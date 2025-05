Míg cikksorozatunk első részében azokat a munkaköröket vettük górcső alá, amelyeket az automatizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése veszélyeztethet, az éremnek van egy másik, sokkal biztatóbb oldala is. A technológiai forradalom nem csupán elvesz, hanem teremt és átalakít is. Számos olyan szakma létezik, ahol az emberi tényező – a kreativitás, az empátia, a stratégiai gondolkodás és a fizikai ügyesség – pótolhatatlan marad. Sőt, ezekben a hivatásokban az AI nem fenyegetést jelent, hanem egy rendkívül hatékony eszközzé válik, amely új távlatokat nyit a fejlődésben és a hatékonyságban.

A narratíva korántsem egyoldalú. Ahelyett, hogy az ember és a gép harcaként tekintenénk a jövőre, érdemesebb egy szimbiózis lehetőségét vizsgálni. Az AI képes átvenni az ismétlődő, időigényes feladatokat, így a szakemberek arra koncentrálhatnak, amihez a legjobban értenek: a komplex problémamegoldásra, az innovációra és az emberi kapcsolatok ápolására.

Pótolhatatlan az emberi érintés

Az egyik leginkább „AI-biztosnak” tartott terület az egészségügy és a szociális ellátás. Bár a technológia itt is óriási segítséget nyújt, az emberi tényező teljességgel megkerülhetetlen, hívja fel a figyelmet a World Economic Forum. Orvosok és ápolók esetében az AI például forradalmasíthatja a diagnosztikát: algoritmusok hatalmas adathalmazok – például röntgenfelvételek, CT-leletek, laboreredmények – elemzésével képesek lehetnek olyan mintázatokat is észlelni, amelyeket az emberi szem esetleg elvét. Az AI segíthet a személyre szabott kezelési tervek kidolgozásában is,

ugyanakkor a betegekkel való kommunikáció, az empátia, a komplex etikai döntések meghozatala és maga a gyógyító fizikai érintés továbbra is mélyen emberi feladat marad.

Hasonlóan érinthetetlennek tűnnek a pszichológusok és terapeuták. A mentális egészség területén a bizalmi kapcsolat és az emberi megértés a terápia alapja. Elképzelhetetlen, hogy egy algoritmus teljes mértékben átvegye egy terapeuta szerepét, aki az empátián, a nonverbális jelek értelmezésén és a személyes kapcsolaton keresztül segít. Ezen a területen a mesterséges intelligencia legfeljebb támogató eszközként, például hangulatelemző applikációk vagy a terapeuták adminisztratív terheit csökkentő szoftverek formájában jelenhet meg.

Ugyancsak emberi kompetenciát igényelnek a gondozók és szociális munkások is. Az idős- vagy beteggondozás, vagy a hátrányos helyzetű családokkal való munka olyan szintű érzelmi intelligenciát és helyzetfüggő problémamegoldást igényel, amely messze meghaladja a jelenlegi AI-rendszerek képességeit. És egyébként is: a mesterséges intelligencia még hosszú évekre van attól, hogy az ilyen és ehhez hasonló emberi munkát utánzó fizikai testbe költözzön.

Reneszánszát éli majd a kétkezi munka

Nem meglepő módon a fizikai világban végzett, nagy kézügyességet és helyszíni problémamegoldást igénylő szakmák is viszonylag védettnek számítanak, így az építészek, villanyszerelők, vízvezeték-szerelők, ácsok és egyéb szakemberek is biztonságban érezhetik magukat. Egyedi, nem szabványos környezetben dolgozni, hibát elhárítani egy bonyolult rendszerben, vagy egy régi épületet felújítani olyan feladat, amelyet robotokkal rendkívül nehéz és költséges lenne automatizálni.

Erre hívta fel a figyelmet egy belga építkezési vállalat két évvel ezelőtti, az Open AI által fejlesztett ChatGPT berobbanásakor közzétett reklámkampánya is, amelyet építkezéseik köré helyeztek ki. „Hey ChatGPT, finish this building…”, azaz „Helló, ChatGPT, fejezd be ezt az épületet…” – olvasható a molinón, utalva arra, hogy vannak területek, ahol labdába sem rúghat az AI, legalábbis egyelőre.

Mellettük ugyancsak biztonságban érezhetik magukat a séfek, bártenderek, baristák, fodrászok és kozmetikusok is – a gasztronómiai élmény vagy egy személyre szabott frizura megalkotása ugyanis szintén a kreativitás és a kézügyesség egyvelege, amely messze túlmutat a puszta ismétlődő mozdulatokon. Persze csak akkor, ha nem ultrafeldolgozott vagy mirelit ételt vásárolunk – ezeket többségükben már most is automatizált gépek készítik.

Maga az AI is új munkaköröket teremt

Végül, de nem utolsósorban arról sem szabad megfeledkezni, hogy maga a mesterséges intelligencia forradalma hoz létre teljesen új munkaköröket. Ahogy az internet hajnalán sem létezett még a „social media manager” vagy a „SEO-specialista”, úgy az AI egyre szélesebb körökben való elérhetőségének köszönhetően is új feladatkörök jelennek meg. Ezek közül a legnépszerűbbek az alábbiak:

Promptmérnökök : Olyan szakemberek, akik arra specializálódtak, hogy a lehető leghatékonyabb utasításokat (promptokat) adják a generatív AI-modelleknek a kívánt eredmény elérése érdekében.

: Olyan szakemberek, akik arra specializálódtak, hogy a lehető leghatékonyabb utasításokat (promptokat) adják a generatív AI-modelleknek a kívánt eredmény elérése érdekében. AI-trénerek, adatcímkézők : Ők azok, akik „tanítják” és finomhangolják az AI-rendszereket, ellenőrzik az algoritmusok által generált tartalmakat, és gondoskodnak arról, hogy az adathalmazok tiszták és torzításmentesek legyenek.

: Ők azok, akik „tanítják” és finomhangolják az AI-rendszereket, ellenőrzik az algoritmusok által generált tartalmakat, és gondoskodnak arról, hogy az adathalmazok tiszták és torzításmentesek legyenek. AI-etikai szakértők: A technológia fejlődésével egyre nagyobb szükség van olyan szakemberekre, akik az AI alkalmazásának etikai, jogi és társadalmi kérdéseivel foglalkoznak, biztosítva a felelős és méltányos használatot – ők az AI-etikai szakértők.

A mesterséges intelligencia berobbanása tehát nem a történelem vége, hanem egy új fejezet kezdete a munka világában, kicsit olyan ez, mint egykoron az internet népszerűvé válása. Jól látszik, hogy míg a rutinra épülő feladatokat fokozatosan átveszik majd a gépek, addig az emberi képességek – a kreativitás, a kritikus gondolkodás, az érzelmi intelligencia és a komplex problémamegoldás – minden korábbinál értékesebbé válnak. A jövő nyertesei tehát nem azok lesznek, akik megpróbálnak versenyezni az AI-jal, hanem azok, akik megtanulnak együttműködni vele.

(Borítókép: A belga IMPACT 2023-as kampánya egy antwerpeni építkezésen. Fotó: IMPACT)