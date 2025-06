Dollármilliárdos üzlettel száll be a Meta egy Illinois államban lévő atomreaktor életben tartásába. Mark Zuckerberg cégóriása húsz évre szóló szerződést kötött annak reményében, hogy adatközpontjaikat továbbra is ellássák, miközben a káros anyag kibocsátást is mérsékelni szeretnék. A cég a jelek szerint az atomenergiában látja a jövőt, amit más döntéseik is jól tükröznek.