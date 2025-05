A legtöbb nő egyik legfőbb vágya, hogy gyermeke szülessen, viszont ezt megelőzi egy igencsak bonyolult és sokakat megrémítő folyamat: a várandósság. Maga a teherbeesés sem következik be bármikor, a női hormonrendszer az egyik legtökéletesebben programozott szerkezet az univerzumban, így megvan a maga helye és ideje annak, hogy ez a csoda megvalósulhasson. A 21. században megannyi módszer ismert már a gyors teherbeesésre, viszont arra talán nem gondoltunk volna, hogy már az AI is megfelelő eszköz lehet erre a célra.

A mesterséges intelligencia lassan, de biztosan átszövi az életünket, nap mint nap találjuk szembe magunkat újdonságokkal, amelyeket az AI segítségével fedezünk fel, ráadásul mindennapjainkat is képes könnyebbé tenni – talán már túlságosan is. Gyakorlatilag bármire alkalmassá vált a ChatGPT, ha akarjuk jósol nekünk, a terapeutánk is lehet, de veszélyt is jelenthet, hiszen akár az állásunkba is kerülhet, hogy ennyire okos.

A legújabb felfedezés, hogy a teherbeesésben is segítségünkre lehet, persze ebben az esetben nem az emberi tevékenység felváltására kell gondolni, hanem a termékenységi ciklus lekövetésére. Segít, hogy felkészítsük testünket egy gyermek kihordására, és pontosan megmondja, mikor van a legtermékenyebb állapotban a testünk.

Egyre ritkább manapság, hogy természetes úton, könnyedén esik teherbe egy nő, aminek pontos okára nem létezik egyetlen magyarázat, ez függhet a hölgy életmódjától, táplálkozásától és hormonrendszerétől is. Valószínűleg nem segít a rengeteg génmódosított és ultrafeldolgozott élelmiszer, amelyet nap mint nap beviszünk a szervezetünkbe, vagy az állandósult magas stressz- és szorongásszint sem (akár munkáról, akár magánéletről legyen szó). Annak ellenére, hogy sokszor tartunk a ChatGPT hatalmától, ebben az esetben még nagy segítségünkre lehet, ha gyógyszer nélkül szeretnénk teherbe esni, méghozzá gyorsan.

Chatty és a tesztcsíkok

Egy 34 éves brit nő gyermeket szeretett volna vállalni, azonban semmilyen orvosi beavatkozást nem akart igénybe venni ehhez, hanem természetesen kívánta megoldani, viszont tisztában volt vele, biológiailag már idősebbnek számít a várandóssághoz. Ezért úgy döntött, az AI segítségét kéri, és elmondása szerint ennél jobb döntést talán nem is hozhatott volna.

A ChatGPT – amit ő csak Chattyként emleget – megoldása azután ötlött fel benne, hogy rájött, a menstruációs ciklusa túl rendszertelen ahhoz, hogy megbízhatóan használja a hagyományos időzítő alkalmazásokat, valamint az ovulációs tesztcsíkok értelmezése is nehézséget okozott számára. Beszerzett egy bluetoothos hormonmonitort, és még néhány ovulációs tesztcsíkot, amelyek együttes eredményét a ChatGPT segítségével elkezdte naponta rögzíteni és elemezni, többek között például a luteinizáló hormon (LH) szintjét, illetve más fontos adatokat. A mesterségesintelligencia-alapú asszisztens világos és egyszerű útmutatást adott arra vonatkozóan, hogy mikor van legnagyobb esélye a fogantatásra.

Az utasításokat követve rögtön a következő ovulációs ciklusban teherbe is esett, amit még maga is nehezen hitt el.

A nő úgy vélekedik, az AI-nak kulcsszerepe volt ebben a folyamatban, meglátása szerint igazán jó digitális termékenységmérő eszközként alkalmazható, mivel megbízhatóan és pontosan működik.

A tökéletes termékenységnövelő étrend

Egy 35 év körüli nőnek ciklusonként mindössze 15 százalék esélye van arra, hogy teherbe essen, azonban ezt lehetséges növelni a megfelelő tápanyag- és vitaminbevitellel. Amanda, aki épp 35 éves, a fentebb említett hölgyhöz hasonlóan szintén a ChatGPT-hez fordult segítségért, hogy jobb esélyekkel érkezzen ciklusa ovulációs szakaszához. Mindamellett, hogy biológiai kora és ezzel együtt petesejtjeinek minősége sem a régi már, remélte, hogy neki is jár az esély arra a boldogságra, amit a gyermekáldás jelent.

Végeredményben egy igencsak hosszú listát kapott azokról a tápanyagokról, amelyeket mindenképpen be kell építenie az étrendjébe, hogy megfelelő állapotba kerüljön a teste a várandóssághoz. Mint kiderült, folsav, vas, kalcium, D-vitamin, Q10, kolin, jód, magnézium és a cink elengedhetetlenek. De hasonló jelentőséggel bírnak a magas fehérje- és antioxidáns-tartalmú élelmiszerek, mint a jamgyökér, az édesburgonya, az ananászmag, a csontleves, a ricinusolaj, a dong quai, a gojibogyók, a kínai yam, az ashwagandha, a shatavari és a macagyökér. Amanda azt is hangsúlyozta, minél többet szeretett volna megtudni ezekről a praktikákról, és minél mélyebbre akart volna ásni a témában, a ChatGPT annál inkább a keleti orvoslásban alkalmazott tanácsokat adta, amin meglepődött, mivel nem tartja túl megbízhatónak azokat.

Összességében azt tapasztalta, a mesterséges intelligencia hasznos kiindulópont lehet azok számára, akik szeretnék megérteni a terhesség előtti táplálkozás alapjait, de azt is hangsúlyozta,

személyre szabott tanácsadás érdekében érdemes orvossal konzultálni, ugyanis az egyéni szükségleteket kizárólag vizsgálatok tudják kimutatni.

Beavatkozásokra ezen alkalmakkor sincs szükség, mindössze tisztább képet kapunk arról, mire van szüksége a testünknek ahhoz, hogy biztosan képes legyen egy új élet megalkotására. Mindenesetre amellett, hogy rendkívül előremutató, egyben ijesztő is, hogy már szinte egy gép segítségével is teherbe eshetünk.

(Borítókép: Diana Bagnoli / Getty Images)