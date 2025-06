Több magyar hírességről is felkerült az internetre olyan, mesterséges intelligenciával előállított videó, amelyben a nevükkel és a hangjukkal, arcképükkel próbáltak rávenni embereket különböző termékek vagy szolgáltatások megvásárlására. Amikor a saját szerkesztőnkről is előkerült egy ilyen felvétel, elhatároztuk, hogy utánajárunk annak, hogy milyen bűncselekményt követ el, aki ilyesmit csinál, és milyen büntetésekkel számolhat, ha elkapják. Kérdéseinkre a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztálya válaszolt.

Az elmúlt hetekben, hónapokban teljesen elharapódzott az a jelenség a közösségi oldalakon – főleg a TikTok és az Instagram a táptalaja a rövid videóknak –, ahol különböző sztárokról, ismert emberekről tesznek közzé olyan videókat, amelyeket mesterséges intelligenciával (AI) generáltak egy másik, már meglévő videóból. Ennek lényege, hogy a sztár segítségével valamilyen készítményt vagy szolgáltatást adjanak el. Csak pár példa a közelmúltból, a teljesség igénye nélkül:

Szikora Róbert arcával és hangjával olyan csodakészítményt „reklámoztak”, amely segítségével a tolószékből is felállhatnak az emberek;

Halász Judit nevével és arcával egy arcápolási csodakrémet próbáltak eladni, amelytől nem öregszik az ember;

Ábel Anitát pedig úgy állították be, mintha egy csodálatos fogyókúrás tablettát reklámozna, amelynek segítségével ő is lefogyott.

A lista szinte végtelen, hiszen a nagy sztárokról akár olyan intim, kompromittáló videók is napvilágot láttak már (deepfake segítségével), amelyek bizonyos felnőttoldalakon hatalmas karriert futottak be – nem kevés álmatlan éjszakát okozva például Taylor Swiftnek –, de ezek nemsokára bűncselekménynek számítanak majd például az Egyesült Királyságban. Itt azonban még nincs vége, ugyanis még kollégánk is belefutott egy ilyen fake (vagyis hamis) videóba önmagáról az egyik indexes videóból kivágott jelenettel – újragondolva.

Jópofák ezek a dolgok – legalábbis a nagy része, a kreált home videóknál már azért másabb a helyzet –, viszont abba nem gondolnak bele az emberek, hogy aki ezeket készíti az érintettek megkérdezése nélkül, bűncselekményt követ el. Ráadásul nem is egyet, arról nem is beszélve, ha nemcsak csinál valaki egy ilyen videót, de még másokat is belevon, és pénzt csal ki tőlük. Éppen ezért a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának küldtünk néhány kérdést arról, hogy milyen bűncselekményeket követnek el az ilyen videókat készítők, és milyen következményei lehetnek ezeknek az ügyeknek. Meglepő válaszokat kaptunk.

Válogatott bűncselekmények

Kérdésünkre elmondták, hogy ezen elkövetések több bűncselekményt is megvalósíthatnak. „Felmerülhet a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) 219. § (1) bekezdésébe ütköző személyes adattal visszaélés vétsége.” Viszont ha a videó közzétételének célja vagy következménye a nézők megtévesztése és ez alapján anyagi előny szerzése – például termékértékesítés –, „úgy a Btk. 373. § szerinti csalás, illetve annak minősített esetei is megvalósulhatnak”. Ennél pedig van még tovább is, hiszen amennyiben

az elkövető jogosulatlanul hozzáférést szerez a sértett bankszámlájához vagy bankkártyaadataihoz, és azzal pénzügyi tranzakciókat végez, a Btk. 375. § szerinti információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettéről beszélünk.

Kérdésünkre azt is kifejtették, hogy legtöbbször csak feljelentések alapján indul nyomozás a visszaélések ügyében, viszont vannak olyan esetek – amikor a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja jut a rendőrség tudomására –, ahol hivatalból is megindítják a nyomozást a videókkal, képekkel és főleg azok készítőivel kapcsolatban. Ilyenkor „a büntetőeljárás elrendelését követően az illetékes nyomozó hatóság

tanúkihallgatásokat és adatelemzést végez,

adatkéréseket küld az érintett pénzintézetek és egyéb szolgáltatók felé,

digitális nyomokat gyűjt,

valamint bizonyítási eszközöket foglal le”.

A rendőrség ezután a bűncselekmény elkövetésére felhasznált platformokon, információs rendszerekben található metaadatok, IP-címek, felhasználói profilok adatait elemzi. A felderítés során leplezett eszközök alkalmazására és nemzetközi együttműködésre is sor kerülhet. „Több elkövető esetén a nyomozás komplexitása nő, az elkövetők pontos cselekvőségének megállapítása szintén a nyomozás feladata” – fogalmaztak.

10 év börtön?

Az informatikai rendszer felhasználásával elkövetett csalás pedig súlyos büntetéseket vonhat maga után, ugyanis a legenyhébb esetben is egy és öt év közötti szabadságvesztéssel büntetendő, viszont a különösen nagy kárt okozó esetekben ez akár öt és tíz év közötti szabadságvesztéssel is járhat. Nézzük pontosabban, hogy mik a lehetőségek az ilyen esetekben!

