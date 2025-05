Áttöréshez érhetett a mesterséges intelligencia fejlesztése, ugyanis nemrég útjára indult a magyar Anna AI, a ChatGPT újragondolt formája, amely kifejezetten az onkológiai betegek számára nyújt érzelmi támogatást, illetve a pszichoszociális edukációjukhoz is hozzájárul. A formabontó újítás mögött dr. Riskó Ágnes és fia, Csernák Bence állnak, akik most beavatták az Indexet Anna titkaiba.

Dr. Riskó Ágnes pszichoanalitikus onkopszichológus és fia, Csernák Bence AI-stratéga már az Anna AI előtt is fontosnak tartották, hogy jelen legyenek az online térben, így 1999-ben létrehozták honlapjukat, ahol több szakemberrel együtt igyekeztek megosztani tudásukat a rákos betegséggel küzdőkkel, így átsegítve őket életük talán legnehezebb szakaszán. A fejlesztő elmondása szerint a honlap látogatottsága akkorára nőtt, hogy idejét érezték a továbbfejlesztésének. Ekkor jött az ötlet, hogy kiaknázzák a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.

2017-ben kezdtek elmerülni az AI világában, majd miután 2022-ben megjelent és rendkívüli sikernek örvendett a ChatGPT, tudták, nekik is ezen a vonalon kell haladniuk a legjobb eredmény elérése érdekében. Mint Csernák Bence is elmondta: „A nyelvi modell egy csevegőfelületen jobban át tudja adni a bonyolult anyagot, mint ha a betegeknek vagy hozzátartozóiknak percekig kéne keresgélniük egy komplex weboldalon. Tehát az indíttatás az az orvos-beteg kommunikáció forradalma, mert megfelelő promptolással és a technikai körülmények megfelelő biztosításával teljesen orvosilag ellenőrzött válaszokat kapunk, és egy személyiséggel rendelkező, általunk meghatározott stílusú oktatót-terapeutát hoztunk létre”.

Ki is Anna, és miért bízzunk benne?

A tökéletes adatbázis felvezetése után elsődleges feladatuknak érezték létrehozni Anna karakterét és kommunikációs stílusát. A folyamat során figyelembe kellett venniük az ember-gép kapcsolat újszerű dimenzióit, és megfogalmazni a fő kérdést: hogyan illeszthető a pszichoanalitikus gondolkodás egy AI-rendszer fejlesztésébe? Ugyanis ez nemcsak technikai, hanem etikai és terápiás szempontból is kihívásokat jelent, különösen a rákbetegek rendkívül érzékeny élethelyzete miatt. Az AI-stratéga elmondta,

a cél az volt, hogy Anna egyszerre legyen empatikus, informatív és biztonságos, de ne imitáljon pszichoterápiát.

Ez utóbbi azért volt lényeges, mivel ezzel egyrészt nem szerették volna degradálni a szakembereket, és tisztában vannak vele, hogy az emberi kapcsolatokat nem tudja teljesen pótolni egy gép. Másrészt pedig nem akarták azt sem, hogy a betegek kizárólag Annára támaszkodjanak, hiszen nekik különösen nagy szükségük van orvosi szakértelemre, illetve pszichés ellátásra is. Így tehát nyelvi és érzelmi szempontból is meg kellett találni a megfelelő mértéket, meg kellett húzni a határokat, meddig is mehet el Anna úgy, hogy ne kelljen embert játszania, de legyen képes érzelmi kapaszkodót nyújtani.

Csernák Bence kiemelte, a határkijelöléskor lényeges volt a mesterséges intelligencia válaszideje, témaválasztása és az is, milyen megszólítást használ. Mindemellett elengedhetetlennek tartották belekódolni, hogy ne adjon információt különböző gyógyszerekről és kezelésekről, ha ilyen kérdésekkel fordul hozzá egy beteg, mutasson alternatívát, javasoljon klinikákat vagy orvosokat. Hangsúlyozta, „azért ajánljuk Annát, mert képes empatikusan kommunikálni a betegekkel és stresszes rokonaikkal. Próbálja a kérdező lelkiállapotát és műveltségét felmérni, és aszerint válaszolni, így a hasznossága többségében jobb, mint az általános AI-termékeknek. Azért is nyílnak meg a betegek rokonai és a kezelések alatt lévő páciensek, mivel semmilyen regisztrációt nem kérünk, és semmi lehetőség arra, hogy azonosíthatóak legyenek a beszélgetések”.

