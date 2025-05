A technológiai fejlődés megállíthatatlanul formálja át a világunkat, és ennek a változásnak a legújabb és talán legmeghatározóbb motorja a mesterséges intelligencia. Míg az AI-ban rejlő potenciál lenyűgöző – a betegségek diagnosztizálásától kezdve a komplex logisztikai hálózatok optimalizálásáig –, egyre égetőbb kérdésként merül fel: milyen hatással lesz mindez a munkaerőpiacra? Cikksorozatunk első részében azokat a szakmákat és munkaköröket vizsgáljuk meg, amelyeket a leginkább fenyeget az automatizáció, és amelyek a következő években gyökeresen átalakulhatnak, vagy akár el is tűnhetnek.

A vészharangot már többen megkongatták. A Goldman Sachs egy sokat idézett előrejelzése szerint a generatív AI világszerte akár 300 millió teljes munkaidős állást is kiválthat vagy automatizálhat a közeljövőben. Bár a pontos számok és az átalakulás sebessége vitatott, a trend egyértelmű: a rutinra épülő, ismétlődő feladatokat végző munkakörök vannak a legnagyobb veszélyben. A Világgazdasági Fórum (WEF) idei, 2025-ös Future of Jobs nevű jelentése szerint például 2030-ra a magyarországi cégek 41 százaléka tervezhet valamilyen szintű létszámcsökkentést az AI bevezetésének következtében.

Ez a folyamat nem egy távoli, futurisztikus disztópia, hanem a jelen valósága, amely már most is csendben formálja át az irodákat és a gyárakat. Nem arról van szó, hogy emberszabású robotok veszik át az uralmat, sokkal inkább arról, hogy a szoftverek és algoritmusok egyre hatékonyabban képesek elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket eddig emberek láttak el.

Célkeresztben az adatfeldolgozás és az ügyfélszolgálat

A leginkább érintett területek egyike kétségkívül az irodai adminisztráció és adatkezelés. Azok a munkakörök, amelyek alapját a manuális adatrögzítés, számlák feldolgozása, riportok készítése vagy dokumentumok rendszerezése adja, rendkívül könnyen automatizálhatók. Szakértők szerint így az adatrögzítők és irodai adminisztrátorok alkalmazási aránya a jövőben jelentősen csökkenhet. A dokumentumok szkennelése és a releváns információk kinyerése ma már egyre fejlettebb AI-alapú szoftverekkel szinte pillanatok alatt megoldható. Ahol korábban egy egész csapat dolgozott a beérkező számlák vagy szerződések adatainak rögzítésén, ott ma egyetlen intelligens rendszer is elegendő lehet. A Világgazdasági Fórum szerint ezek a pozíciók a leggyorsabban leépülő munkakörök közé tartoznak, de hasonlóan vélekedett az Economic Timesnak nyilatkozó szakértő is.

A generatív AI – mint például a ChatGPT, a Gemini és a hozzájuk hasonló nyelvi modellek – robbanásszerű fejlődése új területeket is bevont a veszélyeztetett zónába, idesorolhatók az ügyfélszolgálatok is. A chatbotok és virtuális asszisztensek ma már a nap 24 órájában képesek válaszolni az ügyfelek kérdéseire, kezelni a panaszokat és információt nyújtani. Bár a bonyolult, empátiát igénylő esetekben még mindig szükség van emberi operátorokra, a gyakori, ismétlődő kérdések megválaszolását teljesen átveszik a gépek. Ez talán az egyik legelterjedtebb, vállalatok által implementált AI, ügyfélszolgálatos chatbotokkal már több éve találkozni itthon is.

A különböző mesterségesintelligencia-modellek emellett kiválóan is fordítanak, döbbenetes sebességgel és egyre nagyobb pontossággal képesek szövegeket átültetni egyik nyelvről a másikra. Ugyan a szépirodalmi vagy speciális szaknyelvi fordítás még kihívást jelent, az általános üzleti, jogi vagy technikai dokumentumok fordítása nagymértékben gépesíthető – így a fordítás, lektorálás, a nyelvtani és stilisztikai hibák javítása szintén egyre inkább szoftveres feladattá válik. Csakúgy, ahogy az egyszerűbb marketingszövegek, termékleírások és közösségimédia-posztok generálása is – az AI ma már pillanatok alatt képes a megadott kulcsszavak és instrukciók alapján koherens, nyelvtanilag helyes szövegeket alkotni.

Még az IT-szektor is átalakulhat

Ironikus módon maga a technológiai szektor sem immunis. Az AI-alapú kódasszisztensek – mint például a GitHub Copilot – képesek egyszerűbb programkódokat írni, hibákat javítani, ezzel felgyorsítva a fejlesztési folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a belépő szintű, rutin programozási feladatokat ellátó junior fejlesztők szerepe átalakulhat. Hasonlóképpen az IT-támogatás területén az egyszerűbb hálózati vagy szoftveres hibák diagnosztizálását és elhárítását is egyre gyakrabban végzik el automatizált rendszerek.

Emellett pedig még a taxisofőrök és a teherszállító cégek sincsenek 100 százalékos biztonságban. Az önvezető járművek fejlesztése dollármilliárdos iparág, és bár a teljes körű elterjedésük még odébb van – főleg a jogi és infrastrukturális akadályok miatt –, a technológia már létezik, sőt ki is próbálható. Az év elején többek között nekünk is lehetőségünk volt kipróbálni a Waymót, a világ egyik legfejlettebb fuvarszolgáltatását. Az egyelőre Phoenix, San Francisco és Los Angeles utcáin közlekedő robotaxik embereket megszégyenítő módon vezetnek, emellett pedig konkrét számok mutatják, hogy sokkal biztonságosabb, mint egy ember által vezetett autóba ülni. Élményeinkről ide kattintva olvashat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szakértők többsége nem tömeges, tartós munkanélküliséget jósol, hanem a munkaerőpiac mélyreható szerkezeti átalakulását – ahol egy ajtó bezárul, ott egy másik kinyílik. A rutinmunkák helyét magasabb hozzáadott értékű, kreativitást, kritikus gondolkodást és emberi interakciót igénylő feladatok vehetik át. A hangsúly így a folyamatos tanulásra és az alkalmazkodásra helyeződik. Azok a munkavállalók, akik képesek lesznek az AI-t eszközként használni, felügyelni annak működését és együttműködni vele, versenyelőnybe kerülnek.

Azt, hogy mely területeken jelenthet az AI veszély helyett hatékony segítőtársat, és hogy milyen új szakmák születhetnek a technológiai forradalom nyomán, cikksorozatunk következő részében járjuk körbe.

