Számontartani is nehéz, hány fülhallgató járt az elmúlt években a szerkesztőségünkben, olyan különleges kialakítású füles, mint a Huawei FreeBuds 6 viszont még egyszer sem volt a kezünkben – hogy ez pozitívum-e, vagy sem, azt mindenki döntse el maga. Egy viszont biztos: a készülék csak úgy vonzza a tekintetet, a hagyományos fülhallgatókkal szemben egy igazi ékszer a fülben, nem utolsósorban pedig meglepően kényelmes, sőt egészen jól is szól. Teszten a Huawei FreeBuds 6, a gyártó cseppet sem hétköznapi fülese.

A Huawei májusi eseményén az okosórák mellett – melyek közül a Watch 5-öt már teszteltük is – a fülhallgatók is figyelmet kaptak, a gyártó nemzetközi porondon is leleplezte a FreeBuds-család legújabb tagját, a FreeBuds 6-ot. A készülék, akárcsak az előd, open-ear kialakítást kapott, tehát egy szilikonharang nélküli fülhallgatóról van szó, amit nem kell közvetlenül a hallójáratba illesztenünk. Ennek ellenére a füles meglepően jól szól, és még zajszűrést is kapott, még ha ez kicsit ellentmondásos is a kialakítás miatt. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Huawei legújabb dobásáról.

Nem mindennapi megjelenés

A FreeBuds 6 csomagolásában nem sok érdekességet találunk, a füleseken és a töltőtokon felül egy adag használati utasítás és egy USB-A–USB-C-s adatkábel vár minket – na meg két pár szilikonharang, amiket a fülesekre tudunk erőszakolni a jobb tapadás és zajszűrés érdekében. Érdemes viszont felkészülni: Nándorfehérváron nem vívtak akkora csatát, mint mi a szerkesztőségben, miközben a harangokat megpróbáltuk felapplikálni a fülesekre. Mivel számunkra sok pluszt nem adtak, így azokat hamar el is távolítottuk. Az viszont mindenképp értékelendő, hogy a Huawei pluszdolgokat mellékel a fülesek mellé – még ha azok filléresek is.

a fülhallgató kialakítása egy vízcseppre emlékeztet, ezzel egyből kitűnik a többi készülék közül, megjelenése, mondhatni, cseppet sem hétköznapi.

Az összeszerelési minőség is rendben van. A fülhallgatók IP54-es por- és vízállósági tanúsítvánnyal rendelkeznek – a tok nem –, így egy kis eső vagy edzés közbeni izzadság nem fog kárt tenni bennük. Mindemellett pedig stabilan is pihennek a fülben. A tesztidőszak alatt többször is olyan érzésünk volt, mintha kiesőfélben lennének a fülesek, bármennyire is próbálkoztunk viszont, azokat nem tudtuk kirázni a fülünkből – tehát a FreeBuds 6 futás mellé is jó választás lehet. Ugyanakkor érdemes számításba venni, hogy ahány ember, annyiféle fül, így könnyen megeshet, hogy az ön esetében az előbb leírtak már nem lennének igazak.

10 Galéria: Huawei FreeBuds 6 Fotó: Papajcsik Péter / Index

A FreeBuds 6 – akárcsak a többi Huawei kiegészítő – könnyedén párosítható androidos és iOS-es mobilokkal is, akár alkalmazás nélkül, egyszerűen csak Bluetoothon keresztül. Érdemes beszerezni viszont a Huawei AI Life vagy Huawei Audio Connect appokat, ezekkel ugyanis nemcsak személyre szabhatjuk a fülesek hangzását, hanem vezérlésüket is módosíthatjuk. Alapértelmezés szerint ezek a következők:

Dupla koppintás: lejátszott média megállítása/indítása; bejövő hívás fogadása.

Tripla koppintás: következő dal.

Hosszú érintés: zajszűrés ki- és bekapcsolása; bejövő hívás elutasítása.

Csúsztatás: hangerő szabályozása.

