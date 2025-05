Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy mi vagy ki az NPC. Ezt részben megmagyarázza, ha kibontjuk: a betűk a non-player character vagy nem játékos karaktert takarják. Az NPC-k eredetileg a társasjátékokban jelentek meg: a Dungeons & Dragons fantasztikus világában ilyenek voltak a játékmester által mozgatott lények. A számítógépes játékokban a cselekményhez szorosan vagy kevésbé szorosan kötődő szereplők, akik lehetnek a játékos szövetségesei, vagy nyílt játékokban a világot benépesítő, díszletszerű sablon járókelők.

Az évtized embere az NPC. Ennek egyik példája az, ahogy a populáris kultúra egyik alkatrészéből az internetes fórumokon mémmé kristályosodott. A Pepe békánál leágazó szélsőjobboldali mémvilágban külön figurát kapott a Microsoft Paint által alkotott szürke és kifejezéstelen arcú NPC Wojak képében. Az NPC-ség itt leginkább az önálló gondolatok hiányát jelenti, vagy még pontosabban a konzervatív világképpel szemben álló fősodor gondolkodást. A mémet maga Alex Jones tolta 2018-tól, aki minden agyrohasztó összeesküvés-elmélet terjesztésébe beszállt, míg médiabirodalmát meg nem rogyasztotta az a 1,5 milliárd dolláros kártérítés, amit azért szabott ki a bíróság, mert a Sandy Hook-i iskolai vérengzés áldozatainak családjait zaklatta.

Az NPC-ség kérdése azonban túlmutat a virulens politikai szubkultúrák dehumanizációs technikáin, a XXI. század elejét meghatározó civilizációs jelenség. Ennek alapja a mindent átszövő információtechnológia: a tájékozódás immár nem jár szellemi erőfeszítéssel, sőt haragot gerjeszt, ha valamit nem tesznek azonnal, világosan az orrunk elé. Az információ olyan lett, mint az ultrafeldolgozott élelmiszer és körülbelül olyan egészséges is, például a kritikus gondolkodásra nézve. Ha ennél mélyebbre merészkedünk, a halott internet összeesküvésbe ütközünk, ahol már semmi és senki sem igazi, és az ember tudtán kívül csúszik az NPC-státuszba.

Aki nem merészkedne eddig, annak a Truman Show, Mátrix, Free Guy filmek által leírt ívvel illusztrálnánk az NPC-gondolat fejlődését. A sort a Matrix Awakens játékdemójával, a mesterséges intelligenciával turbózott NPC-ket felvonultató Replicával egészítenénk ki. Itt egy városrészben mozogva szóban lehet győzködni a tényleg NPC járókelőket hogy egy szimulációban vannak, és kis ügyességgel olyan helyzetbe manőverezhetők, ahol drámai monológra fakadnak a létezésről. A demó alapján az intelligens NPC-k korlátai leginkább az Open AI aktuális termékének korlátaival esnek egybe: komoly problémájuk van például az időbeli tájékozódással. Ha Ön tudni szeretné, hogy NPC-e, első körben arra kérjük, idézze fel, milyen évet írunk. (Viszont azt azért nem állítanánk, hogy ha nem tud kezet rajzolni, Ön NPC.)

Eszmélet elmélet

Az elmeolvasás, vagyis a másik gondolkodásának megfejtése egy a sok különleges emberi képesség közül, mint amilyen a beszéd és a hátraszaltó. Ebben ugyan lehetnek veleszületett egyéni eltérések, de az elmeolvasás technikai eredetű, civilizációs szintű torzulása olyan fejlemény, amelynek hatására a görög filozófus Platón is elégedetten hátraszaltózhat sírjában. Az NPC-kkel kapcsolatban most nem kanyarodunk vissza a szabad akaratról szóló filozófiai eszmefuttatásokhoz, inkább azt kérdezzük, hogy miért érdekes ez most. Miért nem azon aggódunk mondjuk, hogy az embert valójában szennyezett vízzel terjedő fonalférgek tették ügyessé, saját biológiai érdekeiknek megfelelően?

Az NPC-jelenség fonákja az úgynevezett main-character energy, a fő karakter energia – a kellékszereplőség ellentéte. A Z és milleniumi generációk egy felmérés szerint 55 százalékban pozitívnak látja a főszereplő világlátást. Szemben a saját magát tényleg a világ közepének gondoló nárcizmussal, ez egyfajta reakció az NPC-problémára. Egyes vélemények szerint a főjátékos beállítottság divatba hozása igazából kiváló alkalom a mentális egészség propagálására.

A kortárs pszichológia szerint a probléma, hogy nem ismerjük és téves képzeteink vannak arról, hogy mi a gondolkodás. Lényegében (a fentiekkel is egybecsengő módon) leegyszerűsítjük a dolgot. Az agyat számítógépnek, az embert genetikailag meghatározott programot végrehajtó biorobotnak gondoljuk. A személyiséget elfogadjuk az ösztönök, a tudatalattira ható reklámok, a média szugerációi által programozott bábnak. Azért tévedünk, mert ezek mind igazak, de csak részben.

Apró adalék, hogy létezik egy külön szó, ami e cikk témájának komplett ellentéte. Ez a szó angolul „sonder”, egy neologizmus, ami keletkezését tekintve nem teljesen független az azonos alakú, más jelentésű német és francia sonderektől. John Koenig amerikai író 2009-ben alkotta The Dictionary of Obscure Sorrows (magyar címe körülbelül A leplezett bánatok szótára) című művében. A sonder az a hirtelen támadó érzés, hogy mindenkinek, adott esetben az ember körül tömegben mászkáló érdektelen járókelőknek ugyanolyan bonyolult, valódi élete van, mint saját magunknak.

(Borítókép: Ai-Da robot, a világ első ultrarealisztikus humanoid robotművésze. Fotó: Rob Pinney / Getty Images)