A Stevens Institute of Technology kutatói meglepő eredményre jutottak az örökvegyszereket a vízből eltávolító szűrő anyagok összehasonlításakor. A vizsgálatban jobban szerepeltek a víztisztításban és szennyvízkezelésben használt aktív szénnél a vas mZVI nevű mikroméretű elemi formáját tartalmazó szűrők – írja a Phys.org.

Az örökvegyszereknek nevezett perflouralkilok 15 ezerféle zsírtaszító, vízlepergető, tapadásmentes szintetikus anyagból álló csoport, amit a modern ipar szinte mindenféle területen használ a tűzoltó készülékektől a kozmetikumokig. Az velük a baj, hogy nevükhöz méltóan több ezer év alatt bomlanak le, így felhalmozódva az ivóvízen keresztül többek közt magzati fejlődési rendellenességeket, hormonális zavarokat, máj- és vesebetegséget és rákot okoznak. A tudomány számára ezért fontos a szűrők hatékonyságának felderítése.

Az aktív szén működésének egyik fő tényezője, hogy az anyag belső szerkezete miatt hatalmas a belső felülete a térfogatához képest. A vas azonban egyszerűen hatékonyabbnak bizonyult.

A vaspor 26-szor hatékonyabb volt egységnyi felületen, mint az aktív szén

– hangsúlyozta a kutatáson dolgozó doktori hallgató, Meng Ji.

A kutatók megállapították továbbá, hogy a vas annyival hatékonyabb volt, hogy még oxidált, vagyis rozsdás formában is jobban szűrte a PFAS-okat. Kiemeltek egy további előnyt is: egyszerűbb előállítása miatt az aktív szénnél olcsóbb is a vaspor szűrő.