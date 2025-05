Hosszú évek óta olvasni már az Apple azon tervéről, miszerint egy hajlítható kijelzővel szerelt iPhone mellett egy iPad/MacBook ötvözeten is dolgoznak, egyelőre azonban ezek közül egyik sem került a boltok polcaira – az előrejelzések szerint pedig jó ideig még nem is fognak. Amennyiben hihetünk a pletykáknak, úgy a foldable iPhone legkorábban jövő ősszel, míg a foldable iPad/MacBook mutáns 2028 környékén debütálhat. Van egy vállalat azonban, akik már most megcsinálták azt, amiről az Apple egyelőre csak álmodozik. Ez pedig nem más, mint a Huawei.

Megmutatták, hogyan kell csinálni

A kínai vállalat a napokban leleplezte a MateBook Fold Ultimate névre keresztelt, összehajtható laptopját, amely új mércét állíthat a hordozható számítógépek piacán. A készülék amellett, hogy rendhagyó megjelenéssel rendelkezik, egy másik területen is remekel: kinyitott állapotban mindössze 7,3 milliméteres vastagságával jelenleg a kategória legvékonyabb szereplőjének számít. A Huawei új dobása egyetlen, hatalmas OLED-kijelzőből áll, amely félbehajtva egy 13 hüvelykes, hagyományos laptop élményét nyújtja, kinyitva viszont egy 18 hüvelykes, 3296 × 2472 képpontos, akár 1600 nites csúcsfényerő kibocsátására képes monstrum tárul elénk.

Összehasonlításképpen a legfőbb rivális, a Lenovo ThinkPad X1 Fold 8,6 milliméter vastag kinyitva, így a Huawei mérnökeinek jelentős előnyre sikerült szert tenniük – a mindösszesen 1,16 kilogrammos súlyával pedig a hordozhatóság sem jelenthet különösebb akadályt. A vékonyság mellett a belső specifikációkra sem lehet panasz: akár 32 gigabyte memóriával és két terabyte tárhellyel is kérhetjük a készüléket. Az viszont egyelőre még nem ismert, hogy milyen lapka hajtja majd a gépet; feltehetőleg a Huawei egy saját fejlesztésű egysége.

A MateBook Fold Ultimate különlegessége a Huawei új, csepp alakú zsanértechnológiája, aminek köszönhetően a készüléket több módban is használhatjuk. emellett pedig hátoldalán egy beépített támaszt is találhatunk.

A hardver mellett a szoftveres oldalon is fontos mérföldkőhöz érkezett a vállalat. A MateBook Fold az első PC, amelyen a Huawei saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS 5 fut. Ahogy arról már többször is írtunk, a cég az évekkel ezelőtt bevezetett amerikai szankciók miatt kényszerült elhagyni a Microsoft Windowst – ezzel a lépéssel pedig végleg megerősítették függetlenedési szándékukat a szoftverpiacon is. A rossz hír, hogy a MateBook Fold Ultimate egyelőre kizárólag a kínai piacon érhető el, ahol átszámítva körülbelül 1,2 millió forintot kérnek el érte – tehát nem éppen az a megfizethető kategória.

De mi a helyzet az Apple megoldásával?

Miközben a Huawei éppen a boltokba küldi saját megoldását, az Apple-nél egyelőre csak a háttérben zajlik a fejlesztés – ahogy említettük, a hírek szerint várhatóan még éveket kell várnunk a hivatalos bemutatóra. A legmegbízhatóbb források, köztük Ming-Chi Kuo és Ross Young elemzők, valamint a The Information nevű szaklap egybehangzóan állítják, hogy a cupertinói vállalat valóban dolgozik egy nagy méretű, hajlítható eszközön, amely a MacBook és az iPad közötti határvonalat mosná el.

A jelenlegi információk szerint az Apple egy körülbelül 19-20 hüvelykes, teljesen kihajtható kijelzővel kísérletezik. Ez összecsukott állapotban egy virtuális billentyűzettel ellátott, nagyjából 15 hüvelykes laptopként funkcionálna, míg teljesen kinyitva egy hatalmas, monitorméretű tabletként vagy külső kijelzőként lehetne használni. A panel vélhetően Tandem OLED lesz, amelyet az Apple már az új iPad Pro modellekben is bevezetett, garantálva a tökéletes feketéket és a kiemelkedő kontrasztarányt.

A legnagyobb kihívást a vállalat számára egyelőre a kijelző gyűrődésmentessé tétele jelenti, az Apple állítólag rendkívül szigorú minőségi követelményeket állít fel beszállítóival szemben. Céljuk az, hogy a hajlításnál látható és érezhető gyűrődés szinte teljesen eltűnjön, ami a jelenlegi technológiával még nehezen megvalósítható. Ami viszont a specifikációkat illeti: a készüléket borítékolhatóan egy jövőbeli, M szériás chip hajtja majd, az operációs rendszer kérdése azonban még nyitott. Nem kizárt, hogy az Apple egy teljesen új, hibrid szoftveres felületet fejleszt ki, amely zökkenőmentesen vált a macOS és az iPadOS funkciói között, attól függően, hogy a felhasználó éppen melyik módban használja az eszközt.

A megjelenési dátumot illetően a legtöbb forrás 2027 vége vagy 2028 eleje körülire teszi a lehetséges debütálást, az Apple tehát nem sieti el a dolgot. Szokásukhoz híven inkább kivárnak, hogy az olyan vállalatok, mint a Huawei vagy éppen a Lenovo kitapossák az utat.