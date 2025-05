Még a tenger számos furcsa élőlénye közül is kitűnik a hatalmas állkapcsú pelikánangolna. A több száz méteres mélységben vadászó ragadozó ránézésre olyan, mint egy úszó száj: táplálkozás közben a saját testénél nagyobb zsákmányokat is könnyedén képes lenyelni. A Livescience tudományos portál most erről az önmagában is különleges halról talált egy nem mindennapi felvételt.

A kecses, fürge pelikánangolnáról nehéz elhinni, hogy mekkora zsákmányokat képes elfogyasztani, de – névrokonához hasonlóan – állkapcsa alatt egy óriási zsákkal rendelkezik, ami táplálkozás közben elnyel mindent, ami az útjába kerül. Táguló torkával és gyomrával az átszűrődő vízzel együtt a nála nagyobb állatokat is egészben nyeli le.

A világ három óceánjában is megtalálható állat körülbelül egy méter hosszú, és fekete bőre szinte minden fényt elnyel, így szinte láthatatlan a mély sötétjében. Szemei és fogai aprók, nincsenek pikkelyei vagy úszóhártyája, és melluszonyai alig látható méretűek, teste lényegében egy kígyóéra emlékeztet.

Fotó: Wikipédia Pelikánangolna

A portál megjegyzi, hogy ezek miatt a pelikánangolna – vagy más néven gulper angolna – rossz úszó és vadász. Az angolna farkának csúcsán található fényszerv, a „fotofór” rózsaszín vagy élénkvörös színben világít a sötét vízben, és azt gyanítják róla, hogy csaliként használja.

2023-ban a kutatók Costa Rica partjaitól nem messze figyeltek fel egy jóllakott példányra, ahogy elúszott az egyik távirányítású járművük kamerája előtt. A ragadozó hasa láthatóan drámai módon kitágult,

az alakjából egyértelmű volt, hogy nemrég fogyasztott el egy tintahalat.

A Livescience hozzáteszi, hogy mikor a hím állat ivarérett lesz, az állkapcsa meggyengül, és elveszíti fogait. Cserébe nagyobb szaglószerveket növeszt, amik javítják az esélyét a párkeresésben. Hozzáteszik, mint sok más mélytengeri élőlény esetében, úgy a pelikánangolnával kapcsolatban is számos kérdés vár még megfejtésre.