Az AERO Vodochody magyar tulajdonban álló cseh repülőgépgyár tájékoztatása szerint az első magyar pilóták sikeresen befejezték kiképzésüket az Aero L–39 Skyfox taktikai kiképző repülőgépen. A cég közleménye szerint ez a mérföldkő újabb lépés az Aero és a magyar légierő közötti stratégiai együttműködésben, és előkészíti a terepet az első repülőgépek átadására, amely hamarosan megtörténhet.

A magyar légierő pilótáinak képzése elméleti tanfolyammal és mentőfelszerelésekkel kapcsolatos képzéssel kezdődött. Az elméleti rész sikeres elvégzése után a gyakorlati tanfolyam következett, amely magában foglalta az éjszakai repülést és egyéb, a kiképzési és taktikai rendszer (VTS) keretében történő műveleteket. Ezután a program csoportos és taktikai repülésekkel folytatódott.

Mint írták, minden pilóta sikeresen teljesítette a záróvizsgákat, és teljes mértékben felkészült az L–39 Skyfox beépítésére a műveleti struktúrába.

„Ez egy kihívásokkal teli, összetett program volt, amelyet a pilóták professzionális hozzáállással teljesítettek. Nemcsak magas szintű képességeiket, hanem az Aero által nyújtott képzés minőségét is bizonyították” – mondta Petr Doubek, az Aero minősített képzési szervezet (ATO) igazgatója.

Hamarosan érkezhetnek Kecskemétre

A cég tájékoztatása szerint az L–39 Skyfox egy teljesen új, multifunkcionális, modern platform, amely többféle feladatot is képes ellátni a pilótaoktatástól a könnyű harci és felderítési küldetésekig. „A Skyfox a kategóriájában a leghatékonyabb repülőgép, nyugati és keleti konfigurációban is kapható, és megfelel az EU és a NATO előírásainak” – tették hozzá, megjegyezve, hogy a gép alkalmas a 4. és 5. generációs pilótaképzés minden szakaszára, felderítési és könnyű harci feladatokra is.

A gyártó közölte, hogy az első L–39 Skyfox repülőgép átadása a magyar légierőnek rövid időn belül megtörténhet, a pontos dátumot a végső előkészületek befejezésétől függően határozzák meg.

Magyarország így Vietnám és Csehország után a következő felhasználója lehet az Aero modern taktikai kiképző repülőgépének

– hangsúlyozták.

Magyarország 2022 márciusában összesen tizenkét darab új L–39 Skyfox gépet rendelt a légierőnek – nyolcat kiképző, négyet felderítő kategóriában –, az eredeti tervek szerint 2024-ben kellett volna átvenni az első négy, a kifejlesztéskor még L–39NG-nek nevezett gépet. Magyarország közös megegyezéssel az első kettő, 7017-es és 7018-as sorozatszámú gépek kezdeti üzemeltetését a cseh LOM Praha cégre hagyta, itt is kezdődött meg a magyar pilóták kiképzése. Ezzel lehetőség nyílt a kecskeméti légibázis előkészítésére a gépek fogadására.