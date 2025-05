Tulajdonképpen az egész Szilícium-völgyet a feje tetejére állította az OpenAI legutóbbi bejelentése: nem kevesebb mint 6,5 milliárd dollár értékű részvénycserével felvásárolták az IO-t, Jony Ive alig egyéves startupját. A lépés nem csupán egy hatalmas akvizíció, hanem egy szövetség is két világformáló gondolkodó, Sam Altman, az OpenAI vezére és Jony Ive, az iPod, az iPhone és számtalan Apple-termék dizájnere között. Közös küldetésük, hogy az okostelefonok kora után egy teljesen új „termékcsaládot” hozzanak létre, amely az általános mesterséges intelligenciára (AGI) épül. De ki is pontosan Jony Ive, és miért fektet ekkora bizalmat bele Altman?

A háttérben meghúzódó Ive-szál

Sir Jony Ive a modern technológia egyik legbefolyásosabb ipari formatervezője, akit sokan generációja zsenijeként tartanak számon. A neve elválaszthatatlanul összeforrt az Apple-lel, ahol közel három évtizeden át dolgozott, és a cég kreatív lelkeként, illetve Steve Jobs legfőbb szellemi partnereként vált ismertté. Ive nem csupán termékeket tervezett, hanem egy teljesen új esztétikát és filozófiát hozott a technológiai iparba. A nevéhez fűződik a minimalizmus, a letisztult formák és a felhasználói élmény előtérbe helyezése, ami az Apple termékeit világszerte ikonikussá tette. Munkássága alapjaiban változtatta meg, hogyan viszonyulunk a személyes eszközeinkhez, és bebizonyította, hogy a dizájn nem csupán a külsőről szól, hanem a funkcionalitás és a használhatóság szerves része.

Portfóliójában gyakorlatilag az Apple újkori történelmének legmeghatározóbb termékeit mind megtaláljuk. Ő volt a háttérben meghúzódó kreatív erő az 1998-as áttetsző, színes iMac G3 mögött, ami megmentette a csődtől a céget, és egy csapásra divatikonná tette az addig unalmas, szürke dobozként ismert asztali számítógépet. Ezt követte a 2001-es iPod, amely forradalmasította a zenehallgatást, és a jellegzetes fehér fülhallgatójával kulturális jelenséggé vált. Vitathatatlanul a legnagyobb dobása a 2007-es iPhone, amely újraértelmezte a mobiltelefon fogalmát, és elindította az okostelefon-forradalmat. Emellett az ő és csapata nevéhez fűződik a MacBook Air hihetetlenül vékony kialakítása, az iPad tabletkategóriát megteremtő formája, valamint az Apple Watch és az Apple szoftveres felületének (iOS 7) teljes vizuális megújítása is.

Kapcsolata az Apple-lel viszont a 2010-es évek végére megromlott, 2019-ben pedig bejelentette, hogy távozik a vállalattól, hogy megalapítsa saját, LoveFrom nevű kreatív ügynökségét. Távozásának okai összetettek voltak: a sajtóban megjelent információk szerint Steve Jobs 2011-es halála után megváltozott a vállalati kultúra. Tim Cook vezetése alatt az Apple egyre inkább a működési hatékonyságra és a pénzügyekre koncentrált, és a dizájn háttérbe szorult, ami frusztrálta Ive-ot, a mérnöki és pénzügyi szempontok ugyanis gyakran felülírták a merészebb dizájnötleteket. A hírek szerint egyre jobban kimerítette a hatalmasra duzzadt tervezői csapat menedzselése, és visszavágyott a kisebb léptékű, kreatívabb munkához.

Távozása után Ive még körülbelül három évig az Apple dizájncsapatának tanácsadója maradt, később viszont ezt a kapcsolatot is megszüntette a céggel. Érdekesség, hogy bár elvesztése nagy gyomros volt az Apple számára, távozását többen is üdvözölték – elsősorban azért, mert az Apple ismét elkezdett a felhasználókra hallgatni. A MacBook Prókba például visszakerültek a csatlakozók, az iPhone-ok pedig vastagabbak lettek, cserébe viszont nagyobb akkumulátort is kaptak. Az OpenAI-nál viszont nem laptopok és nem is telefonok tervezése lesz a feladata. Ahogy írtuk, a vállalat egy olyan kütyüt készít, ami fizikai testet ad az OpenAI mesterséges intelligenciájának, amivel korábban már többen is próbálkoztak, sikertelenül.