Pluszpont, hogy a füles egyszerre több készülékkel is fenn tudja tartani a kapcsolatot, így például egyszerre lehet párosítva windowsos laptopjához és androidos telefonjához; bármelyiken is indítson el zenét, az a fülhallgatókból fog szólni.

Meglepően jól szól

A FreeBuds 6 lelke a kétmeghajtós kialakítás, így a fülhallgatók meglepően jó mélyeket szolgáltatnak, és a közép és magas tartomány is rendben van – persze csak a középkategóriás szegmensben. Pluszpont, hogy a készülék támogatja a 2,3 Mbps sebességű veszteségmentes átvitelt, ezzel megnyitva a kaput a magas szintű, veszteségmentes hangminőség előtt. Ahogy írtuk, adott az aktív zajszűrés is, az viszont csak minimálisan tudja tompítani a környezeti zajokat. Ennek legfőbb oka a fülhallgató kialakításában rejlik, open-ear mivolta miatt nem zárja le eléggé a hallójáratot, így a külső zaj könnyedén átszökik a fülhallgatókon, aktív zajszűrés ide vagy oda.

Ezen némileg segítenek a korábban is említett szilikonharangok, a javulás viszont elenyésző – így kifejezetten aktív zajszűrő képességei miatt nem érdemes a FreeBuds 6-ot választani. Ha ilyen füles iránt érdeklődik, eleve az in-ear megoldások között lesz érdemes nézelődni, például egy Huawei FreeBuds 6i formájában, hogy a márkánál és az árkategóriában maradjunk. Egy AirPods 4 viszont open-ear kialakítása ellenére is jobban oltja a zajt, igaz, azért közel 20 ezer forinttal többet kér el az Apple.

Az üzemidő ugyanakkor nagyon rendben van. A FreeBuds 6 tokjában egy 510 milliamperórás lítium-ion akkumulátort találunk, míg a fülesekben egyenként egy 39,5 milliamperórás egység pihen. Ezeknek köszönhetően általánosságban 4,5-5 órán keresztül is képesek megállás nélkül szólni a fülhallgatók. Ha lemerülnének, a tokba helyezve őket öt perc alatt újabb egyórányi üzemidőt kapunk, míg a teljes feltöltés körülbelül fél órát vesz igénybe. A tok nagyjából háromszor tudja teljesen felölteni a füleseket, utána azt is áramforráshoz kell csatlakoztatnunk – akár a mellékelt kábellel, vagy egy vezeték nélküli töltőállomásra helyezve; a tok ugyanis támogatja a vezeték nélküli töltést.

Összegezve

A FreeBuds 6 különlegessége annak kialakításában és formatervében rejlik. Ha szereti a hagyományostól eltérő dolgokat, és nem riad vissza az egyesek szerint fura kinézetű kütyüktől, akkor a Huawei új dobása egyértelműen önnek szól. Amennyiben viszont nem ragaszkodik a kinézethez, úgy 65 ezer forint környékén már igen széles a lehetőségek tárháza. A Huawei saját csúcskategóriás fülhallgatója, a FreeBuds Pro 4, ami minden tekintetben jobb választás, például csak 10 ezer forinttal kerül többe,

a FreeBuds Pro 3 viszont, ami a FreeBuds 6-hoz viszonyítva ugyancsak magasabb minőséget képvisel minden területen, konkrétan ötezer forinttal olcsóbb a gyártó új fülesénél.

Ezeket figyelembe véve jelenleg nem igazán lehet ajánlani a FreeBuds 6-ot, bármennyire is különleges darab – néhány hónap múlva viszont, amikor mérséklődik az ára, már remek választás lehet. Sajnos vagy nem sajnos, minden technológiai kütyünek ez lesz a sorsa, amit nem az Apple ad ki – az almás kiegészítők gyakran megjelenésük után évekkel is annyiba kerülnek, mint a legelső napon. A Huawei FreeBuds 6 három színben, fehérben, feketében és lilában kapható, ahogyan azt a képeken is láthatta, nálunk az utóbbi variáns járt.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)