hackerek módszere az, hogy egy titkos mikrokódot táplálnak be a processzorokba, és így avatkoznak be a hardver szintjén a gép működésébe, például lefuttathatnak zsarolóvírusokat. Úgy tűnik, egyre trükkösebbek a fenyegetések, a szoftveres védelmek, a tűzfalak is tehetetlenek, mert már a gépek legmélyebb bugyrai sincsenek biztonságban.

A chipek gyártói általában a mikrokódot frissítik, amikor hibákat javítanak a processzorban. Ez eddig védve volt a támadások ellen, de most a Google egyik biztonsági szakembere, Christiaan Beek rájött, hogy már ez sincs biztonságban.

A hackerek módosítani tudják a chip véletlenszerű olvasási (RDRAND) utasítását, és egy olyan egyéni mikrokódot tudnak betáplálni a processzorba, ami kiiktatja az adatvédelmet.

Beek elhatározta, hogy megpróbál egy olyan zsarolóvírust alkotni, ami direkt a számítógép agyába, a processzorba jut. Sikerült megírnia a CPU-ban megbúvó ransomware koncepcióját igazoló kódot. De ahogy neki sikerült, úgy a kiberbűnözőknek is sikerülhet feltörni a CPU vagy az alaplap firmware-jét, ahol nem működik a víruskereső.

Beek nem rejtette véka alá a véleményét az IT-cégekkel kapcsolatban, szerinte rettenetesen elhanyagolják most a biztonsági intézkedések, módszerek fejlesztését, mert csak a mesterséges intelligenciára fókuszálnak. Sürgeti, hogy a gyártók és fejlesztők koncentráljanak a kiberbiztonság alapjaira és ne csak az innovációra, mert a „kiberhigiéniánk” nem sokat javult az utóbbi években. Szerinte a zsarolóvírus-támadásoknál megfigyelhető gyenge pontok: a magas kockázatú sebezhetőség, gyenge jelszó, vagy nem telepített többtényezős hitelesítés. Ezeket mind könnyedén át lehetne alakítani a támadások elkerülése érdekében.