Az AI-stratéga megerősítette, a gépezet abszolút megbízható, és elegendő támaszt nyújt anélkül, hogy pótolná az emberi szakértelmet, sőt szorgalmazza a betegeknek, vegyenek igénybe orvosi segítséget, miután vele megosztották problémáikat.

Nem helyettesíti a szakembereket

Ahogy dr. Riskó Ágnes tanulmányában olvasható, fontosnak tartotta megvizsgálni az AI-jal való pszichológiai kontaktus határait és az ezekből fakadó etikai kérdéseket. A humán terápiás folyamat keretrendszerét és annak hiányát is elemezte Annával kapcsolatban, valamint azt, hogy milyen módon lehet ezeket a kereteket virtuálisan pótolni vagy jelezni. Egy ilyen jelzési módszer az, hogy a mesterséges intelligencia őszintén bevallja, az adott kérdésre nem tud vagy nem szabad válaszolnia, és segítséget biztosít a továbblépésre.

Hasonló határnak minősül, hogy Anna képes felismerni olyan mintázatokat, amelyek például elfojtásra, projekcióra vagy regresszióra utalhatnak, és ezekhez megfelelő szaksegítséget javasol. Mindennek következtében kijelenthető, hogy ez a mesterséges entitás is képes a tükörfunkcióra, tehát megindíthat pszichés folyamatokat, viszont Riskó és Csernák mindketten aláhúzzák, ezek a folyamatok csak akkor értelmezhetőek, amennyiben megfelelő emberi felügyelet és szakmai reflexiók kísérik. A kérdéskörön belül a fejlesztő kitért arra is, hogy rengeteg belső tesztelési folyamaton kellett átesnie Annának, mielőtt a plénum elé „állhatott”, ugyanis tekintve, hogy rákos betegeknek készült, különösen nagy felelősséget éreztek a fejlesztési folyamat közben, szerették volna, hogy tökéletes legyen.

Folyamatos megfigyeléseket követően engedtük ki a közönség elé, szakemberek tesztelték, hogy minden válasz korrekt legyen, a megfelelő hangnem legyen az orvosi és pszichológiai protokoll szerint. Ez egy hosszú és komplex rendszerpromptnak és egyéb technikai beállításoknak, felhasználóifelület-tervezésnek együttesen köszönhető, tehát egy holisztikusan megközelített projekt több szakember bevonásával

– magyarázta.

Mit hoz a jövő?

Mint minden technikai eszközt, így Annát is folyamatosan fejleszteni, javítgatni kell, és ezzel a szakemberek is tisztában vannak. Csernák Bence tervezi a program továbbfejlesztését, ehhez azonban egyelőre felhasználói támogatásra van szükségük, ugyanis ezek az újítások jóval drágábbak, de a látássérült páciensek számára is szeretnék elérhetővé tenni rendszerüket. Ezenkívül viszont igyekeznek napról napra javítani a mesterséges intelligencia minőségén, finomítani a program precizitásán.

Állandóan finomítunk a válaszadási képességen és a válaszok pontosságán, mivel monitorozzuk a beszélgetéseket egy zárt és biztonságos, Európai Unión belüli felhőben. A háttérben futó nyelvi modellt, azaz magát az AI-t, ami a tudásanyag alapján és instrukcióink alapján a tökéletes magyar nyelvű válaszokat összerakja, a szolgáltató állandóan frissíti, és így a világ egyik vezető modelljét használhatjuk

– mondta Csernák Bence, az Anna AI fejlesztője.

A mesterséges intelligenciát ide kattintva tesztelheti le.

