A Naprendszer sorsát firtató legújabb tanulmány, mely az Icarus című szakfolyóiratban jelent meg, új megvilágításba helyezi a bolygók hosszú távú stabilitását.

Míg eddig elsősorban a Napunk körülbelül ötmilliárd év múlva bekövetkező, vörös óriássá válásától tarthattunk – ami biztosan elpusztítja a Merkúrt, valószínűleg a Vénuszt és talán a Földet is –, most kiderült, egy másik, sokkal előbb bekövetkező veszély is leselkedik ránk.

A kutatócsoport szimulációi szerint a Naprendszer galaktikus útja során rendszeresen találkozik más csillagokkal. Bár ezek a találkozások jellemzően nagy távolságban történnek, a szimulációk azt mutatják, hogy millióévenként átlagosan 19 olyan csillag halad el Napunk közelében, melynek távolsága egy parszeken, azaz körülbelül 3,26 fényéven belül van. Ez valamivel kisebb távolság, mint a jelenleg hozzánk legközelebb eső csillag, a Proxima Centauri, írja az IFL Science.

A következő ötmilliárd évre kivetített forgatókönyvek aggasztó képet festenek: a más csillagokkal való közeli találkozások és az égitesteket érintő külső gravitációs hatások miatt

a szimuláció két százalék esélyt adott arra, hogy a jövőben a Naprendszer bolygókat veszít.

A távoli Plútónak ötszázalékos esélye van arra, hogy pályája instabillá válik, míg a Földnek 0,2 százalékot jósoltak arra, hogy egy ilyen esemény következtében vagy kilökődik a Naprendszerből a sötét csillagközi térbe, vagy egy másik bolygóval ütközik.

A kutatók szerint még a Marsra való esetleges áttelepülés sem jelentene teljes biztonságot, a vörös bolygónak ugyanis valamivel nagyobb, 0,3 százalékos esélye van a hasonló sorsra. Izgulni persze nem kell: egy ilyen csillagközi katasztrófa bekövetkezése alsó hangon évmilliókra, de az is lehet, hogy milliárdokra van.