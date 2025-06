Nincs új a Nap alatt. Észak-Korea továbbra is világ egyik, ha nem a legelzártabb országa, ahol a mai napig virágzik a diktatúra, és az emberek a vezetőjüket gyakorlatilag istenként tartják számon – mivel nincs más lehetőségük. Turistákat nem igazán fogadnak, az ország határait 2020, azaz a koronavírus-járvány kitörése óta idén év elején nyitották meg először. Ahogy arról az Indexen is írtunk, akkor egy brit tartalomgyártónak lehetősége nyílt arra, hogy bejárja a Észak-Korea északkeleti régióját, ahol három őr kíséretében látogathatta meg az ország bizonyos részeit.

Élményeit akkor egy videóban foglalta össze, most azonban egy teljesen más szemszögből nyerhettünk betekintést abba, mi zajlik az országban. Az elszigeteltség ellenére ugyanis a technológia ugyanúgy jelen van, csupán teljesen más formában, mint ahogy mi ismerjük. Hogy pontosan hogyan is fest egy Észak-Koreában kapható okostelefon, arról néhány nappal ezelőtt a BBC készített videót,

a vállalat tulajdonába jutott ugyanis egy olyan készülék, amit egyenesen a Kim Dszongun vezette országból csempésztek ki.

Mint ismert, Észak-Korea külkereskedelme rendkívül korlátozott a nemzetközi szankciók és az ország önellátásra törekvő ideológiája miatt. Így a legtöbb terméket saját maguknak állítják elő, az itthon is ismert márkák nincsenek jelen az országban. Legjelentősebb kereskedelmi partnerük Kína, így vélhetően a telefonokat is ők szállítják az országba, azokra azonban forgalomba helyezésük előtt megfigyelő és cenzúrázó programokat telepítenek, illetve funkcióikat is korlátozzák. De ez nem csak a telefonokkal van így.

Minden eszközt – legyen az rádió vagy televízió – előre konfigurálnak, hogy kizárólag a kormány által jóváhagyott tartalmakat fogadják. Ezen beállítások megváltoztatása vagy a külföldi médiához való hozzáférési kísérlet súlyos bűncselekménynek minősül. A telefonokat fizikailag is lepecsételik a hardveres módosítások megakadályozása érdekében. Az internethez való hozzáférés a lakosság túlnyomó többsége számára ugyancsak teljesen tiltott – így a vezetés egy szigorúan ellenőrzött digitális környezetet tud létrehozni, amelynek egyetlen célja az állampolgárok ideológiai igazodásának biztosítása.

Vannak szavak, amiket egyszerűen nem lehet leírni

Az ország határain kívülre került készülék ritka betekintést enged abba, milyen messzire megy a phenjani rezsim az információáramlás ellenőrzése és a külföldi befolyás teljes elfojtása érdekében. A BBC-hez eljuttatott mobilban például a dél-koreai nyelv használatát a készülék teljesen blokkolja, és bizonyos kifejezéseket automatikusan a vezetés ideológiájának megfelelőre ír át. Például a „Dél-Korea” beírásakor a szöveg azonnal „Bábállam”-ra változik, tükrözve az állami propagandát, amely Szöult amerikai irányítás alatt álló előretolt helyőrségként festi le.

Hasonlóképpen, a Dél-Koreában idősebb fiútestvérre vagy a fiatalok körében a szlengben fiúbarátra használt „Oppa” kifejezést a telefon automatikusan „Elvtárs”-ra cseréli. Ha ezt próbáljuk meg beíni, a billentyűzeten egy figyelmeztetés is megjelenik: „Ez a szó csak testvérekre vonatkozóan használható” – felhívva a felhasználó figyelmét arra, hogy a Dél-Koreában népszerű szlengek használata tilos. A megfigyelés azonban messze túlmutat a szavak szűrésén.

Minden mozzanatról képernyőkép készül

A telefon szoftvere úgy van beállítva, hogy ötpercenként automatikusan képernyőképet készítsen a felhasználó tevékenységéről. Ezeket a képeket egy, a felhasználó számára láthatatlan és hozzáférhetetlen, rejtett mappában tárolja a készülék. Az adatokhoz kizárólag állami tisztviselők férhetnek hozzá, lehetővé téve a megnyitott alkalmazások, beírt üzenetek és fogyasztott tartalmak folyamatos, titkos nyomon követését.

A rendszer továbbá azt is lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy az egyénekről tudtuk és hozzájárulásuk nélkül részletes digitális profilt készítsenek.

A telefonokon nagy valószínűséggel az Android módosított kiadása fut, a videóban egy Samtaesong 8-as modellt láthatunk. Az alkalmazások között találni naptárat, videónézőt, videószerkesztőt, iránytűt, hangfelvevőt, kamerát, témaboltot, zseblámpát, számológépet, órát és fájlkezelőt is, illetve az olyan alapértelmezett appok is jelen vannak, mint a hívások indítására és fogadására használható telefon, vagy az üzenetek, amivel SMS-ezni lehet. De még néhány játék is kiszúrható a mobilon. Nincs viszont alkalmazásbolt – a harmadik féltől származó alkalmazások telepítése szigorúan tilos a készülékekre, internet és külső adathordozók hiányában viszont ez egyébként is nehéz feladat lenne.

Minden eddiginél nagyobb a szigor

Egy a dél-koreai Egyesítési Minisztérium által közzétett 2024-es emberi jogi jelentés, amely 649 disszidens tanúvallomásán alapul, tavaly megerősítette, hogy a rezsim cenzúrával kapcsolatos erőfeszítései Kim Dzsongun hatalomra kerülése óta tovább erősödtek. A jelentés szerint a hatóságok rendszeresen ellenőrzik a mobiltelefonokat, keresve a szleng használatát, a gyanús névjegyeket a kontaktok között, vagy bármilyen olyan médiatartalmat, amely külföldi – különösen dél-koreai – kultúrának való kitettségre utalhat.

A K-pop és a koreai drámák például teljes tiltás alatt állnak, a délről származó kulturális importot felforgatónak tekintik. Legfőképp azért, mert a dél-koreaiak rendszeresen megpróbálják saját tartalmaikat északra is eljuttatni, hogy megmutassák, a kinti világ sokkal szabadabb. A jelentés egy megdöbbentő esetet is idéz: 2022-ben egy 22 éves férfit nyilvánosan kivégeztek dél-koreai zene hallgatása és filmek terjesztése miatt. Az információk szerint a férfi bűne 70 zeneszám meghallgatása, illetve három film megnézése volt. Az észak-koreai kormány célja egyértelmű: a teljes elszigetelődés és félelemkeltés.

Észak-Koreában a telefon tehát nem csupán kommunikációs eszköz: az a totális állami kontroll egyik legfontosabb része. Minden beírt szó, minden megnyitott alkalmazás megfigyelés alatt áll, így a lakosok számára a magánélet gyakorlatilag nem létezik. Mindezt eddig is sejteni lehetett, a kicsempészett okostelefonnal viszont most bizonyosságot is nyert.

(Borítókép: Észak-Korea megalakulásának 70. évfordulós díszszemléje Phenjanban, 2018. szeptember 9-én. / Fotó: API/Gamma-Rapho via Getty Images)