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás jelentős kárt (5 millió 1 forinttól 50 millió forintig) okoz, vagy

b) a nagyobb kárt (500 ezer 1 forinttól 5 millió forintig) okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen nagy (50 millió 1 forinttól 500 millió forintig) kárt okoz, vagy

b) a jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen jelentős (500 millió 1 forinttól) kárt okoz, vagy

b) a különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

Büntetendő, aki hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával vagy az ilyen eszközzel történő fizetés elfogadásával okoz kárt. És ezen mondat alkalmazásában a külföldön kibocsátott elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül.

Tehát összefoglalva: nemigen éri meg ezzel trükközni.

Az internet nem felejt

Kérdésünkre a nyomozóiroda arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia felhasználásával elkövetett bűncselekmények jelenleg nem alkotnak külön jogszabályi kategóriát a magyar büntetőjog rendszerében. A hatályos Btk. keretein belül a cselekmény jogi megítélése „nem a technológia használatától, hanem annak céljától és eredményétől függ. Mindazonáltal a hatóságok fokozott figyelemmel kísérik a mesterséges intelligencia alapú eszközökkel elkövetett csalások számának és módszereinek alakulását, mivel ezek különösen alkalmasak a megtévesztésre, és jelentősen megkönnyítik a bűncselekmény elkövetését” – fejtették ki.

Kitértek arra is, hogy noha a jogsértő tartalmak eltávolítására lehetőség van, különösen, ha azt időben jelentik az adott platform üzemeltetőjének, az internet sajátosságai miatt

ezek a tartalmak gyakran másolatok formájában továbbra is elérhetők maradhatnak a világhálón. A hatékony fellépés érdekében célszerű a sértettnek haladéktalanul jelenteni a tartalmat az adott felületen, illetve – szükség esetén – feljelentést tenni a nyomozó hatóságnál.

Az eltávolítás sikeressége ugyanakkor számos tényezőtől függ, például a tárhelyszolgáltató vagy közösségi oldal működési szabályzatától, az adatvédelmi jogszabályoktól, illetve attól, hogy a tartalom hol és hány példányban került megosztásra.

A „digitális felejtéshez” való jog – például az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) biztosított törlési jog – csak korlátozottan alkalmazható, különösen, ha a tartalom nemcsak személyes, hanem közérdeklődésre is számot tart. A gyakorlatban ezért igaz lehet az a megállapítás, miszerint „az internet nem felejt”, de a jogsértések következményeinek enyhítése érdekében a gyors fellépés kulcsfontosságú.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére. Prevencióval kapcsolatban hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalon közölnek folyamatosan. Elmondták, hogy a bűncselekmények megelőzése össztársadalmi érdek, minél több emberhez jutnak el a rendőrség megelőzéssel kapcsolatos tanácsai, annál többen lesznek felvértezve az online típusú csalásokkal szemben.

Egyre több a csalás

Az online csalások pedig nem állnak meg a fake videók gyártásánál és az átverős képek kreálásánál, ugyanis ennél jóval nagyobb problémát is okozhatnak. Elég csak megnézni az elmúlt pár hét eseményeit, kezdve azzal az elképesztő jelentéssel, amelyet az FBI tett közzé még április végén. E szerint a kiberbűnözők rekordösszegű, 16,6 milliárd dollárt (megközelítőleg 6 ezer milliárd forintot) loptak el 2024-ben, ami több mint 33 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

De ha egy kicsit közelebb keresgélünk mind időben, mind földrajzilag, akkor emlékezhetünk az elmúlt hét hatalmas port kavart botrányára, amely szerint több mint hatszáz MBH-s ügyfelet károsítottak meg az utóbbi két hónapban ismeretlen elkövetők, akik a banki mobilapplikáción keresztül végeztek tranzakciókat az ügyfelek tudta nélkül. A bank pénteken közleményben azt állította, hogy nem a rendszerükkel van a baj, hanem adathalász támadások áldozatai lettek az ügyfelek.

Nem lehet tehát elégszer hangsúlyozni, hogy a bank soha nem kér semmilyen felhasználónevet vagy jelszót telefonon, soha.

De nincs még vége a dolognak, hiszen pár napja több vármegyére kiterjedő akcióban csapott le a rendőrség azokra az ukrán bűnszervezetekre, amelyek kriptós átverésekkel, hamis csomagküldéssel és telefonos csalásokkal húztak le magyar áldozatokat. A hatóságok eddig 169 gyanúsítottat azonosítottak, több szervező ellen nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van.

De visszakanyarodva az eredeti témánkhoz, pont pár napja tett közzé a rendőrség is egy felhívást, amelyben arról írnak, hogy már a TikTokon is hamis videókkal próbálják rávenni a felhasználókat, hogy rosszindulatú programokat töltsenek le és telepítsenek a telefonjukra. „Minden jel szerint mesterséges intelligencia felhasználásával gyártott videókban ingyenes Windows- vagy Office-szoftverekkel kecsegtetik a potenciális áldozatokat, sőt némely esetben a CapCut és a Spotify előfizetéses funkcióihoz is hozzáférést ígérnek” – fogalmaztak.

Emellett szinte naponta kap levelet szerkesztőségünk arról is, hogy az Index nevével és oldalának hamisításával próbálnak embereket rávenni különböző befektetésekre vagy áruk és szolgáltatások megvásárlására. Hangsúlyozzuk, ezek kreált oldalak, szerkesztőségünk semmi ilyesmire nem buzdít senkit. Soha.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)