Ha valakinek, akkor nekik sikerülhet

Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, a múltban már láthattunk kísérleteket az okostelefonok mesterségesintelligencia-alapú eszközökkel való helyettesítésére. Ilyen próbálkozás volt a Rabbit R1, ami formabontó külsejével és megoldásaival helyettesítette volna a mobilokat – a gyakorlatban viszont hamar kiderült, hogy használata nemcsak nehézkes, de a benne lévő AI még egy töknél is bugyutább. Nála csak a Humane márka AI Pin elnevezésű masinája hasalt nagyobbat. Ez egy pólóra mágnesesen rögzíthető kütyü volt, amivel elsősorban hanggal lehetett interakcióba lépni. Különlegessége volt, hogy tenyerünkbe is tudott beépített projektorával információkat vetíteni. Az AI Pin koporsójába a Humane üzleti modellje verte be a szöget – amellett, hogy a készülék kifejezetten drága volt, használatához egy borsos havi előfizetés is szükséges volt –, cserébe pedig a Rabbit R1-hez hasonlóan ő sem volt a legélesebb kés a fiókban.

Mint az nemrégiben kiderült, a bukások szériáját a Meta törheti meg, akik egy, a Ray-Bannel közösen fejlesztett okosszemüvegen dolgoznak, amely egy okostelefontól független AI-asszisztenssel igyekszik kapcsolatba hozni a felhasználókat. A hírek szerint ráadásul az Apple is hasonló irányban kutat. Ők olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek lehetővé tennék a felhasználók számára, hogy kiegészítő eszközökön keresztül – mint például az okosórák, a jövőbeli AirPods fülhallgatók és az okosszemüvegek – kommunikáljanak a mesterséges intelligenciával. A kérdés már csak az, hogy a vállalat mesterséges intelligenciája lesz-e annyira kiforrott, hogy ne tegyen keresztbe a fejlesztéseknek. Mint ismert, az Apple egyelőre nem áll túl jól az AI-fejlesztések területén, első, kiterjesztett valóságot használó szemüvegük, a Vision Pro pedig ugyancsak nem lett sikertermék – bár a szakma egyöntetűen elismerően értekezik róla, az átlagfelhasználók helyett inkább cégek polcain lelt otthonra.

Ezek alapján egy kifejezetten ingoványos talajra merészkedik most az OpenAI, ugyanakkor piacvezető szerepük és Ive igazolása megemeli az esélyét annak, hogy – csúnyán fogalmazva – megszakítsák azt a szerencsétlenkedést, amit a konkurensek korábban műveltek a területen.

Milliárdos kockázatot vállalnak egy új jövőért

Az együttműködés bejelentését követően Altman és Ive is hasonló gondolatokat fogalmaztak meg. „Húsz éve várjuk a következő nagy dolgot” – nyilatkozta az OpenAI vezérigazgatója a The New York Timesnak, hozzátéve, hogy ideje túllépni a jelenlegi technológiai korlátokon. Céljuk nem kevesebb mint az úgynevezett „ambient computing” megvalósítása, ahol a technológia szinte észrevétlenül olvad bele a környezetünkbe. Képzeljünk el egy medált vagy egy szemüveget, amely valós időben dolgozza fel a világot, válaszol a kérdéseinkre, és elemzi a környezet hangjait és képeit anélkül, hogy egy telefont kellene a kezünkbe vennünk – valami ilyesmin dolgozik együtt az OpenAI és Jony Ive, talán ezekben a percekben is.

A két digitális látnok ugyanakkor meglepő őszinteséggel beszélt a jelenlegi technológiával kapcsolatos kiábrándultságáról is. Ive, akinek munkássága mára több mint egymilliárd ember zsebébe juttatta el az okostelefont, elismerte: „Nagy felelősséget vállalok azért, amit ezek a dolgok hoztak nekünk” – utalva a folyamatos online jelenlét okozta szorongásra és a figyelem szétszóródására. Altman ehhez csatlakozva a jelenlegi digitális élményt egy „zsúfolt New York-i utcán való lökdösődéshez” hasonlította. Szerinte a cél az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével végre értelmet találjunk ebben a digitális zajban ahelyett, hogy annak áldozataivá válnánk.

Az együttműködés pénzügyi háttere is figyelemre méltó. Ahogy arra a The New York Times cikke is felhívja a figyelmet, az OpenAI-t nemrégiben 300 milliárd dollárra értékelték, ehhez képest mélyen a zsebébe nyúlt, hogy felvásárolja Ive alig egyéves, jelenleg még nem nyereséges startupját. Mivel azonban a ChatGPT működtetése rendkívül költséges, mindent meg kell tennie a vállalatnak a bevételek növelése érdekében – az extraprofitot jelenleg pedig egy kézzelfogható készülék kiadásában látják. Hogy sikerrel járnak-e ott, ahol mások elbuktak, az egyelőre a jövő zenéje. Egy dolog viszont biztos: az iPhone atyja és a mesterséges intelligencia pápája közösen készülnek megírni a technológia következő nagy fejezetét. „Hiszem, hogy minden, amit a karrierem során tettem, ehhez vezetett” – fogalmazott Jony Ive.

(Borítókép: Németh Emília / Index)